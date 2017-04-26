 Учебные заведения, подотчетные силовым ведомствам, не освобождаются от проведения ВНО по специальности "право", - Гриневич

Глава Минобразования Лилия Гриневич назвала "слухами" информацию о том, что в учебных заведениях, подотчетных силовым ведомствам отменят ВНО по специальности "право" при поступлении в магистратуру.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Министр отметила: "Относительно ВНО по специальности "право" для поступления на магистратуру. В проекте документа, который МОН выслал в Минюст 11 апреля, ни одного пункта о том, что учреждения подотчетные силовым ведомствам освобождаются от обязанности проводить набор через ВНО по праву, нет.
Документ из Минюста еще не вернулся. Прошу не распространять слухи". Также читайте: По поддельным результатам ВНО в вузы поступили около 200 детей министров, депутатов, работников аппарата ВР и госучреждений, - ГПУ
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