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Все про:Минюст (1143) Минобразования (791) ВНО (143) право (50) Гриневич (133)

 Учебные заведения, подотчетные силовым ведомствам, не освобождаются от проведения ВНО по специальности "право", - Гриневич

Глава Минобразования Лилия Гриневич назвала "слухами" информацию о том, что в учебных заведениях, подотчетных силовым ведомствам отменят ВНО по специальности "право" при поступлении в магистратуру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Министр отметила: "Относительно ВНО по специальности "право" для поступления на магистратуру.

В проекте документа, который МОН выслал в Минюст 11 апреля, ни одного пункта о том, что учреждения подотчетные силовым ведомствам освобождаются от обязанности проводить набор через ВНО по праву, нет.

Документ из Минюста еще не вернулся. Прошу не распространять слухи".

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Да, я бы, обалдел, если бы такое сделали....Хотя....все правильно. Зачем в силовых структурах знание права при поступлении. С трудовиком Василичем бухал? Бухал. Лобзиком по фанере елозил? Канеш. Конституцию видел? Да, показали, какую то, тетрадь. Все, принят.

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Цензор.НЕТНовостиОбществоУчебные заведения, подотчетные силовым ведомствам, не освобождаются от проведения ВНО по специальности "право", - Гриневич
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