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Все про:Одесса (5510) застройка (586)

 Рабочая группа Одесского горсовета проверит застройку прибрежных склонов

Рабочая группа в составе двух депутатских комиссий Одесского горсовета проверит застройку прибрежных склонов, которую ведет сирийский бизнесмен Аднан Киван.

За такое решение единогласно проголосовали 50 присутствующих депутатов в ходе очередной сессии Одесского горсовета, 26 апреля, пишут Украинские новости.

Инициатором создания рабочей группы стал депутат Александр Иваницкий (фракция "Доверяй делам"), который прямо в зале на слайдах показал сложившуюся ситуацию в прибрежной зоне Одессы.

"В адрес нашей депутатской комиссии регулярно приходят обращения граждан и отдельных общественников с просьбой разобраться в ситуации на приморских слонах города. На этих кадрах четко видно, что ситуация практически достигла своей критической точки. Из-за неустойчивости склона оползневые процессы могут активизироваться в любой момент. Интенсивная застройка, которую сегодня ведет на этом участке компания "Кадорр", может привести к разрушительным последствиям", - отметил Александр Иваницкий.

По словам депутата, если в ближайшее время не предпринять меры, то прибрежные склоны Одессы может постигнуть судьба Черноморска.

"Черноморск - как яркий пример безответственности и профанации застройщика. Исходя из сложившейся ситуации, Одесса находится в зоне аналогичного риска", - акцентировал депутат.

По информации Иваницкого, аналогичная ситуация с подвижкой грунтов наблюдается в районе застройки на улице Каманина и бывшего санатория "Нефтяник".

В ближайшее время рабочая группа в составе двух депутатских комиссий, профильных специалистов и сотрудников исполкома проведет комплексную проверку прибрежных склонов города.

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Можно и не проверять - там всё в порядке,всё законно,все свободны ,всем помалкивать а то путин нападёт !!!
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ну,кадорр групп начала склоны "обустраивать" задолго до путеннападёт...а депутутки тогда не создавали рабочих групп.
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Рабочая группа Одесского горсовета проверит застройку прибрежных склонов - Цензор.НЕТ 410




Без Табу
9 ч ·

Женщина слева - возможный президент Франции с пророссийской позицией
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это план работы на год, и вряд ли им это осилить
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Нечего там проверять. Кореша шоколадной РАГО-АНАЛЬНОЙ МРАЗИНЫ, делают все по "закону"! По своему закону!
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Аж прямо таки удивительно: одному "доверяющему делам" можно было на городском пляже 9-ой станции "домик Дракулы" построить, а другому такому же при бабках нельзя даже на склонах. Ну склоны разрушаются, ну вид склонов не респектабельный. И что? Можно подумать, что дом упирающийся окнами в оставшийся кусок пляжа очень гармонично смотрится.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРабочая группа Одесского горсовета проверит застройку прибрежных склонов
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