 Ulitsa nineteen oh five goda: в московском метро "англизировали" станцию "Улица 1905 года"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Агентство городских новостей "Москва", об этом рассказали в пресс-службе подземки.
"К нам поступало множество обращений пассажиров с просьбой изменить вариант озвучки объявления станции "Улица 1905 года" на английском языке. Мы пошли навстречу пассажирам, и теперь эта непростая для английской озвучки станция объявляется с использованием перевода цифр на английский язык - Ulitsa nineteen oh five goda", - пояснил собеседник агентства.
Ранее станция объявлялась согласно латинской транскрипции русского названия, что, по мнению пользователей метро, создавало неудобства для иностранных граждан.
Появление в поездах московского метро голосовых объявлений на английском языке выполняется в рамках подготовки к Кубку конфедераций 2017 г. и Чемпионату мира по футболу 2018 г., которые пройдут в России.
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тартары!
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-Что это за идиоты?
-Кацапы сэр....
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