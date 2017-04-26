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Все про:Беларусь (2556) Лукашенко (1634) Донбасс (14312) гуманитарная помощь (756)

 "Беларусь планирует направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему по обе стороны линии разграничения", - Лукашенко

Беларусь выделит гуманитарную помощь населению Украины, проживающему в зоне конфликта на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров с Президентом Украины Петром Порошенко.

"В ближайшее время при содействии Международного общества Красного Креста и Красного Полумесяца Беларусь планирует направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему по обе стороны линии разграничения. Поддержим самым необходимым, в чем нуждаются люди, - продуктами питания, средствами гигиены. Мы будем работать в контакте, чтобы найти самый короткий путь для того, чтобы гуманитарная помощь доходила до людей и по одну сторону, и по другую сторону баррикад", - сказал он.

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зачем? мы и так богатые. Молдове вон помогаем
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кто людям памагает-тот тратит время зря-хорошими делами прославиться нельзя!
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Правильно сепаров надо подкармливать, да и Путин будет доволен. ПНХ Лукашенко.
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Дурный, чы шо? Те лугандоны и так как сыр в масле катаются.
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Лука из тех, кто не пукнет зря. Пришлет бульбу и тут же начнет клянчить электроэнернию
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ему самому ее девать некуда. поляки отказались закупать-а твэлы в расейке уже куплены.попадалово.
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Ну чтоб лука не нашел, что поклянчить? Не верю...
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У нас этой электроэнергии, як бульбы в подвале. Три гидроэлектростанции построили недавно, атомную заканчиваем. Лукашенко грозился всех на электромобили пересадить.
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по обе стороны линии разграничения.Источник: http://censor.net.ua/n437959- оце нас опустили ! Хто б нам сказав , 3 роки тому , що нам Білорусь буде гуманітарку пропонувати ...
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Благородный поступок.
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Ага, в той гуманитарке уши Пуйла торчать будут, еще западлянку какую устроят.
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благохєродний мля... Яку допомогу лугандону? І не дай Бог наші придурки погодяться на "допомогу по обидві сторони фронту"...
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что поставлять будешь - урожай королевских креветок...?
у вас картошка и та хуже украинской...
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Лукашенко може купляти вугілля у Донбасу, й продавати Україні. І ЮАР так може робити. Але мабуть щось там по грошам не виходить. Без дотацій вугілля нагору не лізе.
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...киви и креветок побольше!,-кричали нуждающиеся
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Лукашенко хитрый пёс пытаеца усидеть на двух стульях. Но дикая зависимость от ВсыРашки всё таки заставляет Лукашенку прогинаца под кремлядь. У него нет другого выхода как прогнуца под кремлядь, слишком много прежде всего экономических ниточек есть в руках кремляди что б дёргать Беларусией как захочеца кремляди. А от Европы и США ждать помощи бессмысленно - там он под санкциями. Скажем так Лукашенко пытаеца быть независимым насколько это можно, но возможностей у него очень мало. Беларусия крайне зависима от Парашки. Ну и кроме того не гоните сильно на Лукашенку, да он прогинаеца под кремлядь это факт, но во многих моментах отношений Украины и Беларусии он проводит реально независимую политику, которая 100% не нравица Хуйлу. Подумайте что на месте Лукашенки могло быть некое чмо типа Кернеса, Добкина, Вилкула, которое бы уже усералось визжало про фашистов, хунту и генацид руцькагаварящих в Украине, на всю Беларусию бы кричало, полностью подлизывая Хуйлу. И отношения с Беларусией могли быть куда более вражескими чем сейчас. Там и так ваты дохера, нафиг эти лишние враги Украине?? сейчас это не нужно. Так что может же быть что на место Лукашенки придёт кандидат вообще на 100% полная кремлядь, и будет всячески гадить Украине,в отличии от Лукашенки который всё таки дружески относица к нам.
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Бульбою та туалетним папіром???
Давай вже і морепродукти-креветки, краби та омари!!!
Дякуєм!!!!

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Так и не поняли многие, что находясь в центре многих цивилизаций - мы, т.е. - украинцы, стали совсем другими. Жесткими, практичными, бскомпромисными и так далее. Так, можем жить только мы. Обеспокоенных - просим не беспокоится. Жить будем - на зло всем.
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Пора "батьке" брить вуса и не только (маразматик кремлёвский).
Может кто знает, на какой наркоте они сидят в "Думе", что принимают ? Потому что у здравомыслящего человека начинается ступор от этих заявлений, может они нас так и воспринимают за низший слой, потому и беспредельничают ?!?
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Бобры это не только ценный мех, но палка колбасы!

В Беларуси выпустили первую партию колбасы из бобра, сообщил корреспонденту БелТА начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Сергей Шестаков.
По словам Сергея Шестакова, первую партию продукции произвела небольшая частная компания. Сыровяленая колбаса в натуральной оболочке будет как минимум трех видов - с добавлением оленины, дикой утки и курицы....
"Беларусь планирует направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему по обе стороны линии разграничения", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4061
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Беларусь планирует направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему по обе стороны линии разграничения", - Лукашенко
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