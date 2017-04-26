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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10196) Молдова (762) стихия (932) гуманитарная помощь (755) Кубив (110)

 Украина выделит Молдове 10 млн грн гуманитарной помощи на ликвидацию последствий стихии

Кабинет министров Украины принял решение выделить 10 миллионов гривен гуманитарной помощи Республике Молдова за счет средств резервного государственного фонда для ликвидации последствий сложных погодных условий, которые сложились в стране 20-22 апреля.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Согласиться с предложением Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова о предоставлении гуманитарной помощи Республике Молдова за счет средств резервного государственного фонда в сумме 10 миллионов гривен", - отметил вице-премьер-министр Украины Степан Кубив, представляя соответствующее постановление.

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Напоминаем, из-за непогоды в Молдове были обесточены более 700 населенных пунктов. Кроме того, были закрыты 33 национальные трассы, отрезанными остаются 183 населенных пункта. Из-за сложных погодных условий упало более 1 тысячи деревьев, заблокирована работа аэропорта Кишинева.

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шо, серьёзно? а можно Днепру тоже выделить?
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Неадекватний кабмін, бере на Заході кредити, щоб потім Молдові допомагати.
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Я смотрю у нас деньги выделяют либо ментам,удвоив зарплаты,либо молдованам,а украинцам (пенсионерам) достаточно пообещать.
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Да вы затрахали уже. От вас обоих методичкой воняет за километр.
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самая нищая нация северного полушария помогает 2-ой самой нищей! смешно
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Ну мутин, ты и замутииил...,не все же богатеют убивая ,отнимая и марадерствуя , как сцарь ху-ло.
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вы о своей нации? с вас щетины свинячьей не взять
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И это правильно, казламордому вшивому слопатоеду , репу в зад , даже щетины свинячей не дадим, х.. вам чеченский, и чтоб не отвыкали!
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Не надо ля-ля. Это не российский, а украинский ресурс. И все всё прекрасно понимают. Основная масс населения только последние пару лет и начала получать реальные деньги, а не копейки, как при ворах, ведших страну к краху.
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вот! амерский бот вас подбадривает
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Кацап, украинцы прекрасно видят разницу между жизнью сейчас и пару лет назад. Поэтому зря льешь на мельницу Януковоща и оплевываешь нынешние власти. Людей пропагандой не обманешь.
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Направить Молдове на эти деньги электричество, освободившееся от поставок в ОРДЛО.
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Так что, Додону кремлевский сцарь га-дон помогать не хочут, выходит даром ездил Долдон бить поклоны сцарю га-дону.
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Ты смотри... наш презик дадон катается в москву с подарочками путену, доказывает, как прекрасно в таежном саюзе, а помогать Украина будет? Это,конечно, благословение небес, иметь доброго соседа, готового прийти на помощь в трудную минуту, но в данном случае лучше куй на рыло молдавским социалистам, а не помощь. Чем сложнее будет, тем быстрее народ эту шваль прорэфовскую свернет
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Тоже так считаю. Не помешало бы ещё счет открыть или телефонный номер для смс-ок, чтобы неравнодушные могли скинуться по несколько долларов для пострадавших.
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Я конечно все понимаю, бедные соседи и все такое. Но когда у тебя у самого в доме пожар как-то странно смотрятся такие благородные жесты.
Да и в Молдове коррупция не меньше, там эти 10 млн. попилят и не заметят.
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Кабинет министров Украины принял решение
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Легко быть добрыми за чужой счет
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Чувство двоякое-и помочь надо и сами без трусов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина выделит Молдове 10 млн грн гуманитарной помощи на ликвидацию последствий стихии
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