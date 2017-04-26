 Порошенко ждет Лукашенко в Украине летом

Как сообщает Цензор.НЕТ, Порошенко отметил, что повестка дня украинско-белорусского сотрудничества является чрезвычайно широкой.
Он пригласил белорусского коллегу посетить Украину летом. Лукашенко принял приглашение.
Президент Украины поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство.
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НІ СЕПАРАТИЗМУ!!! Мер Конотопа Артем Семеніхін вигнав кума Путіна з міста (ВІДЕО)
http://goruzont.blogspot.com/2017/04/blog-post_9711.html
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Беларусов, судя по всему, не спрашивали.
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Проголосуйте !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://www.opinionfirst.com/uk/360/yakbi-pozachergov-parlaments-k-vibori-v-dbulisya-najblizhchim-chasom-za-yaku-part-yu-vi-b-progolosuv-551
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Благо у Луки опыт принимать беглых президентов тоже имеется.
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https://www.youtube.com/watch?v=kPUrx3FMnTc
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В Беларуси выпустили первую партию колбасы из бобра, сообщил корреспонденту БелТА начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Сергей Шестаков.
По словам Сергея Шестакова, первую партию продукции произвела небольшая частная компания. Сыровяленая колбаса в натуральной оболочке будет как минимум трех видов - с добавлением оленины, дикой утки и курицы....
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