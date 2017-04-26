 Украина выделит Молдове 10 млн грн гуманитарной помощи на ликвидацию последствий стихии

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Согласиться с предложением Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова о предоставлении гуманитарной помощи Республике Молдова за счет средств резервного государственного фонда в сумме 10 миллионов гривен", - отметил вице-премьер-министр Украины Степан Кубив, представляя соответствующее постановление.
Напоминаем, из-за непогоды в Молдове были обесточены более 700 населенных пунктов. Кроме того, были закрыты 33 национальные трассы, отрезанными остаются 183 населенных пункта. Из-за сложных погодных условий упало более 1 тысячи деревьев, заблокирована работа аэропорта Кишинева.
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Да и в Молдове коррупция не меньше, там эти 10 млн. попилят и не заметят.
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Легко быть добрыми за чужой счет
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