 Бывшие руководители Одесского НПЗ, замешанные в "схемах Курченко", объявлены в розыск, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган.
"Следственным судьей Приморского районного суда Одессы при рассмотрении ходатайств органа расследования об аресте бывших Генерального директора и исполнительного директора ПАО "Одесский НПЗ", предоставлено разрешение на их задержание и доставку в суд под стражей.
Во исполнение постановления следственного судьи следователем подозреваемых объявлены в розыск. По имеющейся информации, указанные лица скрываются на территории Российской Федерации", - написала Сарган на своей странице в Фейсбук.
Указанные топ-менеджеры подозреваются к причастности к махинациям с нефтепродуктами ("схема Курченко") и в уклонении от уплаты налогов, в результате чего в госбюджет недополучил более 2 млрд. грн.
Напоминаем, на днях по данному делу был арестован один из экс-замдиректоров Одесского НПЗ.
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