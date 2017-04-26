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Все про:Волынь (575) задержание (5557) контрабанда (1827) несовершеннолетние (70) пограничники (1190) сигареты (588)

 Группировка, втянувшая в контрабанду сигарет 16 несовершеннолетних, задержана на Волыни

В Волынской области задержаны организаторы группировки, которые использовали несовершеннолетних в незаконной деятельности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, украинские и польские пограничники задержали 16 несовершеннолетних граждан Украины, 4 из которых уже попадали в поле зрения правоохранителей. Организаторы незаконного бизнеса переправляли их через реку Западный Буг с сигаретами.

В помещениях организаторов группировки и их пособников проведены обыски. Обнаружены вещественные доказательства преступлений. Задержаны 6 подозреваемых, пяти из которых объявлено подозрение.

Кроме того, оперативники обнаружили похищенный автомобиль BMW-525, который был возвращен владельцу.

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Не верю. Сам лично читал сегодня в новостях, что это одна из самых некоррумпированных областей.
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им надо дороги перекрывать как это делают мудаки на литовских и польских номерах! пацаны вы же стране валюту приносите!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГруппировка, втянувшая в контрабанду сигарет 16 несовершеннолетних, задержана на Волыни
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