 "Как только закроют дело, я буду ждать извинений и возвращаться на работу", - Насиров

"Я остаюсь на государственной службе. Как только закроют дело, я буду ждать извинений и возвращаться на работу", - цитирует чиновника Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Насиров пояснил, что ждет извинений за безосновательное, по его мнению, задержание в больнице. "Я ожидаю, что конкретные люди и оба органа извинятся и это будет очень скоро", - добавил он. Чиновник подчеркнул, что виновным себя не считает и бежать за границу не собирается.
"Я считаю, что это ангажированная позиция - частично политическая, частично популистская", - заявил Насиров. Он предположил, что заказ направлен не против него, а против ГФС, которая "показывала хорошие результаты".
Кроме того, он сообщил, что его адвокаты проводят свое расследование по этому поводу.
Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": "Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете".
Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".
Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.
3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.
Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".
4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: " Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.
В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: " Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также, в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.
В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: " Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной ".
Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: " На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".
13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".
Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.
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ГНИДА ВИМАГАЄ ВИБАЧЕНЬ І ХОЧЕ ПОВЕРНУТИСЯ НА ПОСАДУ!
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Ну и конечно же расспускание рук в дискуссии говорит о сомнениях в твердости своей позиции и ограниченном интеллекте.
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Что-то похожее ляпал Янукович из-за поребрика.
Тупой и ещё тупее... (с)
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Или это в прошлом?
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Вітаю шановних читачів! Формування феодально-середньовічного суспільства завершується! Залишилось формалізувати його на рівні закону. Ідея суду рівних за походженням не нова і типова для середньовіччя, куди нас нарешті остаточно загнали. Вперше письмово зафіксована на самому початку 13 сторіччя у Великій Хартії Вольностей, що досі править англійцям за Конституцію.
Але чому це право має бути введене лише для військових?! А понти Собакова що, життям не ризикують?! Та щодня ж по лезу бритви ходять, як ті, що у Княжичах… Отже:
«Беркутівців» мають судити «беркутівці»! Тобто, ті, що вже пройшли Собаківську «люстрацію» - тих, хто досі вимушений переховуватись на чужині після розстрілу «Небесної сотні». Думаєте, їм там легко живеться?! Додому не хочеться?! А головне - тоді весь їхній колектив визнає рішення такого суду і не боятиметься стріляти в нас під час наступного Майдану!
А хіба олігархи не ризикують життям щодня?! Бариг мають судити бариги! Хто ще зрозуміє їхню тонку, тендітну душу, що любить грошові знаки понад усе на світі і ладна вбити за них будь-кого?! Такий суд із задоволенням розгляне позови про заборону торгівлі з окупантом і окупованими територіями! Щодо розділення влади і бізнесу! Про реприватизацію вкрадених державних підприємств! Про справедливі комунальні тарифи!
А корупціонери (даруйте - держслужбовці), які щодня очікують затримання і його страшного, неминучого наслідку - інфаркту?! Вони ж кладуть своє здоровя на вівтар держави! Суд держслужбовців не відмовиться розглянути усі справи щодо корупції. Хто краще за них знає проблему зсередини?!
А лікарі?! Хіба вони не тримають у своїх руках тонку нитку життя хворого, яка щомиті може обірватися (скажімо - якщо у хірурга після вчорашнього трішки трясуться руки)?! Хіба вони не потребують спеціального Лікарського суду, який би розглядав позови про лікарські помилки і недбалість?!
Важко повірити, але сталося неможливе - наш, український, суд виявився занадто чесним і непідкупним щодо вбивці півсотні українських вояків. Шкода статечного генерала, посивілого у нерівній битві з власним братом - генералом російської армії. Дійсно, він же не стріляв з того клятого ЗРК! Жоден з тих, хто бачив його інтелігентне, натхненне обличчя, не повірить, що він спроможний виконати таке складне завдання (даруйте - здатен на таке варварство). Стріляли бандити (не росіяни ж!) що цілком випадково причаїлися саме там, куди він відправив літак. Військова прокуратура в нас вже є, чому досі немає військового суду?! От там би вже суворий і непідкупний прокурор Мафіоз добився справедливого вироку злочинцю! Ніяк не менше за сувору догану! А так - майже пропала людина! Але не плачте за ним, браття! Адже попереду апеляція. А формування апеляційних судів мудрі депутаті вже віддали на відкуп баризі, котрий ясно висловив своє побажання щодо вироку. А судді ж усі живі, навіть ті, хто досі ще люди! У них вдома діти голодні плачуть. Тож остаточне рішення буде правильним, не сумнівайтесь. І який же це тиск на суд?! На суд тиснуть ті, хто збирається під його вікнами на вулиці, щоб підтримати героїв, яких бариги відправляють на нари, щоб неповадно їм було Україну захищати! Спробуй звільни такого умовно-достроково! Він же одразу на фронт утіче, наших торгівельних партнерів убивати. І де тоді брати кокс? Не в Роттердамі ж?! Що у ЄС продавати? Сам кругляк? Так його ж на всіх не вистачить…
Скажете, згідно Конституції всі громадяни рівні перед законом? Тим більше час з нею прощатись. Гарант Конституції цілком зрозуміло висловився про свої гарантії.
Вважаєте, що загиблі в тому злощасному літаку теж мали якісь права? Згоден, якісь мали. Але не такі ж, як генерал! На борту жодного генерала не було, то чо....
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https://www.youtube.com/watch?v=pp140ciByg8
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создаваемых органов выродилась в "законное" разворовывание бюджета,где не хватит денег на медицину, образование, науку. Что и следовало ожидать.
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