 Источники 100 млн грн, уплаченных в качестве залога за Насирова, законны, - САП

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Симкив.
По его словам, служба пришла к выводу, что источники поступления денег, часть которых внесла жена Насирова, часть - его тесть, законны. По его словам, были ли из этих средств уплачены налоги, должна проверять Государственная фискальная служба.
Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": "Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете".
Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".
Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.
3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.
Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".
4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: " Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.
В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: " Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также, в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.
В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн". В свою очередь, Порошенко заявил: " Подозрение Насирову делается без информирования Президента". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной".
Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: " На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".
13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".
Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.
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и вообще
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спочатку треба його повісить , почекать щоб завонявся а потім знять....
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то тут что-то не то с законами...
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Всё честно , всё по закону .
Горжусь нашей властью !
Особенно Яйценюхом ! И кацапов настрелял , и как архитектор заборов тоже неплох , и бабки честно (не поднимается рука написать - "заработал) .
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потом фискалы, потом таможенники,потом врачи,и в конце концов окажется что насиова с женой и тестем самые чесные люди в украине !
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Это все, что нужно знать о "борьбе с коррупцией" и "справедливом правосудии" в Украине. Пока правит бал соевая кодла, ничего нормального (про хорошее просто промолчу) в этой стране не будет. А аббревиатуру САП с сегодняшнего надо расшифровывать по-новому (как и жити) - специализированная антиконституционная прокуратура.
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У МВФ позитивно оцінили створення
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Так може нехай сам Насіров і "перевірить"?
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А что произошло на сессии горсовета Одессы между голубовым и залищук???????
У портянки трухи и кивалова, голубова прорезался хамско-командный тон????
Уроки Майдана прошли зря?????
Да-да дима,я знаю что ты хакер.
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послушно на дорогах. И явные нарушители встречались очень редно.
Это как полулегальная профессиональная охота на чиновников, коррупционеров и монополистов.
Так же с коррупцией чиновников(хотя может они уже это делают). Разные отделы сбу(которые не подчиняются другим и верхушке сбу) и генпрокураторы
могут дрючить всех коррупционеров по нескольку проходов за некий отчетный период.
Так чтобы не было общей крыши.
Ставят десятикратный от украденного залог в суде, который государство под разными предлогами уже отдавать не будет. 10-30% с этой суммы сбу или прокуратура
может получать прямо на свои счета. так чтобы такой как насиров реально не имел за что жрать. ПРИВЕТСТВУЕТСЯ СДИРАТЬ
С КОРРУПЦИОНЕРОВ так, чтобы они не имели за что жрать.
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Интересно, а трудовики навещеть не будут и проверять штатное расписание и проживающих в семье ???
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