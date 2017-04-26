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Все про:дискриминация (71) Крым (19599) национальность (70) омбудсмен (271) СИЗО (934) украинцы (2513) Балух Владимир (7)

 Задержанный в оккупированном Крыму украинец Балух заявил об унижениях в ИВС из-за национальности

Гражданин Украины Владимир Балух, содержащийся в изоляторе временного содержания (ИВС) в селе Раздольное (оккупированный Крым), заявил о дискриминации со стороны сотрудников учреждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу, Балуха посетили представитель омбудсмена РФ и "крымский омбудсмен". Их визит был реакцией на обращение адвокатов задержанного в связи с дискриминационным и унижающим отношением к Владимиру как этническому украинцу со стороны сотрудников ИВС в Раздольном.

Балух заявил, что сотрудники оскорбляли его за то, что он не скрывал своей этнической принадлежности. В ходе встречи задержанный подтвердил издевательское отношение к нему.

Кроме того, Балух попросил уполномоченных обратить внимание на тяжелое физическое состояние содержащегося с ним в камере Леонида Карецкого из Керчи, подозреваемого в сбыте наркотиков. По его словам, у сокамерника гниет нога, есть признаки болезни Паркинсона, но, несмотря на это, его не переводят в стационарное лечебное учреждение для диагностики и лечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По требованию защиты по делу крымского фермера-активиста Балуха будет проведен ряд экспертиз. ФОТО

Напомним, 9 ноября 2016 года украинский активист Владимир Балух на стене собственного дома разместил табличку "Улица Героев Небесной сотни, 18". В тот же день к нему приехал председатель сельского совета Виталий Степанюк с двумя помощниками и потребовал снять табличку.

8 декабря сотрудники ФСБ явились с обысками к Балуху в село Серебрянка Раздольненского района. Обыски проводились в течение 4 часов в домах активиста и его матери. После обысков Балуха задержали. Сотрудники ФСБ заявили, что якобы на чердаке дома, где он живет, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.



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Та на хрін ви кому здалися! Тобі теж, судячи з прапора, Раша не потрібна!
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Да,сейчас в неудобное положение попал Бутусов на ЗИКе у Саакашвили ...
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Какошники рашистские,вы же думаете,что на Донбассе с натовцами воююте ,если бы они там были ,то вы бежали бы до урала ,роняя кал , хотя и без них ,вы хорошо удобряете украинский чернозем , а в перерывах между" битвами" и "взятиями рейхстагов" сидите на кадыроских бутылках Где же ваша новопидороссия ,обдристанцы мордовские ?, Только из Крыма будет жопа мира ,ну и правильно
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Ну мужик. В такой ситуации даже о сокамернике думает, который с наркотой связан. ЧЕЛОВЕК!!!
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Т.зв. "русской " землі не було, немає й не буде! Хіба щоб тебе поховати де нібудь у Тьмутаракані!
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руSSкая земля на 2м нижче поверхні де закопаний кацап, все решта загарбане ординцями.
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Скоріше сама росія "отойдет" природнім шляхом у небуття!
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Добаловался Балух. В Украину надо было переезжать, если подекоммуниздировать захотелось, и устроиться вешателем табличек - совпало бы хобби с трудовой деятельностью и никто не наказал бы.
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Это называется донкихотством - когда гордость и мужество применяются в не подходящих для этого ситуациях. В РФ и за меньшее садят. К примеру, свежак: Дмитрий Богачов, простой русский парень, поставил у себя дома конечный прокси-сервер tor, чтобы поэкспериментировать и добро людям сделать - теперь под следствием и светит ему от 5 лет вроде.
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Не стыдно - быть и второсортным и третье... Важно из какой стали ты состоишь, а все остальное - пыль. Сталь рано или поздно - проявится. Держись украинец.
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Балуху гордиьтся надо тем, что он представитель древней славянской нации, а то, что какие то, типа, самозванные "руССкие" его унижают, так они ордынцы, были, есть и будут.
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Кацапы таки накликают на себя кое-что похуже камней, твари рашистские, провалитесь в Ад вместе со своим Путиным.
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Я вообще не понимаю такие новости. Все кто хотел уехать из Крыма - уехал. Большинство, около 80% имеет и российский и украинский паспорт. Но как бы ваши сми не писали, о том, как хреново в Крыму, судя по статистике, мало кто хочет переезжать в Украину из Крыма. Скорее наоборот.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗадержанный в оккупированном Крыму украинец Балух заявил об унижениях в ИВС из-за национальности
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