 Рабочая группа Одесского горсовета проверит застройку прибрежных склонов

За такое решение единогласно проголосовали 50 присутствующих депутатов в ходе очередной сессии Одесского горсовета, 26 апреля, пишут Украинские новости.
Инициатором создания рабочей группы стал депутат Александр Иваницкий (фракция "Доверяй делам"), который прямо в зале на слайдах показал сложившуюся ситуацию в прибрежной зоне Одессы.
"В адрес нашей депутатской комиссии регулярно приходят обращения граждан и отдельных общественников с просьбой разобраться в ситуации на приморских слонах города. На этих кадрах четко видно, что ситуация практически достигла своей критической точки. Из-за неустойчивости склона оползневые процессы могут активизироваться в любой момент. Интенсивная застройка, которую сегодня ведет на этом участке компания "Кадорр", может привести к разрушительным последствиям", - отметил Александр Иваницкий.
По словам депутата, если в ближайшее время не предпринять меры, то прибрежные склоны Одессы может постигнуть судьба Черноморска.
"Черноморск - как яркий пример безответственности и профанации застройщика. Исходя из сложившейся ситуации, Одесса находится в зоне аналогичного риска", - акцентировал депутат.
По информации Иваницкого, аналогичная ситуация с подвижкой грунтов наблюдается в районе застройки на улице Каманина и бывшего санатория "Нефтяник".
В ближайшее время рабочая группа в составе двух депутатских комиссий, профильных специалистов и сотрудников исполкома проведет комплексную проверку прибрежных склонов города.
510 11
После вчерашних столкновений в Полтаве между застройщиком и активистами в центре города собрался митинг(135)
"Гондоны продажные! Ганьба!", - столкновения между активистами, представителями застройщика и полицией в Полтаве. ВИДЕО(94)
Как не стать владельцем "квартиры-призрака"?(15)
Составлен ТОП-5 самых скандальных должников-застройщиков, - ФАКТИ.ICTV(12)
Автобус смял легковушку на трассе Киев-Одесса. ФОТО(0)
"Остановим строительный беспредел": На Андреевском спуске протестовали против уничтожения исторического Киева. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(60)
"Неизвестно, считал ли кто-то такие штрафы в Украине", - активисты требуют взыскать со скандального застройщика ЖК "Схидна брама" адекватный штраф. ДОКУМЕНТ(6)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Без Табу
9 ч ·
Женщина слева - возможный президент Франции с пророссийской позицией
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить