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Все про:Минобороны (5022) оружие (3865) смерть (4814) учения (1684) Харьковщина (1161) военнослужащие (3599) полигон (199)

 На чугуевском полигоне, где погибли двое военнослужащих, применялось только стрелковое оружие, - Минобороны

На военном полигоне в Чугуеве (Харьковская область), где 26 апреля погибли двое военнослужащих, применялось только стрелковое оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь оперативного пресс-центра Министерства обороны Украины Виталий Саранцев.

По его словам, во время учебных стрельб использовалось лишь стрелковое оружие: "Автоматы, пулеметы. Возможно, БМП". Саранцев подчеркнул, что тяжелое вооружение не использовалось.

Он также добавил, что на 27 апреля запланирован брифинг военного прокурора, во время которого он расскажет о ходе расследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военная прокуратура сообщила подробности убийства на Яворовском полигоне: со спиртным отмечали помолвку военнослужащего. ФОТО 18+ (обновлено)

Напомним, 26 апреля на Чугуевском общевойсковом полигоне в Харьковской области во время занятий по боевой подготовке погибли двое военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады.
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Во суки никто не хочет брать на себя ответственность.
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Падли почему ни один чиновник непонесет ответственность и не уйдет с работи.Сколько можна хоронить детей. Сел в тюрму слетели пагони итогда би такой безответственности небело. Плодь министра оборони снять.
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инфы нет никакой, зато все знают что сто пудово безответственность...
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54-я бригада - это которая осмелилась жаловаться на скотское содержание?
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Это тот где были свиные корыта для солдат.

На чугуевском полигоне, где погибли двое военнослужащих, применялось только стрелковое оружие, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4407
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А т.н. Молот не применили? Глупо - УБИВАТЬ своих на полигонах, если и так их УБИВАЮТ. Посмотрим - кинокомедию? Вывод "экспердов" - само стрельнуло, ружжо на стенке?
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Военнослужащие, которые погибли на полигоне в Харьковской области, попали под огонь во время стрельб из БМП.
Сегодня в ВСУ сообщили, что в Харьковской области погибли двое военнослужащих. По информации журнала "Тиждень.ua", они стояли в оцеплении во время стрельб из БМП на Чугуевском общевойсковом полигоне.
"Во время стрельб из БМП под огонь попали бойцы, стоявшие в оцеплении", - отметил собеседник издания.
Пресс-офицер 54-й бригады Андрей Ищик в комментарии "Тиждень.ua" сказал, что бойцы получили несовместимые с жизнью травмы при выполнении учебных упражнений.
Он напомнил, что расследование инцидента проходит под руководством заместителя командующего войсками оперативного командования "Восток".
"Обычно, когда расследование происходит на таком высоком уровне, то оно проходит довольно быстро, и возможно уже завтра будут результаты", - сказал Ищик.
http://gordonua.com/news/society/voennosluzhashchie-kotorye-pogibli-na-poligone-v-harkovskoy-oblasti-popali-pod-ogon-vo-vremya-strelb-iz-bmp-185368.html
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очень сомнительно. для всех кто хоть раз был на полигоне (стрельбище) конечно... для диванных "версия" от гардона сойдет
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ХЗ , во время стрельб из БМП в секторе попадания снарядов вообще нет оцепления ,разве что совсем в другую сторону стрельнули
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оцепление есть всегда. НО только на расстоянии в 1,5-2 раза превышающее дальность стрельбы (не прицельную а максимальную) при угле наклона ствола 45 градусов (т.е. максимальная длина).
Единственный вариант - после стрельб (как они думали) кто то из оцепления ломанулся за трофеями в сектор огня. а оказалось что стрельбы еще не закончились. Но это очень вряд ли.. что там собирать то? в общем.... я думаю что накрыли обслугу мишеней...
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То не оцепление , то выносные посты для задержки возможных людей , они за пределами дальности .
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та ладно.... а между постами кто задерживать будет? оцепление в секторе стрельб выставляется так чтобы до него (оцепления) не доставали снаряды и пули (выше написал на каком расстоянии). Я конечно может чего и забыл из наставления но даже по логике оцепление НЕ может находится в зоне поражения ну никак
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Боковое может , у нас по крайней мере так , а между постами как бы нет возможности пройти , лес и колючка плюс боковое оцепление .
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я правда давно был на полигоне под Николаевом (вылетело из головы название а гуглить неохото) но там колючки по периметру небыло никакой (90-ые). а вот оцепление выставлялось когда были учения или стрельбы. выставлялось по факту - смотря из чего и куда стреляли. в остальное время на территории полигона овец и коров пасли
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Вот эти "выносные посты", как ты их их называешь, и есть "оцепление". Во всяком случае, так было у меня в ГСВГ в 87-89 г.г. И часто находясь в оцеплении слышал, как на головой свистели пули от ПКТ. Поэтому, во время стрельб положено было находиться в помещении поста.
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это всего лишь значит что в месте предназначенном для стрельбы из автоматов стреляли из ПКТ. нарушение на лицо. для каждого оружия своя дистанция размещения стационарных постов "оцепления"
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Приятель во времена совка служил танкистом,в Монголии.Во время ночных стрельб болванку залудили в аккурат под вышку с наблюдателями из штаба армии....так шо случаи случаются,а логике армейские порядки не поддаются.
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хренасе там ветер. или наблюдатели вышку поставили в секторе стрельбы?
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а как в Десне в жилой дом лупанули посчитав окна подсветкой мишени?
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ну такого я не слышал... если есть инфа - поделись. интересно
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так это стрельбы, а сколько при вождение переварачивалось, с мостов слетало и т.д. У нас, одному срочнику обе руки оторвало и глаза ИМПом выбило. Взрывали с помощью эл. детанаторов ИМП, летеха солдата проинструктировал. Даю команду готов? подсоединяешь, отбегаешь, прячешься и отвечаешь "готов!" я подрываю. Все понял, так точно. Разошлись, кричит Готов", солдат прикладывает кабель и кричит "Готов"... ну две руки и оба глаза там и оставил. В результате мать забрала домой калеку, летехе жизнь поломали, ну и т.д....
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отец служил в Венгрии (начальник радиостанции батальонной). рассказывал что в советские времена при проведении учений закладывали процент потерь. Тоже как ты говоришь - и давили людей и болванками попадали удивительно точно и топили и расстреливали... всякое может случиться. на охоте случается сплошь и рядом.. а тут.... оружие ошибок не прощает. техника тоже
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Да уж не знаю,подробности покрыты мраком неизвестности.приятель сержантом дембельнулся,его в такие дела не посвящали.Скорее всего дело было в обычном рас3,14здяйстве. Это я к тому шо армия есть армия,где бы и под какими флагами она ни была бы. И логика там бессильна. Тут я от американцев-ветеранов тоже наслушался таких историй,шо мама не горюй.
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раз в год и палка стреляет, люди ежедневно себе пальцы на разных станках укорачивают и т.д., а тут боевое оружие!
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может вылезли куда то на возвышенность... обычно, если что и пролетает, то в метрах 15-ти над головами...
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над оцеплением пролетает? хм... ну я конечно давно был на стрельбище но не думаю что оцепление выставляется так чтобы снаряды и пули летели ЗА оцепление
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бывало. пойдет над брусфером и долетает, особенно если с чего то покрупнее валят, но тут вопрос с БМП? Надо разбираться где они там умудрились оцепление выставить...
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ты о "бруствере" в смысле мишени стояли у подножья холма и кто то пальнул выше а на вершине холма стояли бойцы оцепления? я правильно понял? ну так правильно буков написал - ответственного за проведение стрельб за яйца и под трибунал
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нет. оцепление в нескольких км за холмом. бывают идиоты, которые умудряются очередь пустить над холмом, вот над головой оцепления и свистят...
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ну может. но как то.... не знаю какой там в Чугуеве рельеф...
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Почему сомнительно? Виталий Саранцев сам сказал что возможно БМП. Скорей всего так и было.
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смотря где они были, не надо скидывать со счетов одаренность некоторых индивидуумов.
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Увы , это его обязанность не дать крутить стволом во все стороны .
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я думаю он как раз не про крутивших а про оцепление. не думаю что кто то на рубеже будет крутить стволом как захочет - слишком много рядом стоят наставников которые матом поясняют куда должен быть направлен ствол
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Заявил матиос закапывая остатки очередного "молота" пашинского...
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Только разрешенное минскими договорняками?

