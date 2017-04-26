 Задержанный в оккупированном Крыму украинец Балух заявил об унижениях в ИВС из-за национальности

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу, Балуха посетили представитель омбудсмена РФ и "крымский омбудсмен". Их визит был реакцией на обращение адвокатов задержанного в связи с дискриминационным и унижающим отношением к Владимиру как этническому украинцу со стороны сотрудников ИВС в Раздольном.
Балух заявил, что сотрудники оскорбляли его за то, что он не скрывал своей этнической принадлежности. В ходе встречи задержанный подтвердил издевательское отношение к нему.
Кроме того, Балух попросил уполномоченных обратить внимание на тяжелое физическое состояние содержащегося с ним в камере Леонида Карецкого из Керчи, подозреваемого в сбыте наркотиков. По его словам, у сокамерника гниет нога, есть признаки болезни Паркинсона, но, несмотря на это, его не переводят в стационарное лечебное учреждение для диагностики и лечения.
Напомним, 9 ноября 2016 года украинский активист Владимир Балух на стене собственного дома разместил табличку "Улица Героев Небесной сотни, 18". В тот же день к нему приехал председатель сельского совета Виталий Степанюк с двумя помощниками и потребовал снять табличку.
8 декабря сотрудники ФСБ явились с обысками к Балуху в село Серебрянка Раздольненского района. Обыски проводились в течение 4 часов в домах активиста и его матери. После обысков Балуха задержали. Сотрудники ФСБ заявили, что якобы на чердаке дома, где он живет, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
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Человек с фольгой на голове собирал деньги на ракету в Ставрополе
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