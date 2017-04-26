 "70% газа в Киеве торгуется через нелегальные заправки", - замглавы КГГА Плис

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА, об этом заявил первый заместитель главы КГГА Геннадий Плис в комментарии УНН.
"Есть задача навести порядок с этим бизнесом, ведь с ним связано очень много негатива. Фактически существует недобросовестная конкуренция, а честные "игроки", которые платят все налоги, находятся в невыгодном положении", - отметил он.
"У нелегальных заправок, конечно, нет надлежащим образом оформленных документов на землепользование, нет разрешений на эксплуатацию объектов повышенной опасности, других разрешительных документов. Они очень часто реализуют топливо без кассовых аппаратов, не оформляют трудовые отношения с работниками. Поэтому бюджет, по оперативным расчетам, недополучает примерно 625 млн. Вы только представьте: 70% газа в Киеве торгуется через нелегальные заправки", - добавил чиновник.
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