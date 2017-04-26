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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2556) визит (2140) Лукашенко (1634) Порошенко (12770)

 Порошенко ждет Лукашенко в Украине летом

Во время рабочего визита в Республику Беларусь Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Порошенко отметил, что повестка дня украинско-белорусского сотрудничества является чрезвычайно широкой.

Он пригласил белорусского коллегу посетить Украину летом. Лукашенко принял приглашение.

Президент Украины поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заверил Порошенко, что никто не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины
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А шо? Мы на бэхе за вином ездили,в 1991 в Карабахе....
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Я кончаю от этого Мера Конотопа!
НІ СЕПАРАТИЗМУ!!! Мер Конотопа Артем Семеніхін вигнав кума Путіна з міста (ВІДЕО)

http://goruzont.blogspot.com/2017/04/blog-post_9711.html
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Ми скоро так і офшоропітеків з України викинемо, от тільки будуть вони "рвати" голі, босі і ніс за холявою.
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А по российским военным базам Лука его не возил случайно?
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Встретишь его в Испании на своей вилле. Если получится конечно...
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бацька петю будет учить как Украиной рулить годков двадцать
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А бяларусы есть на портале, сто бы свое мнение - озвучить? Интересно ведь видеть - СУТЬ с двух строн. Спасибо.
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Мнение одно, украинско-беларуской дружбе крепнуть.
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важко "крепко" дружить з тим, хто дружить з твоїм ворогом і вбивцею...
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Ну, так бЯлОрус и ответил.
Беларусов, судя по всему, не спрашивали.
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Это охренеть можно,только мы понимаем,что лукашенко это верный холуй хуйла ???
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Якщо Кремль накаже- вже за годину білоруси вбиватимуть українців.
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посмотри мультик и иди спать. уработался небось картинки постить

Порошенко ждет Лукашенко в Украине летом - Цензор.НЕТ 7758
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бред какой-то..... 5.10 - 46%.)))))))))))))))))))) Кто "заказывает музыку"?
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Лучше пусть Лукашенко ждет Порошенко в Минске. В качестве очередного беглеца.
Благо у Луки опыт принимать беглых президентов тоже имеется.
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Желательно в августе, во время расейско-беларусских "учений"......
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І чом би його літаку не впасти при посадці?
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Надеемся на традиционное украинское гостеприимство. Уверен, принимающая сторона сделает все возможное(и невозможное), для успешного визита. Что его результаты благоприятно скажутся на благосостоянии наших народов.
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Відсторонений голова ДФС Роман Насіров заявив, що збирається повернутися на свою посаду.Про це Насіров заявив журналістам, передає кореспондент UA1."Наскільки мені відомо, мене не звільнили з ДФС, тому що на це немає підстав", - сказав Насіров.Як пояснив чиновник, його тільки відсторонили на час проведення слідчих дій.А також Насіров вважає своє відсторонення політично мотивованим і популістським, і заявляє, що він проводить власне розслідування разом зі своїми захисниками.Раніше Насіров заявляв, що детективи НАБУ при обшуку вилучили у нього останні гроші.Насіров зібрався повернутися на пост глави ДФС
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Кто-то даст пизды и порвёт рубашку, тока кто ?
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кому в гейропе и в штатах руку не подают,тому рошен протянет...
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Пидарашенко сдохнет к лету. Судьба Чаушеску ему уже приписана богом.
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Бобры это не только ценный мех, но палка колбасы!

В Беларуси выпустили первую партию колбасы из бобра, сообщил корреспонденту БелТА начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Сергей Шестаков.
По словам Сергея Шестакова, первую партию продукции произвела небольшая частная компания. Сыровяленая колбаса в натуральной оболочке будет как минимум трех видов - с добавлением оленины, дикой утки и курицы....
Порошенко ждет Лукашенко в Украине летом - Цензор.НЕТ 3505
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Лукашенко на свиданку в тюрьму к Пете приедет.
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