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 Политика Украины
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Все про:депутат (2879) Европарламент (1257) Крым (19600) приговор (472) суд (20727) политзаключенные (584) крымские татары (1450)

 Депутаты Европарламента требуют от России перевести заключенного крымскотатарского активиста Зейтуллаева в Украину

11 депутатов Европарламента осудили судебный приговор крымскотатарскому активисту Руслану Зейтуллаеву и требуют от российских оккупационных властей немедленно перевести его в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлении парламентариев для прессы.

"Мы, депутаты Европейского парламента, решительно осуждаем тот факт, что крымскотатарскому активисту Руслану Зейтуллаеву был вынесен приговор в 12 лет заключения. В этой связи мы требуем от российских оккупационных властей предоставить украинскому консулу свободный доступ к Зейтуллаеву и перевести его в Украину", - говорится в заявлении.

Политики напомнили, что Зейтуллаев три недели проводил голодную забастовку, и попросили обеспечить ему немедленное медицинское обследование и госпитализацию. "Мы решительно осуждаем все нелегальные и незаконные репрессии российских оккупационных властей в отношении крымских татар, которых преследуют под фальшивым предлогом борьбы с исламским радикализмом в рамках так называемой "Хизб ут-Тахрир", - подчеркнули депутаты.

Заявление подписали Пятрас Ауштрявичюс, Михал Бони, Реббека Хармс, Чарльз Теннок, Яромир Штетина, Джули Уорд, Павел Свобода, Анна Фотыга, Иван Стефанек, Тибор Шаний, Антанас Гуога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зейтуллаев не позволил оккупантам обмануть Запад и придать делу лживый алгоритм, - Чубаров

Напомним, 26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону увеличил до 12 лет срок заключения крымскому татарину Руслану Зейтуллаеву, которого власти РФ называют организатором ячейки "Хизб ут-Тахрир".
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"российских оккупационных властей Источник: http://censor.net.ua/n437975"

Произнесли депутаты Европарламента.
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Какое отношение они к России имеют?.. у себя дома не могут ничего потребовать, а уж в России тем более
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Формально россия - член ПАСЕ. Требовать ПАСЕ имеет право.
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Это известно, поэтому член временно не может говорить.
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Не путайте ПАСЕ и Европарламент, первое это собране болтунов со всей Европы (географической) второй - это парламент Евросоюза. Это как тёплое мягким перепутать.
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Парламентская ассамблея - один из двух главных уставных органов Совета Европы; консультативный орган, состоящий из представителей парламентов всех государств-членов. ПАСЕ - старейший в Европе орган межпарламентского сотрудничества, - он основан 5 мая 1949 года
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Европе́йский парла́мент - законодательный орган Европейского союза, напрямую избираемый гражданами государств - членов Евросоюза. Вместе с Советом Европейского союза парламент образует двухпалатную законодательную ветвь власти ЕС и считается одним из самых влиятельных законодательных органов мира[1
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А какое отношение ваша россия имеет к крымчанам?По какому праву она их судит?
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Европа пламени может только в штаны себе нассать. А тут еще и что то требуют, озабоченцы хреновы.
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После отставки главы ПАСЕ есть шансы, что сам Европарламент может стать более действенным и демократичным. Конечно, что это требование перевода Зейтуллаева в Украину россия выполнять не будет, так как цель захвата Крыма - построения там рабского общества. Но все таки такие требование - пробуждения ПАСЕ от летаргического сна, где россия была европейским государством.
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депутаты европарламента могут пойти в ближайший гей бар и найти там себе утешение, от того, что на их требования не обратили внимания
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Так по мыслеотраженному (это когда прежде, чем выбраться наружу, мысль неоднократно бьется в пустоте о стенки черепной коробки) тексту понятно, откуда оно.
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РУССКИЕ СТРАХИ. Москва жалуется на американские «Томагавки»

Главарь путинской военной банды «генштаб ВС России» Герасимов пожаловался, что все стратегические объекты европейской части России могут оказаться под прицелом крылатых ракет США.
По его словам, это произойдет в случае оснащения системы ПРО США в Польше крылатыми ракетами «Томагавк».
Он отметил, что на базе ПРО в Румынии уже размещены универсальные пусковые установки, с которых могут осуществляться пуски не только противоракет, но и крылатых ракет «Томагавк». Такие же установки планируется развернуть в Польше.
«В результате под прицелом крылатых ракет окажутся все стратегические объекты, расположенные в европейской части России», - посетовал Герасимов, пригрозив Европе «опасностью» из-за крылатых ракет США.
Напомним, что НАТО и США приступили к наращиванию живой силы и боевой техники на востоке Европе после нападения России на Украину и оккупации русскими Крыма и части Донбасса. При этом именно Герасимов считается идеологом агрессии против Украины и разработчиком т.н. «гибридной войны».
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https://www.youtube.com/watch?v=nxESDmku5lw ШИКАРНЫЙ МУЛЬТ Шикарная визуализация Путинской России (Маленький и Большая) Банда хуйла удаляет это видео по всей сети, максимально распространяйте это видео друзья﻿
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У Климкина рассказали о действиях Украины на случай отказа РФ выполнять решения суда в Гааге



https://www.facenews.ua/news/2017/358580/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутаты Европарламента требуют от России перевести заключенного крымскотатарского активиста Зейтуллаева в Украину
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