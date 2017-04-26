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 ЕС начал штрафную процедуру против Венгрии, из-за угрозы закрытия университета, основанного Соросом,- Reuters

Евросоюз начал штрафную процедуру против Венгрии из-за нового закона о высшем образовании, который может привести к закрытию Центрально-европейского университета, основанного американским бизнесменом Джорджем Соросом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Отмечают, что комиссия ЕС направила Будапешту официальное сообщение о том, что новый закон о высшем образовании в Венгрии нарушает академическую свободу и демократические ценности. ЕС ожидает ответ в течение двух месяцев.

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Вскоре после этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением, в котором отверг обвинения относительно угрозы закрытия университета. Также он назвал Сороса "финансовым спекулянтом".

В ЕС отмечают, что штрафная процедура по Венгрии может затянуться на несколько лет.

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