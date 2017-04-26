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Все про:учения (1684) Харьковщина (1161) военнослужащие (3599) Военная прокуратура (505) полигон (199) потери (964)

 У военнослужащих, погибших на чугуевском полигоне, обнаружены осколочные ранения, - заместитель военного прокурора сил АТО Панченко

Военнослужащие, погибшие во время учебных стрельб на полигоне в Чугуеве (Харьковская область), получили осколочные ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил первый заместитель военного прокурора сил АТО Виталий Панченко.

"Во время учений с использованием боевых машин БМП-1 констатирован факт смерти двух военнослужащих по контракту. У обоих обнаружены осколочные ранения", - сказал он.

По его словам, причина смерти устанавливается. "Предварительно, возле военнослужащих разорвался снаряд", - добавил чиновник.

По его словам, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием). Рассматриваются две версии произошедшего: нарушение правил обращения с оружием, что повлекло тяжкие последствия, и халатность командного состава во время проведения учений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На чугуевском полигоне, где погибли двое военнослужащих, применялось только стрелковое оружие, - Минобороны

Напомним, 26 апреля на Чугуевском общевойсковом полигоне в Харьковской области во время занятий по боевой подготовке погибли двое военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады.


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И так постоянные потери,тут еще это все...
Очень жаль...
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к сожалению,от таких случаев никто не застрахован...и никогда не был застрахован
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Военнослужащие, которые погибли на Чугуевском общевойсковом полигоне в Харьковской области, попали под огонь во время стрельб из боевой машины пехоты (БМП).
Об этом сообщает журнал Тиждень со ссылкой на источники.
«Во время стрельб из БМП под огонь попали бойцы, стоявшие в оцеплении»
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Патєрі і ВтратиАвтор: Горький Лук | 26.04.2017 19:503 комментария
Той, хто не знає мови, ніколи не зрозуміє - чому в російскій армії «патєрі», а в українській «втрати».Бо «патєрі» плануються заздалегідь та закладуються в кошторис війни, доки ці люди ще навіть живі. А втрата - це горе, яке завжди приходить до хати без попередження.Тому росіяни своїх «тіряют», як шеляги крізь діряву кишеню, а ми своїх втрачаємо, як кохання, щастя та спокій.
У военнослужащих, погибших на чугуевском полигоне, обнаружены осколочные ранения, - заместитель военного прокурора сил АТО Панченко - Цензор.НЕТ 6343
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Народ України втратив контроль над обраною ним владою -- влада грабує свій народ і не виконує своїх обовязків по захисту життя громадян України
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а шо, выборы уже запретили, как в раше? остались одни назначения?
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не миномет ли от Пашинского снова дал сбой
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Нельзя так люди. Ведь не пишете, что люди на 90% обучены или просто, простите - стояки. Разницы нет. Соблюдайте Устав, мыслите и думайте. Не боевые потери, нам - минус. Дальше? Есть же умные?
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Предварительно, возле военнослужащих разорвался снаряд", - добавил чиновник.
Источник: http://censor.net.ua/n437962 Ни хуя себе стандарты нато !!!!! боевыми на учениях??!!!!
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Ст . 27 Конституції України -- «Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини»
Держава Україна порушує ст . 27 Конституції України -- держава не захищає життя людини -- на Майдані вбили 100 громадян України і ніхто не покараний . Чому держава Україна не несе відповідальність за порушення Конституції України ?
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так ить, эт тока воши по ху@лу быстро бегають.
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Служил на БМП-1 наводчиком.На учебных стрельбах используются выстрелы в инертном снаряжении.Пустышки из металла не крепче консервной банки.Они не разрываются-нет смысла.Дальность полёта 1300м,настильная,скорость 215 м/с.Попасть в яму оцепления,где,как я понимаю,находились бойцы и убить двоих пустышкой нереально.
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Нельзя стрелять фугасом или осколочным-погнутся подъёмники мишеней,порвутся тросы,накроются эл.приводы мишеней и т.п.Оцепление сидит в яме с ракетами и рацией на границе директриссы.Что к ним прилетело???
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я в армии делал самопал калибром 70мм, жменька пороха, газетный пыж, болванка снаряда, так вот этот снаряд из 2х метровой ржавой трубы под 30 градусов был послан на 600 метров, а там была не жменька пороха...
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2016. Стрельбы. Огневая позиция 2-х ДШК.
Стреляем по команде - майор машет флажком.
Тут прибегает непонятно откуда-то взявшееся тело и кричит: чего вы стреляете? Прекратите! Пехота в атаку пошла!
Вот и у меня вопрос: полковники со своей свитой в тот момент на командном пункте трезвые были, если ТАК работу организовали И ПРОСЛЕДИЛИ, ИЛИ ЭТО самодеятельность майоров?
(где происходило это событие, не скажу)
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а шо "стрелковое оружие" даёт осколочніе ранения??
Брехуни.
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здається гранатомети не є стрілковою зброєю.
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стрілецька зброя це автомати, кулемети, гвинтівки, пістолети. Все те, що стріляє кулями та патронами...Чи я помиляюсь?
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Всюди пишуть що гранатомети теж стрілецька зброя .
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ні. Гранатомети класифікують як "вогнепальна зброя" Вона не належить до класу стрілецької зброї. Принаймні так каже наша Вікіпедія. Щойно перевірила))
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якого калібру куля може дати "осколкові" поранення?
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Не куля а граната , але скоріш за все це такі снаряд від БМП - 1.
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Стрелковое оружие - это ствольное оружие для стрельбы пулями или другими поражающими элементами. В настоящее время сложилась следующая классификация:
по калибру - малого (6, 5 мм), нормального (6, 5-9, 0 мм) и крупного (9, 0-14, 5 мм);
по назначению - боевое, пристрелочное, учебное, спортивное и охотничье;
по способу управления и удержания - револьверы, пистолеты, пистолеты-пулеметы, автоматы, винтовки, карабины, пулеметы и гранатометы;
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На основі СПГ-9М створено 73 мм гладкоствольна гармата 2А28 «Грім», яке увійшло до комплексу озброєння бойової машини піхоти БМП-1, теперь будут волокитить это дело .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ военнослужащих, погибших на чугуевском полигоне, обнаружены осколочные ранения, - заместитель военного прокурора сил АТО Панченко
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