26.04.17 22:2226.04.17 22:22 Порошенко уволил посла в Кыргызстане Дорошенко Президент Петр Порошенко уволил Николая Дорошенко с должности посла Украины в Кыргызстане.Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе Президента №117 от 26 апреля. "Уволить Дорошенко Николая Петровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Кыргызской Республике", - сказано в нем. Причина увольнения в документе не указана. 2 июня 2015 года Порошенко назначил послом в Кыргызстане Дорошенко. Читайте также: Посол Украины Дорошенко выразил протест относительно визита кыргызских депутатов в оккупированный Крым перейти на форум x Мне нравится
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