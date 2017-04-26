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 Политика Украины
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Все про:Крым (19598) МИД (4060) ООН (2073) Россия (70189) Беца (127) Международный суд ООН (46)

 Если Россия не будет выполнять решение суда ООН по Крыму, Украина обратится в Генеральную Ассамблею ООН, - МИД

В случае невыполнения Россией решения Международного суда ООН по делу "Украина против России" официальный Киев обратится в Генеральную Ассамблею ООН.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины Марьяна Беца.

"Если Россия не выполнит это решение, это будет иметь худшие последствия для России, потому что она уже и так вошла в крутое пике, и политически это будет иметь плохие последствия для нее. Можно сказать, что ей все равно, но она загоняет себя все дальше и дальше в тупик. Санкции действуют, и чтобы Россия ни говорила, несмотря на их нарратив, чем болезненнее санкции, тем труднее России", - сказала она.

"Если она действительно это не будет выполнять, то Совет безопасности ООН должен этот вопрос рассмотреть. Россия теоретически блокирует это решение... Мы обращаемся в Генеральную Ассамблею для того, чтобы принять решение относительно обеспечения выполнения Россией этого решения", - пояснила Беца.

"В любом случае, если Россия не будет выполнять это решение, мы будем добиваться ужесточения санкций в отношении России в рамках различных международных организаций", - добавила пресс-секретарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД поинтересуется у России, когда она выполнит решение суда ООН по Крыму, - Зеркаль

Как сообщалось, 19 апреля Международный суд ООН (Гаага) в рамках иска Украины против РФ озвучил решение, согласно которому Россия в Крыму обязана обеспечить соблюдение прав крымских татар, разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке. Суд также ожидает от РФ и Украины выполнения Минских договоренностей.