Ну, тогда понятное дело - никто не виноват.
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А як загинули - військова таємниця. Бо раптом виявиться, що все керівництво ЗС треба звільняти, а декого і саджати
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все керівництво ЗС треба звільняти? А зачем они там, что бы стрельбы организовать?
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похоже в ато гибнет меньше
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количество небоевых потерь давно превышает количество боевых.
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ну тут кацо вам уже решать, сколько в ваших срассиянских пошти шо ежедневных КТО ляжеть свинособак срусских. а далее ваш сцарь уже будет за каждую бошку срассиянской свинособаки откинутую цацку вешати аль нет,героя срацции за резню срусских поди дать могуть....
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Ну и как так случилось. Кто за это будет отвечать. По-моему должно быть возбуждено уголовное дело.
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діло було десь років 10-12 назад. у нас на полігоні проводились стільби танком з кулемета. навчання якби закінчились всі відстрілялись все пучком. танк залишивсь стояти на вогневому рубежі, 1 солдат чомусь пішов на полігон чито метал пособирати чито на мішені подивитись, якби навчання то закінчились, а танкіст щось забув в танку чито мобіла куди упала чито без поняття чого він там в танку був сам і зачипив гашетку, а в кулеметі залишивсь 1 патрон.
ну а до всього остального електроніка танка була експерементальна. чито просто хтось зхрестив кулемет тепловізор лазерний дальномір компютер і ще якусь хрінь. суть в тому що адська машинка нащупала солдата на полігоні і 1 кулею .... ось така версія загибелі солдата.
і хто винуватий? той хто на полігон поліз чи той хто на кнопку нажав, амож той хто експеременти проводив?
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Вечная беда с армейскими "инструкторами". Сами нихрена не умеют, и еще чего-то бойцам показывают. Вот и результаты.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа чугуевском полигоне, где погибли двое военнослужащих, применялось только стрелковое оружие, - Минобороны
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