EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины
  556  30
Материалы по теме:
Все про:деньги (876) залог (230) проверка (455) прокурор (929) Насиров (491) САП (449)

 Источники денег, уплаченных в качестве залога за Насирова, законны, - САП

Государственная служба финансового контроля проверила происхождение денег для залога, внесенного за отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Симкив.

По его словам, служба пришла к выводу, что источники поступления денег, часть которых внесла жена Насирова, часть - его тесть, законны. По его словам, были ли из этих средств уплачены налоги, должна проверять Государственная фискальная служба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Забрали деньги у жены, а жить как?", - Насиров. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": "Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете".

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: " Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: " Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также, в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн". В свою очередь, Порошенко заявил: " Подозрение Насирову делается без информирования Президента". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной".

Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: " На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".

13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Холодницького треба знімати з керівника САП, це людина мафії яка фактично розвалює всі кримінальні справи проти мафіозі та відмазує корупціонерів!
Источники денег, уплаченных в качестве залога за Насирова, законны, - САП - Цензор.НЕТ 1940
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если в бедной стране человек ничего реально не умеющий "законно" имеет сотни миллионов,
то тут что-то не то с законами...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я в этом ни минуты не сомневался! Правда восторжествовала!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А украинцам от этого ни холодно ни жарко.Сколько украденных денег вы вернули в бюджет,кого привлекли,кого приговорили???Вот что людям интересно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нам были нужны всякие САП и НАеБУ, чтобы это узнать?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот и весь результат создания антикорупционных органов
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну само-собой,для вас обворовывать народ Украина было и есть всегда законно ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как хорошо , что мы живём в такой демократической стране !
Всё честно , всё по закону .
Горжусь нашей властью !
Особенно Яйценюхом ! И кацапов настрелял , и как архитектор заборов тоже неплох , и бабки честно (не поднимается рука написать - "заработал) .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мячик будет скакать долго...
потом фискалы, потом таможенники,потом врачи,и в конце концов окажется что насиова с женой и тестем самые чесные люди в украине !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Источники денег, уплаченных в качестве залога за Насирова, законны, - САП.
Это все, что нужно знать о "борьбе с коррупцией" и "справедливом правосудии" в Украине. Пока правит бал соевая кодла, ничего нормального (про хорошее просто промолчу) в этой стране не будет. А аббревиатуру САП с сегодняшнего надо расшифровывать по-новому (как и жити) - специализированная антиконституционная прокуратура.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну а как иначе-ему ведь в должности восстанавливаться,а во власть только честных берут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
САП су..бл..падла.. ну слов не маю інших.. як і що ви провіряли.. по законності грошей.. ? головне що мало би бути перевірено чи законно зароблене і чи заплачено податки з цих грошей..негайно потрібно грати в заший таких прокурорів..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скоро сообщат, что залог был не законным. И нужно срочно вернуть бедной голодающей жене
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИсточники денег, уплаченных в качестве залога за Насирова, законны, - САП
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти