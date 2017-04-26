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Все про:СБУ (14083) Национальная гвардия (1154)

 СБУ задержала не замкомандира части НГУ, а начальника службы, отвечающий за эксплуатацию помещений, - пресс-служба Национальной гвардии

Пресс-служба НГУ внесла уточнения в должность задержанного сегодня сторудниками СБУ военнослужащего Национальной гвардии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-службы НГУ.

В тексте отмечается: " Служба безопасности Украины не задерживала заместителя командира воинской части Нацгвардии. 26 апреля 2017 года в 16:46 на сайте Службы безопасности Украины была обнародована информация о якобы задержании в Киеве заместителя командира одной из воинских частей Нацгвардии.

Национальная гвардия сообщает, что все заместители командиров воинских частей Национальной гвардии Киевского гарнизона выполняют свои обязанности в штатном режиме и информация об их задержании не соответствует действительности.

Зато, по нашим данным, Службой безопасности Украины задержан начальник службы одной из воинских частей, который, за своими должностными обязанностями, отвечает за эксплуатацию помещений. Никаких официальных документов о факте задержания в Национальной гвардии Украины не поступало".

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...наша служба и опасна и трудна ...пам...па...пам
...и на перый взгляд как будто не видна...тра...тав...та...
ну й далі по тексту...
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Одесса. Проспект Небесной Сотни переименовали в Маршала Жукова. Большой привет пидару порошенко и его мрази авакову.
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порошенко не знал. Он наведет порядок, нужно немного подождать... до следующих выборов.
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а якщо почнуться погроми, то будуть волати на увесь світ які українці варвари та антисеміти..
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"Зачем нам, друзья, морочить головы? Это хахлы, - чем больше утопим в Днепре сейчас, тем меньше надо будет вывозить в Сибирь после войны!" . Кацапський душогуб жуков, посилаючи десятки тисяч наспіх мобілізованих Українців "асвабаждьонного" Лівобережжя України на "форсування" Дніпра. Без зброї, одностроїв, плавзасобів, артпідтримки. На німецькі кулемети спереді і загранотрядівські ззаді. Генерал Рокосовський був категорично проти (назвав це "геноцидом") Генерал ватутін підтримав "прославленого" одеситами маршала...
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Министерство авакова делится на две котегории взяточников тех которых уже задержали и тех которых еще надо задержать. И одна котегория сбежавших что бы не сесть и не сдать своих..
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Нам всё равно зам. командира он или начальник службы, в НГУ порядочные (шляхетні) люди не служат, если 20-ти-летку не забрили по призыву.
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...не замначальника НГУ, а начальника службы.
Замначальника уже сидит.
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Ну очень точная формулировка Выбирай любого у всех есть помещения по заведованию.блин даже замполиты за эксплуатацию клубов отвечали...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ задержала не замкомандира части НГУ, а начальника службы, отвечающий за эксплуатацию помещений, - пресс-служба Национальной гвардии
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