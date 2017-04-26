 Если Россия не будет выполнять решение суда ООН по Крыму, Украина обратится в Генеральную Ассамблею ООН, - МИД

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины Марьяна Беца.
"Если Россия не выполнит это решение, это будет иметь худшие последствия для России, потому что она уже и так вошла в крутое пике, и политически это будет иметь плохие последствия для нее. Можно сказать, что ей все равно, но она загоняет себя все дальше и дальше в тупик. Санкции действуют, и чтобы Россия ни говорила, несмотря на их нарратив, чем болезненнее санкции, тем труднее России", - сказала она.
"Если она действительно это не будет выполнять, то Совет безопасности ООН должен этот вопрос рассмотреть. Россия теоретически блокирует это решение... Мы обращаемся в Генеральную Ассамблею для того, чтобы принять решение относительно обеспечения выполнения Россией этого решения", - пояснила Беца.
"В любом случае, если Россия не будет выполнять это решение, мы будем добиваться ужесточения санкций в отношении России в рамках различных международных организаций", - добавила пресс-секретарь.
Как сообщалось, 19 апреля Международный суд ООН (Гаага) в рамках иска Украины против РФ озвучил решение, согласно которому Россия в Крыму обязана обеспечить соблюдение прав крымских татар, разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке. Суд также ожидает от РФ и Украины выполнения Минских договоренностей.
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Россияне - психически больные люди, бессмысленно пытаться их заставить выполнять решения Европейского Суда или даже просто руководствоваться здравым смыслом.
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Генеральна прокуратура України почала розслідування за фактом вбивства художника ОУН і УПА Ніла Хасевича працівником органів держбезпеки СРСР Борисом Стекляром.
"Справа унікальна та не має аналогів в Україні. Вчинок Стекляра, офіцера КГБ, не має терміну давності. Злочин через десятки років залишається злочином. Вбивство Хасевича, борця за незалежність, має розслідуватися, і кожний причетний отримає вирок", - сказав представник Центру Денис Поліщук.
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Просто в мире никогда не будет полного взаимопонимания. Поэтому "всем вместе" - никогда не будет работать.
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Если он станет невыгоден, его свои же уберут.
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У Миня КТиБе прозьБа: ПриКроти ПесаTь На этай фЕне, глОза баляТ четаТь
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А правда,что при штурме фанерного дристага-шоюгу изнасиловал резиновую фрау?
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1)Денежная единица рубль.
2)Флаги ,символы и прочая туфта РАБссиянские.
3)Оружие, боеприпасы,танки, броневики, обмундирование нефтепродукты и прочая туфта РАБссиянские
4)Медикаменты ,бухло наркота РАБссиянские..
5)Крысы путлерские даже Сталагмиты завозят для похорон гоффна рюсскага мира вонючего..
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