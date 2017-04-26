 СБУ задержала не замкомандира части НГУ, а начальника службы, отвечающий за эксплуатацию помещений, - пресс-служба Национальной гвардии

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-службы НГУ.
В тексте отмечается: " Служба безопасности Украины не задерживала заместителя командира воинской части Нацгвардии. 26 апреля 2017 года в 16:46 на сайте Службы безопасности Украины была обнародована информация о якобы задержании в Киеве заместителя командира одной из воинских частей Нацгвардии.
Национальная гвардия сообщает, что все заместители командиров воинских частей Национальной гвардии Киевского гарнизона выполняют свои обязанности в штатном режиме и информация об их задержании не соответствует действительности.
Зато, по нашим данным, Службой безопасности Украины задержан начальник службы одной из воинских частей, который, за своими должностными обязанностями, отвечает за эксплуатацию помещений. Никаких официальных документов о факте задержания в Национальной гвардии Украины не поступало".
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Может зампотыла ?
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...и на перый взгляд как будто не видна...тра...тав...та...
ну й далі по тексту...
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Замначальника уже сидит.
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