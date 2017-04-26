 Группировка, втянувшая в контрабанду сигарет 16 несовершеннолетних, задержана на Волыни

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, украинские и польские пограничники задержали 16 несовершеннолетних граждан Украины, 4 из которых уже попадали в поле зрения правоохранителей. Организаторы незаконного бизнеса переправляли их через реку Западный Буг с сигаретами.
В помещениях организаторов группировки и их пособников проведены обыски. Обнаружены вещественные доказательства преступлений. Задержаны 6 подозреваемых, пяти из которых объявлено подозрение.
Кроме того, оперативники обнаружили похищенный автомобиль BMW-525, который был возвращен владельцу.
253 2
Двое мужчин, торговавших оружием из воинской части, задержаны в Николаеве. ФОТОрепортаж(10)
"Забрали деньги у жены, а жить как?", - Насиров. ВИДЕО(143)
Телеканал ZIK заявляет о задержании своих журналистов сотрудниками СБУ на Ривненщине(95)
Рекордная партия контрабандного амфетамина стоимостью 6 млн долл. изъята в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж(25)
Голова Волинської митниці Кривіцький "закриває очі" на контрабанду зброї(0)
Полиция задержала третьего члена разбойно-террористической группировки, действовавшей в Бахмутском районе. ФОТО(11)
СБУ задержала двух пограничников на Закарпатье за содействие контрабанде сигарет в Европу(5)
Ответить
Ответить