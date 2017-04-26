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 Крушение самолета Минобороны РФ в Черном море: лайнер был перегружен, но экипаж об этом не знал, - российские СМИ

Специалисты, участвующие в расследовании крушения летевшего в Сирию российского военного самолета Ту-154 25 декабря 2016 года в Сочи, пришли к выводу, что лайнер был перегружен. При этом экипаж о перегрузке не знал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Газета.Ru".

По информации издания, для расчета массы разбившегося воздушного судна были применены специальные методики, в том числе с использованием данных параметрического самописца, поднятого со дна Черного моря.

В результате стало известно, что 24 декабря при взлете с подмосковного аэродрома Чкаловский, откуда Ту-1542Б-2 начал свой маршрут, взлетный вес самолета вместе с заправленными в него 24 т топлива составил 99,6 т. Это превышало нормативы, но отклонение в 1,6 т было несущественным. При таком весе самолет обычно взлетает без особых проблем.

В Адлере из Ту-154Б-2 никто не выходил, за исключением командира и второго пилота. В самолет ничего дополнительно не грузили, однако лайнер был дозаправлен по максимуму. В его баках было 35,6 т топлива.

По оценкам специалистов, в результате взлетный вес лайнера вместо нормативных 98 т составил около 110 т.

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В общей сложности последний полет Ту-154 продолжался 74 секунды.

До момента удара о воду самолет был полностью исправен. Метеоусловия на аэродроме Адлер в момент взлета были благоприятные: температура окружающего воздуха - 5 градусов выше нуля, влажность - 76%, давление - 763 мм рт. ст., боковой ветер - 5 м/с. Опасных метеоявлений не наблюдалось.

"Действия опытного экипажа и поведение исправной машины во время своего следующего взлета в Адлере можно объяснить только тем, что командир Ту-154 не знал ни характера, ни точного веса груза на борту, а следовательно и о перегрузке своего самолета. Поэтому в Адлере в самолет и перелили топлива. Вероятно, его залили бы меньше, если бы знали точный вес имущества, которое погрузили в самолет в Чкаловском", - говорится в статье. "Если бы командир экипажа знал о превышении нормативного взлетного веса более чем на 10 т, он или отказался бы от полета, или взлетал бы с учетом того, что самолет перегружен", - добавляет автор Михаил Ходаренок.

Читайте: "Вежливые люди": российский ансамбль, артисты которого погибли из-за крушения самолета Минобороны РФ, воспевал оккупацию Крыма. ВИДЕО

Напомним, на самолете Ту-154, разбившемся рано утром 25 декабря, летели артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт на российской базе Хмеймим в Сирии. Их сопровождали съемочные группы Первого канала, НТВ и "Звезды". Всего погибли 92 человека - 84 пассажира и 8 членов экипажа.


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Бред с точки вылета Москва вес самолета +пассажиры+багаж+топливо указывается раздельно в Полетном листе Декларации штурман или бортинженер всегда обязан присутствовать на предполетной техпроверке самолета а также при заправке топлива.. о том сколько вязто топлива штурман иил бортинженер расписываются в ведомости Топливозаправщика... с учетом веса самолета суммарного штурман команди корабля и руководитель полетов определяют маршрут полета эшелоны, скорость, учетом метеоусловий встерчный ветер, также определяюб 2-3 запасных аэродрома и точку невозврата с таким расчетом чтобы в случае ЧП самолет мог возвратиться в базовый или запасной аэродром... в адлере не могли действовать иначе посокльку без данных по весу, количеству топлива заправленного сразу есть средний расчет расхода топлива... и вес самолета вычесляется автоматически тем более что за кордон самолет просто так не вылетит если не получит подтверждения от сопровождающих диспечеров маршрута а это Турция а они не дадут добро на вхожденеие в пространнство Турции если не будут знать вес, высота эшелон скорость самолета крейсерская... тут явно покрывают битмбочку на борту наверное взорвалась раньше чем следовало.. напоминает историю с гибелью якобы от ракеты Украины самолета Израиль куда там в Сибирь.. аккурат там где упал и ЭТОТ борт...
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В Бурятии разбился истребитель-перехватчик МиГ-31.
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Так всё таки погрузили на него Калибры, как сразу и писали?
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Наверное кацапам должно полегчать оттого что они подохли от перегруза а не от взрыва. Хотя,кто им правду скажет? Как по мне похер от чего они падают (наверное тяжелее воздуха,не?) главное,чтобы побольше кацапни подыхало!
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PS Учитывая то, что командир судна не знал о весе груза, косвенно свидетельствует о том, что грузили то о чем ему знать не полагалось. В остальных случаях, за нагрузкой тщательно следят, да и датчики нагрузки полагаю имеются, в конце концов я не верю, что экипаж не заметил, что судну потребовалось больше тяги что бы взлететь
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Любой опытный летчик заметит перегруз по поведению самолета , отмазка для ваты .
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Этим рейсом героическая "доктор" Е.Глинка везла лекарства для сирийских детей. Россияне тсердобольные: у своих детей забирают все лучшее, и сирийским детям отдают. Только детские противогазы не успели заблаговременно передать в город Хан-Шейхун. Зарин доставили, а противогазы - не успели...
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Тю, це ще про той давнішній літак новина. Я прочитавши заголовок на мить подумав шо це новий булькнувся, хотів уже шось відкривати. Розчарування...
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Бред, как можно не знать такого, или они с бодуна туда рачьки залезли? Да на том же разбеге, или в момент отрыва летчик сразу почувствует что с самолетом что то не так. Это как в штаны положить гирю 32 кило, и пытаться прыгать...
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Хотел задать вопрос, но ответ уже есть, тем более, что погодные усовия были нормальные и ничто не мешало "прочувствовать" самолёт.
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Тем более сваливание произошло с высоты 600 м., кажись. Т.е. если и был перегруз то это не помешало им взлететь, экипаж действавал неадекватно.
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вот они это нетак и чувствовали,вплоть до касания поверхности воды.
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всё там пилоты знали. только контрабандные "ништяки" для Асада ,видно были плохо закреплены и завалили говносамолет из-за смещения центра тяжести
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"Гуманитарку" переправляли в виде докторализы и химического оружия.Туда им дорога тварям.
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Полная херня,просто он был тяжелей воздуха .....
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Проводник взял до куя зайцев...
Не рассчитал...
Буває...
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Оливьеопольцы решили не отставать от мацьквичей, которые "взяли" картонно-навозную копию Рейхстага.
Крушение самолета Минобороны РФ в Черном море: лайнер был перегружен, но экипаж об этом не знал, - российские СМИ - Цензор.НЕТ 2556
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...перекроем газ
и хорошее настроение не покинет больше вас.

