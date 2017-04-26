 Капитан полиции на Буковине вымогал у водителя 6 тыс. грн за возврат изъятого автомобиля

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, мужчина, ехавший за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, был остановлен сотрудниками патрульной полиции. В отношении него полицейские составили протокол по ст. 130 Кодекса об административных правонарушениях, а транспортное средство и документы на него изъяли. Но вскоре с водителем связался инспектор дорожного надзора с предложением вернуть изъятое имущество за вознаграждение в 6 тысяч гривен.
Инспектор приехал на служебном автомобиле на АЗС в селе Мамаевцы Кицманского района, где назначил встречу. Получив желаемую сумму, он вернул документы и ключи. Сразу после этого 33-летнего капитана полиции задержали.
Как выяснилось, полицейский систематически "подрабатывал" аналогичным образом.
В настоящее время патрульному объявлено подозрение. Санкция статьи, которую ему инкриминируют, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискацией имущества.
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