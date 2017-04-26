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 Политика Украины
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Все про:Кыргызстан (182) посол (1119)

 Порошенко уволил посла в Кыргызстане Дорошенко

Президент Петр Порошенко уволил Николая Дорошенко с должности посла Украины в Кыргызстане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе Президента №117 от 26 апреля.

"Уволить Дорошенко Николая Петровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Кыргызской Республике", - сказано в нем.

Причина увольнения в документе не указана.

2 июня 2015 года Порошенко назначил послом в Кыргызстане Дорошенко.

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Пусть теперь уволит президента в России Путина, раз такой могучий.
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кацап,это у вас хуйла в мордоре так обзывают шоле? изверги вы...
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Сгинь, козломордое! Твои инсинуации тут не пройдут - это украинский форум.
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Посол в кыргызии принял учольнение со слезами благодарности...
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Вряд ли. Зарплата идет в баксах, как и у любого другого посла. На всем государственном житуха, как на даче. Высокий ранг госслужащего. Дипломатической почтой можно наркоту пересылать, за госсчет (может - не делился, крысятничал?)
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Правильно сделал, мы несколько раз ходили в украинское посольство , чтобы сотрудничать и противостоять против рашизма, но никакой реакции и интереса со стороны посольства не было, конечно нас принял не сам посол, а консул. Даже нормально не приняли нас, а мы могли бы помочь в чем то или они нам.
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да он нормально работал..много видел как он оперативно против российских послов реагировал..они сильно ругались ..но у нас на каждом этаже ГКНБ сидят ФСБшники и гадят со всех сторон а он не успевает и возможностей нет ..то хакеры то еше чего.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко уволил посла в Кыргызстане Дорошенко
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