 Порошенко уволил посла в Кыргызстане Дорошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ , о

"Уволить Дорошенко Николая Петровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Кыргызской Республике", - сказано в нем.

Причина увольнения в документе не указана.

2 июня 2015 года Порошенко назначил послом в Кыргызстане Дорошенко.

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