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 Политика Украины
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 Стороны выразили готовность погасить задолженность и возобновить поставки воды в ОРДЛО, - Сайдик о переговорах ТКГ в Минске

На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске стороны выразили готовность погасить задолженность и возобновить поставки воды в ОРДЛО.

Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Более результативной оказались дискуссия по поставкам воды в ОРЛО. В ходе обсуждения стороны показали общую готовность погасить задолженность и возобновить поставки", - сказал Сайдик журналистам в Минске по итогам заседания ТКГ в среду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТКГ в Минске повторно договорилась о подтверждении списка заложников, которые не хотят возвращаться в ОРДЛО в рамках обмена

"Экономическая подгруппа обсудила решение о приостановлении транспортного сообщения через линию соприкосновения, также обсуждалось введение так называемого внешнего управления на предприятиях под украинской юрисдикцией на территории ОРДЛО", - сообщил Сайдик. Спецпредставитель ОБСЕ отметил, что "к сожалению, никаких решений по этим вопросам принято не было".

Также читайте: "Вины Украины нет, полностью вина возлагается на российскую сторону", - Черныш о прекращении электроснабжения оккупированной территории Луганщины

Кроме того, он сообщил, что подгруппа по политическим вопросам традиционно обсуждала "формулу Штайнмайера".
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Авжеж, хто б сумнівався що і цього разу домовляться. Впродовж 3 років добрі парашенка з кролем і гнойцманом забеспечували усім необхідним цих гнид з ОРДЛО за наш рахунок. Хтось їм надав таке право? Якби Лугандонії врізали все ще 3 роки назад, то чи потягнула б московія забеспечення лугандонів весь цей час? довго протримався б цей рашистький анклав? парашенку і Ко судити тре за грабунок українців і злягання з манкуртами і окупантами
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Торгувати з агресором - автоматично означає бути співучасником злочину !
Вітання з Гааги ...
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Дело в том , что вода:
1. копейки стоит по сравнению с электрикой
2. Это то чего у них реально в дефиците и ни с какой клоаки оно провести не смогут.
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P.S. Значит правильным вопросом было бы - "Или гасите все долги или хрен вам и воду тоже"
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P.S. Значит правильным вопросом было бы - виходьте з піднятими руками ,бо інакше будете підсвчуівти собі запальничками , а пити сечу віслюків !
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лучше вообще не знать, что эти сволочи вытворяют. Стороны - Украина и террористы договорились о поставке воды террористам...Давайте уже и оружие поставлять. Просто обидно, стыдно и вообще хочется убежать из такой страны.
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электрику поставляли 3 года и далее намерены поставлять (посля оплаты 30 серебренников) ...и на луганский патронный завод,на котором делались патроны ,которыми убивали украинских солдат.
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Відповідно до положень IV Гаазької конвенції 1907 р., IV Женевської конвенції 1949 р.(Із
фактичним переходом влади з рук законного Уряду до захопившого територію
супротивника останній зобов'язаний вжити всіх залежних від нього заходів до
того, щоб, наскільки це можливо, відновити та забезпечити громадський порядок і
громадське життя, поважаючи існуючі в країні закони
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А у нас разве война ? Это АТО где действуют законы мирного времени и наша власть делает все чтобы наших граждан живущих в зоне конфликта обеспечить элементарными для жизни вещами а это вода,тепло,электричество,медикаменты,продукты питания.
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1. виводимо ЗСУ.
2. Закидаємо в зону АТО аваковців .нах.гвардію та себеу.
3. забираємо у всіх судів прокурорів та військових посвідчення УБД.
я правильно все написав ? адже у нас війни не має. а використання ЗСУ під час проведення АТО не припустимо ! не їхня це парафія з терористами бороться. і звідсіля виходить що гражданін швейцарії порошенко - в тюрьму.
ось так Льоня......
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По факту - режим "АТО" і потрібен для влади , аби мати можливість не воювати з агресором , як слід !!!
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А законное правительство не должно обеспечить народ всем для нормальной жизни ? У нас в столице уже за долги отключают котельные и дома , здания и т.д., так что о каких конвенциях можно говорить когда правительство сняло с себя все заботы о гражданах. Кто что захватил, законное незаконное, спасибо за заботу- за три года наелись сполна этих перемен к худшему.
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ловите его,ловите...Паниковский нарушитель конвенции !!!
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Не долго музыка играла... "Торговые партнеры" договорились
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пздц...... тим хто вбиває українців дають послуги платно,іноді бесплатно.
...
пздц
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Скільки ще повинно загинути , аби "торгові партнери" припинили отримувати ВСЕ з України ?

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Я не дуже спец але терористам які захоплюють якусь території і не здаються відключають всі, світло, воду, газ і т.д. роблять максимум незручностей, щоб здатися було легше ніж продовжувати - нє?
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с водой и светом сопротивляться гораздо комфортней ! можно годами...уже 3 года тому подтверждение
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фішер,так,це ваша кащерная власть.
.
НЕ Українська,.....україножерська
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Порошенко это предатель Украины и точка. Эту гнида надо судить, как грузины судили Саакашвили в Грузии и его там ждет тюрьма, почему он туда и не возвращается. Очко то жим жим.
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Саакашвілі така ж сволота як і Януковіч, втік з рідної крайни........ До речі Юля Тимошенко в цьому плані молодець, погана вона чи добра не знаю, проте знаю що вона ніколи не тікала з країни, і сиділа за ті переконання які вважала правильними.
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кхм,как бы вспомнилось...но при юльке жилось жирно...машину и квартиру купил...
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нет,ни разу в жизни кредит не брал,всё сам заработал
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"Порошенко , Янукович - ваші нари будуть поруч !"
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янукович получается уже на паРаше и Петя ломится
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Будь-яка війна обов'язково закінчується переговорами сторін. Наші високопосадовці, що представляють Україну у цій контактній групі зробили перший благочинний крок, привітаємо їх хлопці, чекаємо такого ж і від представників самопроголошених ДНР та ЛНР. Війна-війною, а елементарну людяність ще ніхто не відміняв.
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Наши барыги хорошо поимели народ за три года, так скажем спасибо что ли?
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Анатолію ви абсолютно правий!!!!Вони дуже смачно це зробили з насолодою вгоняючи свої чресла у громадські горлянки та патріотичні "пукани", які і так болять сильно через війну та злидні в країні.
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предлагаете в очередной раз пожать путину руки и отнести цветы на могилу моторолы ?
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"Донбас годує всю країну" було таке гасло. Ось зараз можна його реалізовувати практично. Питання в ціні на воду і в її кількості. Вважаю, що ціна має бути такою, щоб ми змогли наповнити свій Пенсійний фонд. Не хотіли бути рівноправними, то тепер нехай ішачать на бандер. Раніше Донбас був індустріальним центром України, а тепер буде колонією, сировинним придатком.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтороны выразили готовность погасить задолженность и возобновить поставки воды в ОРДЛО, - Сайдик о переговорах ТКГ в Минске
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