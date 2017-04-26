 Житель Ривненщины пытался пронести в Беларусь 10 кг янтаря

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, житель села Вычевка пытался пронести в Беларусь почти 10 килограммов янтаря. Правонарушителя задержали в 100 метрах от государственной границы.
Выяснилось, что 38-летний гражданин Украины пытался переместить товар в соседнее государство за денежное вознаграждение.
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