 "Карпатскую рудную компанию связывают с Захарченко те, кто на самом деле с ним связан", - Гожик

Владимир Гожик, директор "Карпатской рудной компании", которую недавно приобрел инвестор "Avellana Gold", прокомментировал ситуацию с информационными атаками вокруг Мужиевского месторождения. Речь идет, в частности, об обвинениях в связях с бывшим министром внутренних дел Украины Виталием Захарченко.

Как отмечает предприниматель, обвинения - абсурдны и беспочвенны. Никаких контактов с экс-министром Януковича ни он, ни компания не имеют, а информационные дискредитации поступают те, кто хочет присвоить Мужиевское месторождение полиметаллов.



"Против нас проводят грязную информационную кампанию, в СМИ ходят непроверенные слухи и заказные материалы. Я ответственно заявляю, что никаких личных или коммерческих связей с людьми Януковича с компанией мы не имеем. А ответные атаки в СМИ совершают, собственно, те, кто с ними непосредственно связан", - подчеркивает Владимир Гожик.



Напомним, в прошлом году о намерении добывать золото на Закарпатье заявила американская компания "Avellana Gold", которая приобрела 2 предприятия, имеющие спецразрешения на добычу полиметаллических руд в Береговском рудном поле: "Карпатскую рудную компанию" и "Западную геологоразведочную компанию". Собственный проект развития Мужиевского месторождения инвестор Брайан Сэвидж позиционирует как новый технологический проект, не имеющий аналогов на протяжении последних 20 лет. Предполагается, что это производство должно обеспечить работой около 500 людей на перспективу до 30-40 лет.