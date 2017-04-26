 Предприятия на оккупированном Донбассе перестали платить за электричество 1 марта, - замглавы МинВОТ Грымчак

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире ZIK.
"Предприятия, которые сегодня находятся на оккупированной территории, действительно имеют задолженность, в том числе за электроэнергию и воду. Однако, насколько мне известно, вопрос отключения воды сейчас не является первоочередным", - сказал он.
"Предприятия, зарегистрированные на подконтрольной Украине территории, имели свои производственные мощности и на неподконтрольной территории. Однако до недавнего времени мы без проблем поставляли туда электричество, ведь проплаты на банковские счета хоть какие-то, но поступали. Поэтому я не могу сказать, что они вообще не платили. Но уже с 1 марта, когда эти предприятия были захвачены, тогда и оплаты за поставки электроэнергии прекратились и составили аж ноль гривен ноль копеек", - информирует Грымчак.
"Нам следует понимать, что любые поставки на оккупированную территорию будут означать финансирование терроризма", - добавил чиновник.
Напомним, Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в ночь на 25 апреля полностью прекратила электроснабжение неподконтрольной территории Луганской области.
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http://censor.net.ua/blogs/5783/besplatnye_resursy_dlya_ordlo_pochemu_kiev_tak_v_etom_zainteresovan
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Він захищає "таргових партньоров" влади - що не зрозуміло ?
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А вообще все честно - Украина не платит соц. выплаты. ЛНР - не платит за электроэнергию.
Но по мне, как я думаю и для большинства думающих людей - это еще большая интеграция в Россию и еще большее отделение от Украины...
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