 Стороны выразили готовность погасить задолженность и возобновить поставки воды в ОРДЛО, - Сайдик о переговорах ТКГ в Минске

Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Более результативной оказались дискуссия по поставкам воды в ОРЛО. В ходе обсуждения стороны показали общую готовность погасить задолженность и возобновить поставки", - сказал Сайдик журналистам в Минске по итогам заседания ТКГ в среду.
"Экономическая подгруппа обсудила решение о приостановлении транспортного сообщения через линию соприкосновения, также обсуждалось введение так называемого внешнего управления на предприятиях под украинской юрисдикцией на территории ОРДЛО", - сообщил Сайдик. Спецпредставитель ОБСЕ отметил, что "к сожалению, никаких решений по этим вопросам принято не было".
Кроме того, он сообщил, что подгруппа по политическим вопросам традиционно обсуждала "формулу Штайнмайера".
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Вітання з Гааги ...
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1. копейки стоит по сравнению с электрикой
2. Это то чего у них реально в дефиците и ни с какой клоаки оно провести не смогут.
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фактичним переходом влади з рук законного Уряду до захопившого територію
супротивника останній зобов'язаний вжити всіх залежних від нього заходів до
того, щоб, наскільки це можливо, відновити та забезпечити громадський порядок і
громадське життя, поважаючи існуючі в країні закони
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2. Закидаємо в зону АТО аваковців .нах.гвардію та себеу.
3. забираємо у всіх судів прокурорів та військових посвідчення УБД.
я правильно все написав ? адже у нас війни не має. а використання ЗСУ під час проведення АТО не припустимо ! не їхня це парафія з терористами бороться. і звідсіля виходить що гражданін швейцарії порошенко - в тюрьму.
ось так Льоня......
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пздц
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НЕ Українська,.....україножерська
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