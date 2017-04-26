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Все про:Метрополитен (430) Москва (2876) английский язык (61)

 Ulitsa nineteen oh five goda: в московском метро "англизировали" станцию "Улица 1905 года"

Московский метрополитен перезаписал англоязычный вариант голосового объявления станции "Улица 1905 года" Таганско-Краснопресненской линии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Агентство городских новостей "Москва", об этом рассказали в пресс-службе подземки.

"К нам поступало множество обращений пассажиров с просьбой изменить вариант озвучки объявления станции "Улица 1905 года" на английском языке. Мы пошли навстречу пассажирам, и теперь эта непростая для английской озвучки станция объявляется с использованием перевода цифр на английский язык - Ulitsa nineteen oh five goda", - пояснил собеседник агентства.

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Ранее станция объявлялась согласно латинской транскрипции русского названия, что, по мнению пользователей метро, создавало неудобства для иностранных граждан.

Появление в поездах московского метро голосовых объявлений на английском языке выполняется в рамках подготовки к Кубку конфедераций 2017 г. и Чемпионату мира по футболу 2018 г., которые пройдут в России.
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Та самая станция из загадок, заканчивающаяся на "огогода"
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Мамавыродименяобратно!
-Что это за идиоты?
-Кацапы сэр....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомUlitsa nineteen oh five goda: в московском метро "англизировали" станцию "Улица 1905 года"
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