 ЕС начал штрафную процедуру против Венгрии, из-за угрозы закрытия университета, основанного Соросом,- Reuters

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Отмечают, что комиссия ЕС направила Будапешту официальное сообщение о том, что новый закон о высшем образовании в Венгрии нарушает академическую свободу и демократические ценности. ЕС ожидает ответ в течение двух месяцев.
Вскоре после этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением, в котором отверг обвинения относительно угрозы закрытия университета. Также он назвал Сороса "финансовым спекулянтом".
В ЕС отмечают, что штрафная процедура по Венгрии может затянуться на несколько лет.
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