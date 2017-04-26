 Депутаты Европарламента требуют от России перевести заключенного крымскотатарского активиста Зейтуллаева в Украину

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлении парламентариев для прессы.
"Мы, депутаты Европейского парламента, решительно осуждаем тот факт, что крымскотатарскому активисту Руслану Зейтуллаеву был вынесен приговор в 12 лет заключения. В этой связи мы требуем от российских оккупационных властей предоставить украинскому консулу свободный доступ к Зейтуллаеву и перевести его в Украину", - говорится в заявлении.
Политики напомнили, что Зейтуллаев три недели проводил голодную забастовку, и попросили обеспечить ему немедленное медицинское обследование и госпитализацию. "Мы решительно осуждаем все нелегальные и незаконные репрессии российских оккупационных властей в отношении крымских татар, которых преследуют под фальшивым предлогом борьбы с исламским радикализмом в рамках так называемой "Хизб ут-Тахрир", - подчеркнули депутаты.
Заявление подписали Пятрас Ауштрявичюс, Михал Бони, Реббека Хармс, Чарльз Теннок, Яромир Штетина, Джули Уорд, Павел Свобода, Анна Фотыга, Иван Стефанек, Тибор Шаний, Антанас Гуога.
Напомним, 26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону увеличил до 12 лет срок заключения крымскому татарину Руслану Зейтуллаеву, которого власти РФ называют организатором ячейки "Хизб ут-Тахрир".
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Произнесли депутаты Европарламента.
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Главарь путинской военной банды «генштаб ВС России» Герасимов пожаловался, что все стратегические объекты европейской части России могут оказаться под прицелом крылатых ракет США.
По его словам, это произойдет в случае оснащения системы ПРО США в Польше крылатыми ракетами «Томагавк».
Он отметил, что на базе ПРО в Румынии уже размещены универсальные пусковые установки, с которых могут осуществляться пуски не только противоракет, но и крылатых ракет «Томагавк». Такие же установки планируется развернуть в Польше.
«В результате под прицелом крылатых ракет окажутся все стратегические объекты, расположенные в европейской части России», - посетовал Герасимов, пригрозив Европе «опасностью» из-за крылатых ракет США.
Напомним, что НАТО и США приступили к наращиванию живой силы и боевой техники на востоке Европе после нападения России на Украину и оккупации русскими Крыма и части Донбасса. При этом именно Герасимов считается идеологом агрессии против Украины и разработчиком т.н. «гибридной войны».
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https://www.facenews.ua/news/2017/358580/
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