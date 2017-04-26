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 Экономика, Происшествия
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Все про:арест (10233) налоги (2466) НПЗ (43) Одесская область (1472) розыск (581) Сарган (143) Курченко (387) нефтепродукты (11)

 Бывшие руководители Одесского НПЗ, замешанные в "схемах Курченко", объявлены в розыск, - прокуратура

Бывшие генеральный директор и исполнительный директор ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод" объявлены в розыск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган.

"Следственным судьей Приморского районного суда Одессы при рассмотрении ходатайств органа расследования об аресте бывших Генерального директора и исполнительного директора ПАО "Одесский НПЗ", предоставлено разрешение на их задержание и доставку в суд под стражей.

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Во исполнение постановления следственного судьи следователем подозреваемых объявлены в розыск. По имеющейся информации, указанные лица скрываются на территории Российской Федерации", - написала Сарган на своей странице в Фейсбук.

Указанные топ-менеджеры подозреваются к причастности к махинациям с нефтепродуктами ("схема Курченко") и в уклонении от уплаты налогов, в результате чего в госбюджет недополучил более 2 млрд. грн.

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Напоминаем, на днях по данному делу был арестован один из экс-замдиректоров Одесского НПЗ.
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Наша власть это лиса Алиса и кот Базилио ,помните те тоже кричали,"Ищи его,свищи его".
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