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а ще можна в ЖОПУ "обратится"...єффект буде такий самий...
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Этих двух клоунов , пожалуй в спам.
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На росТв избили поляка за то, что он сравнил коммунистов с фашистами.
Россияне - психически больные люди, бессмысленно пытаться их заставить выполнять решения Европейского Суда или даже просто руководствоваться здравым смыслом.
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Ага, и там тебе отсыпят жменю озабоченности. "Мы напишем в спортлото".
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Проти чекіста, який 65 років тому вбив ОУНівця, відкрили провадження
Генеральна прокуратура України почала розслідування за фактом вбивства художника ОУН і УПА Ніла Хасевича працівником органів держбезпеки СРСР Борисом Стекляром.
"Справа унікальна та не має аналогів в Україні. Вчинок Стекляра, офіцера КГБ, не має терміну давності. Злочин через десятки років залишається злочином. Вбивство Хасевича, борця за незалежність, має розслідуватися, і кожний причетний отримає вирок", - сказав представник Центру Денис Поліщук.
Если Россия не будет выполнять решение суда ООН по Крыму, Украина обратится в Генеральную Ассамблею ООН, - МИД - Цензор.НЕТ 6735
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это то же-что обратиться во всемирную лигу сексуальных реформ..
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Вообще-то нет. ЛСР - первая организация гомосексуалистов в Европе. Бендер порекомендовал Паниковскому туда обратиться из-за того, что Паниковского девушки не любили.
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А Израиль никогда и никуда не обращается а просто-напросто уничтожает своих врагов,пока не начнём поступать так-же,толку не будет !
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Раша крупное образованием, которое надо уничтожать всеми методами
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А сколько резиновых фрау ты изнасиловал при штурме фанерного дрыстага?
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Это так, пока не стали серьезно наказывать,но терпение ведь не безгранично...
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Я не думаю, что у какой-то страны хватит пороху наказать Путина. Я пока вообще не представляю, как его наказать в принципе. У вас есть идеи? Если есть, давайте обсудим.
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У всех вместе хватит.А как-пускай сами думают,неуязвимых нет.
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Ну я уже вышел из возраста, когда верят в волшебников на голубом вертолете и в мир во всем мире. "...У всех вместе..." - это красивая фраза не работает.
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Да нет же, причем тут это? Верю-ли я в Путина - за кого вы меня принимаете?!!??!
Просто в мире никогда не будет полного взаимопонимания. Поэтому "всем вместе" - никогда не будет работать.
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Нужно сделать так, чтобы стало выгодно его убрать. Деньги решают очень многое.
Если он станет невыгоден, его свои же уберут.
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Он неадекватен и опасен,поэтому от него избавятся,как- это уже вопрос не ко мне.
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, Неадекватен и опасен - согласен. Вы предлагайте , как его поменять, не стесняйтесь. А то позиция: Путин - плахой, отвратительный, уберите его кто-то, а я не могу, я занята, вышиваю крестиком - ДОВОЛьНО СЛАБАЯ, не находите?
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Путлер-капут!из сообщения о тамагавках(перевод)"...еще вижу сотню сруцких,ползающих на коленях вокруг серийцкого барака с мольбой к какому-то их богу по имени "бля пистец"!..."
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Слушай, я не знаю, что ты читаешь... но читать то, что ты пишешь- СЛОЖНО.
У Миня КТиБе прозьБа: ПриКроти ПесаTь На этай фЕне, глОза баляТ четаТь
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Oккупантьі известньі,как х"локацьі, москакевичи, парашроссьі,кремблянцьі,ордрашистьі,х"йлопутьі, мацьковитьі,кацапизтьіе,путлеровцьі,лишнерососомьі,кегебглистьі, кисельхунтьі,даунросцьі,сикельфаши,ватопутьі, мокшавани,нацимперцьі,срунавсехцьі...
А правда,что при штурме фанерного дристага-шоюгу изнасиловал резиновую фрау?
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Экономика убивает медленно, но верно. Совок куда как сильней был, а за 10 лет Афгана сдулся.
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Когда-то мечтали дожить до освоения других планет. Теперь появляется новая жизненная цель...
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А може, їх ляпавкою по сраці набити? По-моєму, більше толку...
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Если Россия не будет выполнять решение суда ООН по Крыму, Украина обратится в Генеральную Ассамблею ООН... Шо бы те выразили очередную АзАбоченнАсть...
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виконувати однозначно ніхто нічого не буде, у х.йла пунктик - не робити коли його хтось намагається змусити, вірогідно якась дитяча психічна травма. На цьому можна грати
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Огаа, и мир содрогнется от потрясающей воображение озабоченности.
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Им можно, их кацапы боятся... или уважают... пойми их...
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Идиоты, они еще и условия ставят... Да в мире уже не должно быть адреса-куда бы вы не обращались по поводу агрессии россии!
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МИД Финляндии обратился в Лигу Наций и крыс Сралинских выгнали НАХ..стыдно за МИД Финляндии
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Признаки оккупации в крыму и 1/3 части на Дамбассе :
1)Денежная единица рубль.
2)Флаги ,символы и прочая туфта РАБссиянские.
3)Оружие, боеприпасы,танки, броневики, обмундирование нефтепродукты и прочая туфта РАБссиянские
4)Медикаменты ,бухло наркота РАБссиянские..
5)Крысы путлерские даже Сталагмиты завозят для похорон гоффна рюсскага мира вонючего..
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Если вы не отзовётесь, мы напишем в Спортлото... (с)
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Рассмотрение в Суде ООН по сути еще не начиналось,когда начнут по косточкам перебирать,Путлерской КГБэшной Хунте мало не покажется...всё самое ИНТЕРЕСНОЕ еще впереди,а следом и по БОИНГУ начнут..
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Кстати, с помощью демократии можно неплохо быдлом управлять
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МИД это конченая организация. Это кумовская дебильная организация, просто уроды.
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Жаль что не жил ты в Финляндии в 1939 году,когда МИД Финляндии послал НАХ...ссср дохлый с помощью Лиги Наций(будущего ООН)
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Крым украден на основе Референдума,которые запрещены в самой РАБссии...Крысы Путлерские использовали Законодательство Украины..БАРАНы тупорылые любой Суд докажет что вы НАЦИСТЫ..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли Россия не будет выполнять решение суда ООН по Крыму, Украина обратится в Генеральную Ассамблею ООН, - МИД
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