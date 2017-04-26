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 Киевские новости
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 "70% газа в Киеве торгуется через нелегальные заправки", - замглавы КГГА Плис

70% продаж сжиженного газа в столице приходилось на нелегальные газовые заправки. Как следствие, бюджет Киева недополучил ориентировочно 625 млн гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА, об этом заявил первый заместитель главы КГГА Геннадий Плис в комментарии УНН.

"Есть задача навести порядок с этим бизнесом, ведь с ним связано очень много негатива. Фактически существует недобросовестная конкуренция, а честные "игроки", которые платят все налоги, находятся в невыгодном положении", - отметил он.

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"У нелегальных заправок, конечно, нет надлежащим образом оформленных документов на землепользование, нет разрешений на эксплуатацию объектов повышенной опасности, других разрешительных документов. Они очень часто реализуют топливо без кассовых аппаратов, не оформляют трудовые отношения с работниками. Поэтому бюджет, по оперативным расчетам, недополучает примерно 625 млн. Вы только представьте: 70% газа в Киеве торгуется через нелегальные заправки", - добавил чиновник.


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а шо, ещё остались не легальные заправки..? а годами их не замечали..? кто понёс наказание..?
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Беня за всех наказан, хоть и легально работал, зато обозвал педофила шизофреником. обидел петьку
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У бени газа как раз и не замечал..идёт монополизация рынка..тупая..
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Бєня теж гівнюк, хоча в порівнянні з Петром, Гройсєю і їх сфорою втримав Дніпро і, можливо лівобережну Україну від козломордих орків і своїх упирів-сєпарів-комуняк...
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...В сети обратили внимание на схожесть символа российского военно-патриотического молодежного движения "Юнармия" с нацистским.Автор микроблога "Мид Роисси" в Twitter опубликовал рядом две символики. На обоих изображены орлы в профиль. На постере "Юнармии" нарисована звезда, а на нацистском - крест и руны "СС"."Совпадение? Не думаем", - подписал публикацию модератор."70% газа в Киеве торгуется через нелегальные заправки", - замглавы КГГА Плис - Цензор.НЕТ 1381Твит мгновенно набрал почти 400 лайков и 416 репостов, а подписчики выразили солидарность с автором. И докинули еще парочку картинок из серии "найди 10 отличий".Читайте также: Разговелся на славу: Захарова бурно отреагировала на заявление Порошенко о крокодиле"70% газа в Киеве торгуется через нелегальные заправки", - замглавы КГГА Плис - Цензор.НЕТ 4933"70% газа в Киеве торгуется через нелегальные заправки", - замглавы КГГА Плис - Цензор.НЕТ 3326"70% газа в Киеве торгуется через нелегальные заправки", - замглавы КГГА Плис - Цензор.НЕТ 4491"70% газа в Киеве торгуется через нелегальные заправки", - замглавы КГГА Плис - Цензор.НЕТ 3470"70% газа в Киеве торгуется через нелегальные заправки", - замглавы КГГА Плис - Цензор.НЕТ 9255"70% газа в Киеве торгуется через нелегальные заправки", - замглавы КГГА Плис - Цензор.НЕТ 4455"70% газа в Киеве торгуется через нелегальные заправки", - замглавы КГГА Плис - Цензор.НЕТ 7605Напомним, движение "Юнармия" начало работу в 2016 году с подачи идейного вдохновителя - министра обороны России Сергея Шойгу. Президент Владимир Путин инициативу поддержал.По его словам, организация нужна для того, чтобы подростки "гордились подвигами отцов и дедов" и "готовились к служению Родине". Присоединиться к движению могут дети старше 7 лет.Как ранее сообщал информационный портал "Знай.ua", в сети показали, как Путин 17 лет насилует Россию."70% газа в Киеве торгуется через нелегальные заправки", - замглавы КГГА Плис - Цензор.НЕТ 7162http://antikor.com.ua/articles/164874-putinskij_gitlerjugend_razoblachili_v_sotssetjah
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Занятное такое впечатление, что они из термоса двухлитрового заправляют машины. Неужто настолько мобильны, что взять за жёппу невозможно? Почти каждая первая заправка нелегальна, Карл! нереально крутая крыша у пацанов(((
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это всё мелкие лавочники виноваты, надо их ещё придавить
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Да у нас скоро 70% усієї економіки держави в тіні буде... Але це влаштовує більшість людей, нажаль. бо жоден легальний підприємець чи організація після сплати всіх податків, або здохне, або не зможе конкурувати з нелегальним бізнесом і всерівно здохне.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"70% газа в Киеве торгуется через нелегальные заправки", - замглавы КГГА Плис
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