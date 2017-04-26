 У военнослужащих, погибших на чугуевском полигоне, обнаружены осколочные ранения, - заместитель военного прокурора сил АТО Панченко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил первый заместитель военного прокурора сил АТО Виталий Панченко.
"Во время учений с использованием боевых машин БМП-1 констатирован факт смерти двух военнослужащих по контракту. У обоих обнаружены осколочные ранения", - сказал он.
По его словам, причина смерти устанавливается. "Предварительно, возле военнослужащих разорвался снаряд", - добавил чиновник.
По его словам, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием). Рассматриваются две версии произошедшего: нарушение правил обращения с оружием, что повлекло тяжкие последствия, и халатность командного состава во время проведения учений.
Напомним, 26 апреля на Чугуевском общевойсковом полигоне в Харьковской области во время занятий по боевой подготовке погибли двое военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады.
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Очень жаль...
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Об этом сообщает журнал Тиждень со ссылкой на источники.
«Во время стрельб из БМП под огонь попали бойцы, стоявшие в оцеплении»
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Той, хто не знає мови, ніколи не зрозуміє - чому в російскій армії «патєрі», а в українській «втрати».Бо «патєрі» плануються заздалегідь та закладуються в кошторис війни, доки ці люди ще навіть живі. А втрата - це горе, яке завжди приходить до хати без попередження.Тому росіяни своїх «тіряют», як шеляги крізь діряву кишеню, а ми своїх втрачаємо, як кохання, щастя та спокій.
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Источник: http://censor.net.ua/n437962 Ни хуя себе стандарты нато !!!!! боевыми на учениях??!!!!
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Держава Україна порушує ст . 27 Конституції України -- держава не захищає життя людини -- на Майдані вбили 100 громадян України і ніхто не покараний . Чому держава Україна не несе відповідальність за порушення Конституції України ?
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Стреляем по команде - майор машет флажком.
Тут прибегает непонятно откуда-то взявшееся тело и кричит: чего вы стреляете? Прекратите! Пехота в атаку пошла!
Вот и у меня вопрос: полковники со своей свитой в тот момент на командном пункте трезвые были, если ТАК работу организовали И ПРОСЛЕДИЛИ, ИЛИ ЭТО самодеятельность майоров?
(где происходило это событие, не скажу)
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Брехуни.
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по калибру - малого (6, 5 мм), нормального (6, 5-9, 0 мм) и крупного (9, 0-14, 5 мм);
по назначению - боевое, пристрелочное, учебное, спортивное и охотничье;
по способу управления и удержания - револьверы, пистолеты, пистолеты-пулеметы, автоматы, винтовки, карабины, пулеметы и гранатометы;
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