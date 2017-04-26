EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Общество
  327  7
Материалы по теме:
Все про:Беларусь (2556) граница (2928) задержание (5558) контрабанда (1828) пограничники (1191) Ривненщина (617) янтарь (537)

 Житель Ривненщины пытался пронести в Беларусь 10 кг янтаря

В Ривненской области задержан мужчина, пытавшийся незаконно переправить янтарь через границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, житель села Вычевка пытался пронести в Беларусь почти 10 килограммов янтаря. Правонарушителя задержали в 100 метрах от государственной границы.

Выяснилось, что 38-летний гражданин Украины пытался переместить товар в соседнее государство за денежное вознаграждение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение первого квартала 2017-го изъято почти 1,5 тонн янтаря-сырца, - замглавы Нацполиции Купранец
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Як завжди, щемлять сіряка. Біліші везуть це добро вагонами з піснями під балалайку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
задолбали эти западенские рагули - это их времена, будущее уничтожили копатели-браконьеры (скоро будем Киотский кислород для них покупать), лес продали и каждый год у них теперь наводнения и ссувы -спасайте их пострадавших), цыгаркы таскают по 5 ходок в день, засели на таможнях и гребут взятки лопатой, жадные,скандальные особенно мужской пол , хуже баб) расползлись по всей европе, а вы все остальные работайте за копейки и отчисляйте в бюджет для них ихних детей и стариков. Нах Рагулей!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...рагуль..." - самое страшное ругательство моего знакомого из Львова
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоЖитель Ривненщины пытался пронести в Беларусь 10 кг янтаря
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти