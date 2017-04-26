 На чугуевском полигоне, где погибли двое военнослужащих, применялось только стрелковое оружие, - Минобороны

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь оперативного пресс-центра Министерства обороны Украины Виталий Саранцев.
По его словам, во время учебных стрельб использовалось лишь стрелковое оружие: "Автоматы, пулеметы. Возможно, БМП". Саранцев подчеркнул, что тяжелое вооружение не использовалось.
Он также добавил, что на 27 апреля запланирован брифинг военного прокурора, во время которого он расскажет о ходе расследования.
Напомним, 26 апреля на Чугуевском общевойсковом полигоне в Харьковской области во время занятий по боевой подготовке погибли двое военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады.
4709 52
Двое мужчин, торговавших оружием из воинской части, задержаны в Николаеве. ФОТОрепортаж(16)
Двое военнослужащих погибли во время боевой подготовки на Чугуевском полигоне, - оперативное командование "Восток" ВСУ(4)
За минувшие сутки трое украинских воинов погибли, еще пятеро получили ранения, - спикер АТО(0)
"Укроборонпром" ожидает роста экспорта вооружений на 15-20%(31)
Померла ведуча програми "На добраніч, діти" акторка Надія Батуріна(0)
В результате обстрела боевиков под Авдеевкой погиб военнослужащий ВСУ, - штаб АТО(19)
Испытание ракетного комплекса "Ольха" украинского производства. ВИДЕО(370)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Чорнобиль
Ответить
Ответить
Ответить
Сегодня в ВСУ сообщили, что в Харьковской области погибли двое военнослужащих. По информации журнала "Тиждень.ua", они стояли в оцеплении во время стрельб из БМП на Чугуевском общевойсковом полигоне.
"Во время стрельб из БМП под огонь попали бойцы, стоявшие в оцеплении", - отметил собеседник издания.
Пресс-офицер 54-й бригады Андрей Ищик в комментарии "Тиждень.ua" сказал, что бойцы получили несовместимые с жизнью травмы при выполнении учебных упражнений.
Он напомнил, что расследование инцидента проходит под руководством заместителя командующего войсками оперативного командования "Восток".
"Обычно, когда расследование происходит на таком высоком уровне, то оно проходит довольно быстро, и возможно уже завтра будут результаты", - сказал Ищик.
http://gordonua.com/news/society/voennosluzhashchie-kotorye-pogibli-na-poligone-v-harkovskoy-oblasti-popali-pod-ogon-vo-vremya-strelb-iz-bmp-185368.html
Ответить
Ответить
Ответить
Единственный вариант - после стрельб (как они думали) кто то из оцепления ломанулся за трофеями в сектор огня. а оказалось что стрельбы еще не закончились. Но это очень вряд ли.. что там собирать то? в общем.... я думаю что накрыли обслугу мишеней...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну, тогда понятное дело - никто не виноват.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ну а до всього остального електроніка танка була експерементальна. чито просто хтось зхрестив кулемет тепловізор лазерний дальномір компютер і ще якусь хрінь. суть в тому що адська машинка нащупала солдата на полігоні і 1 кулею .... ось така версія загибелі солдата.
і хто винуватий? той хто на полігон поліз чи той хто на кнопку нажав, амож той хто експеременти проводив?
Ответить
Ответить