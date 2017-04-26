 Крушение самолета Минобороны РФ в Черном море: лайнер был перегружен, но экипаж об этом не знал, - российские СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Газета.Ru".
По информации издания, для расчета массы разбившегося воздушного судна были применены специальные методики, в том числе с использованием данных параметрического самописца, поднятого со дна Черного моря.
В результате стало известно, что 24 декабря при взлете с подмосковного аэродрома Чкаловский, откуда Ту-1542Б-2 начал свой маршрут, взлетный вес самолета вместе с заправленными в него 24 т топлива составил 99,6 т. Это превышало нормативы, но отклонение в 1,6 т было несущественным. При таком весе самолет обычно взлетает без особых проблем.
В Адлере из Ту-154Б-2 никто не выходил, за исключением командира и второго пилота. В самолет ничего дополнительно не грузили, однако лайнер был дозаправлен по максимуму. В его баках было 35,6 т топлива.
По оценкам специалистов, в результате взлетный вес лайнера вместо нормативных 98 т составил около 110 т.
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В общей сложности последний полет Ту-154 продолжался 74 секунды.
До момента удара о воду самолет был полностью исправен. Метеоусловия на аэродроме Адлер в момент взлета были благоприятные: температура окружающего воздуха - 5 градусов выше нуля, влажность - 76%, давление - 763 мм рт. ст., боковой ветер - 5 м/с. Опасных метеоявлений не наблюдалось.
"Действия опытного экипажа и поведение исправной машины во время своего следующего взлета в Адлере можно объяснить только тем, что командир Ту-154 не знал ни характера, ни точного веса груза на борту, а следовательно и о перегрузке своего самолета. Поэтому в Адлере в самолет и перелили топлива. Вероятно, его залили бы меньше, если бы знали точный вес имущества, которое погрузили в самолет в Чкаловском", - говорится в статье. "Если бы командир экипажа знал о превышении нормативного взлетного веса более чем на 10 т, он или отказался бы от полета, или взлетал бы с учетом того, что самолет перегружен", - добавляет автор Михаил Ходаренок.
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Напомним, на самолете Ту-154, разбившемся рано утром 25 декабря, летели артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт на российской базе Хмеймим в Сирии. Их сопровождали съемочные группы Первого канала, НТВ и "Звезды". Всего погибли 92 человека - 84 пассажира и 8 членов экипажа.
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http://antikor.com.ua/articles/164863-na_rostv_proizoshla_massovaja_draka_s_uchastiem_ukrainskoj_hurnalistki
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В Бурятии упал истребитель-перехватчик МиГ-31
http://antikor.com.ua/articles/164846-v_burjatii_upal_istrebitelj-perehvatchik_mig-31
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Не рассчитал...
Буває...
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и хорошее настроение не покинет больше вас.
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Про патриотизм в России ! Путинский " патриот" А. Юзвик купил себе квартиру в США в комплексе Trump за 1 270 000 млн. $ -76 200 000 руб.
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Власть полностью обезумела: Заплатить 11 млрд. долга за боевиков «ЛНР» заставят каждого украинцаНацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планировала ввести дополнительную надбавку к тарифам потребителейОб этом в Facebook сообщил эксперт по энергетическим вопросам Андрей Герус, передает Politeka.Эксперт напомнил, что вчера Украина прекратила поставки э/э на временно оккупированные территории. Министр энергетики сказал, что восстановление подачи будет после погашения долгов, которые составляют около 11 млрд. грн.Герус также призвал быть реалистами и признать, что те 11 млрд грн потребители с ОРДЛО не погасят никогда, а чтобы перейти к новой модели рынка такие долги должны быть урегулированы.Впрочем, в НКРЭКУ нашли выход. Еще в феврале-марте 2016 года на комиссии прошло совещание, по урегулированию задолженностей за потребленную э/э (уже тогда долг ОРДЛО был у 7 млрд грн, а всего - 27 млрд грн.). По итогам совещаний была разработана концепция соответствующего законопроекта.
Согласно информации эксперта, 5 млрд грн составляют субвенции и дотации из Государственного бюджета, 6, 4 млрд грн. - списание долга потребителей/должников перед государственными банками, 6 млрд грн - списание налоговых обязательств перед бюджетом. 10 млрд. грн. - целевая надбавка в тариф всем потребителям.«Таким образом, согласно концепции председателя НКРЭКУ планировалось долг +27,4 млрд грн. закрыть за счет госбюджета (налогоплательщиков) и дополнительного поднятия тарифа для всех потребителей», - отметил эксперт.На практике выходит, что матери, сыновья, дочери будут платить за долги убийц их сыновей, мужей и отцов.Эксперты отмечают, что нынешняя власть полностью обезумела и такие действия преступные по отношению к украинцам которые их избирали. Ведь подарили власть им не боевики ЛНР, а украинцы голосовавшие на выборах.http://antikor.com.ua/articles/164851-vlastj_polnostjju_obezumela_zaplatitj_11_mlrd._dolga_za_boevikov_lnr_zastavjat_kahdogo_ukraintsa
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провал, который надо компенсировать мощностью движков, которой не было, вот он и упал!
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Странно, что на 1 минуту 14 секунд мощности и подъемной силы хватало, а потом вдруг обнаружился катастрофический перегруз.
Но это перестает быть странным, если помнить, что самолет вез наличку - оплату участникам боевых действий в Сирии. То есть ему дали отлететь так, чтобы не было очевидцев падения с берега, и вместе с тем чтобы не искать место падения (и разбросанный груз) слишком долго.
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что не дало отлететь слишком далеко.
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