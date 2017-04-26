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Все про:Грымчак (248) задолженность (162) Донбасс (14313)

 Предприятия на оккупированном Донбассе перестали платить за электричество 1 марта, - замглавы МинВОТ Грымчак

Предприятия, расположенные на оккупированной территории Донбасса, не платили за потребление поставляемой с Украины электроэнергии с 1 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире ZIK.

"Предприятия, которые сегодня находятся на оккупированной территории, действительно имеют задолженность, в том числе за электроэнергию и воду. Однако, насколько мне известно, вопрос отключения воды сейчас не является первоочередным", - сказал он.

"Предприятия, зарегистрированные на подконтрольной Украине территории, имели свои производственные мощности и на неподконтрольной территории. Однако до недавнего времени мы без проблем поставляли туда электричество, ведь проплаты на банковские счета хоть какие-то, но поступали. Поэтому я не могу сказать, что они вообще не платили. Но уже с 1 марта, когда эти предприятия были захвачены, тогда и оплаты за поставки электроэнергии прекратились и составили аж ноль гривен ноль копеек", - информирует Грымчак.

"Нам следует понимать, что любые поставки на оккупированную территорию будут означать финансирование терроризма", - добавил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина восстановит электроснабжение на оккупированные территории, если будет погашен долг, - министр Насалик

Напомним, Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в ночь на 25 апреля полностью прекратила электроснабжение неподконтрольной территории Луганской области.

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Может и платили, гривен по 100 с предприятия.
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1000% - така чудова , брехлива , україномовна паскуда , на з.п у влади ...
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И кто теперь заплатит за эти два месяца, суки шоколадные?
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Значит это чемодан без ручки параша себе заберет на перевоспитания и фиг с ним
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Дивився ту передачу - чомусь ведучі не спитали у того брехуна - "а що , невже цей борг у 11 млрд , лише за 2 місяці накопичився ?!"
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Гримчак зовсім забрехався. Всім же відомо, що не платили сєпари фактично з 2014 року. Навіщо він їх захищає, а нас обманює? Через гарну зарплатню? Отже зрозуміло, навіщо вони собі зарплатні піднімали - щоб такі посадовці були лояльнішими. А щодо боргів - читайте класиків, так би мовити. Цій статті більше віри, хоча б по той причині, що все розписано логічно. Хто в темі, той знає, що в Линирії з 2016 року гроші за українську електрику збирає Нафтопродукт Курченка.
http://censor.net.ua/blogs/5783/besplatnye_resursy_dlya_ordlo_pochemu_kiev_tak_v_etom_zainteresovan
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Навіщо він їх захищає, а нас обманює?

Він захищає "таргових партньоров" влади - що не зрозуміло ?
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Вот в чем фишка! А я грешным делом подумала,что порох человеком становится.Надоело ему ючто лугандон не платит за электричество,а тут ,оказываетчя,ахметка саои дела решает.
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вата иди броди на ,,русскую,, весну. шо ты мелешь здесь? идиота кусок, тебе бля... дураку, что в магазине хлеб дают бесплатно? иди броди.
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а кому там они "перестали"7 неужелб ахмету?? бу-га-га
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Немного подождём, когда долги нарастут... и отключение будет выглядеть законно чтобы там лошадь не ржала про Минские соглашения...
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"Нам следует понимать, что любые поставки на оккупированную территорию будут означать финансирование терроризма", - добавил чиновник. До этого спонсировали сепаров и ничего.
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До этого не понимали, а теперь вот поняли... осознали, так сказать...
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Ну так платили же. Начнут снова платить, всё включат. Сомневаетесь?
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Сейчас самая антиукраинский и фашистская власть в стране. Украинцы погибают за страну, а власть бесплатно финансирует убийц украинского народа. Это фашисты, других слов просто нет.
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Уверена, что жители, особенно пожилые оплачивают коммунальные услуги. Уверена, что часть идет на обслуживание труб и сетей, другая часть на работу сотрудников, ну а третья на соц. выплаты. Естественно, какой - то посредник имеет с этого себе гешефт. Не без этого.
А вообще все честно - Украина не платит соц. выплаты. ЛНР - не платит за электроэнергию.
Но по мне, как я думаю и для большинства думающих людей - это еще большая интеграция в Россию и еще большее отделение от Украины...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПредприятия на оккупированном Донбассе перестали платить за электричество 1 марта, - замглавы МинВОТ Грымчак
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