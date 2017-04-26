 "Беларусь планирует направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему по обе стороны линии разграничения", - Лукашенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров с Президентом Украины Петром Порошенко.
"В ближайшее время при содействии Международного общества Красного Креста и Красного Полумесяца Беларусь планирует направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему по обе стороны линии разграничения. Поддержим самым необходимым, в чем нуждаются люди, - продуктами питания, средствами гигиены. Мы будем работать в контакте, чтобы найти самый короткий путь для того, чтобы гуманитарная помощь доходила до людей и по одну сторону, и по другую сторону баррикад", - сказал он.
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у вас картошка и та хуже украинской...
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Давай вже і морепродукти-креветки, краби та омари!!!
Дякуєм!!!!
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Может кто знает, на какой наркоте они сидят в "Думе", что принимают ? Потому что у здравомыслящего человека начинается ступор от этих заявлений, может они нас так и воспринимают за низший слой, потому и беспредельничают ?!?
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В Беларуси выпустили первую партию колбасы из бобра, сообщил корреспонденту БелТА начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Сергей Шестаков.
По словам Сергея Шестакова, первую партию продукции произвела небольшая частная компания. Сыровяленая колбаса в натуральной оболочке будет как минимум трех видов - с добавлением оленины, дикой утки и курицы....
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