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Крушение самолета Минобороны РФ в Черном море: лайнер был перегружен, но экипаж об этом не знал, - российские СМИ - Цензор.НЕТ 2046Russische Welt‏ @WeltRussische 12 год.12 годин томуБільше
Про патриотизм в России ! Путинский " патриот" А. Юзвик купил себе квартиру в США в комплексе Trump за 1 270 000 млн. $ -76 200 000 руб.
Крушение самолета Минобороны РФ в Черном море: лайнер был перегружен, но экипаж об этом не знал, - российские СМИ - Цензор.НЕТ 9441
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Мда, а как же радиоактивный пепел? Или он будет не там?
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А семья причем, дети, внуки. Не, что то не так...
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Ну а где же еще? Конечно,в "комплексе Твитти".
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Так нужно же экс-главе шуйгувского "Спецстроя" глянуть, КАК умеют строить люди.
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бред какой то...как это? экипаж не знал, что грузят на борт и забыли ТТХ "птички"? Или пилотом был бухой кацап, которому, уже плевать было, чем рулить, самолетом или мопедом, где то под Рязанью?
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вес в любом случае был близок к максимальному...но тут еще расположение груза,центровка сильно влияет.если вышли за границу предельно задней-то управляемость стала никакой.
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значит, командир, полный идиот. На перегруз плевали в боевых условиях, и то, как говорили, знакомые пилоты, потом стакан в рот не попадал. Сами не понимали, как взлетали и садились.
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Млин! То кривизну поверхности не учли, то вес не посчитали. 95 квартал нервно курит в сторонке!
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...Власть полностью обезумела: Заплатить 11 млрд. долга за боевиков «ЛНР» заставят каждого украинцаКрушение самолета Минобороны РФ в Черном море: лайнер был перегружен, но экипаж об этом не знал, - российские СМИ - Цензор.НЕТ 1302
Власть полностью обезумела: Заплатить 11 млрд. долга за боевиков «ЛНР» заставят каждого украинцаНацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планировала ввести дополнительную надбавку к тарифам потребителейОб этом в Facebook сообщил эксперт по энергетическим вопросам Андрей Герус, передает Politeka.Эксперт напомнил, что вчера Украина прекратила поставки э/э на временно оккупированные территории. Министр энергетики сказал, что восстановление подачи будет после погашения долгов, которые составляют около 11 млрд. грн.Герус также призвал быть реалистами и признать, что те 11 млрд грн потребители с ОРДЛО не погасят никогда, а чтобы перейти к новой модели рынка такие долги должны быть урегулированы.Впрочем, в НКРЭКУ нашли выход. Еще в феврале-марте 2016 года на комиссии прошло совещание, по урегулированию задолженностей за потребленную э/э (уже тогда долг ОРДЛО был у 7 млрд грн, а всего - 27 млрд грн.). По итогам совещаний была разработана концепция соответствующего законопроекта.
Согласно информации эксперта, 5 млрд грн составляют субвенции и дотации из Государственного бюджета, 6, 4 млрд грн. - списание долга потребителей/должников перед государственными банками, 6 млрд грн - списание налоговых обязательств перед бюджетом. 10 млрд. грн. - целевая надбавка в тариф всем потребителям.«Таким образом, согласно концепции председателя НКРЭКУ планировалось долг +27,4 млрд грн. закрыть за счет госбюджета (налогоплательщиков) и дополнительного поднятия тарифа для всех потребителей», - отметил эксперт.На практике выходит, что матери, сыновья, дочери будут платить за долги убийц их сыновей, мужей и отцов.Эксперты отмечают, что нынешняя власть полностью обезумела и такие действия преступные по отношению к украинцам которые их избирали. Ведь подарили власть им не боевики ЛНР, а украинцы голосовавшие на выборах.http://antikor.com.ua/articles/164851-vlastj_polnostjju_obezumela_zaplatitj_11_mlrd._dolga_za_boevikov_lnr_zastavjat_kahdogo_ukraintsa
...
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Дуже хотіли без візи за кордон потрапити, але не прислухалися до свого цинічного співгромадянина Задорнова, який знає, що літак важчий за повітря.
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Ахинея для лохов, любой спец от авиации скажет-Командир не знал?
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))) ... специальный расийський "нана"контейнер для транспортировки "черных ящиков":
Крушение самолета Минобороны РФ в Черном море: лайнер был перегружен, но экипаж об этом не знал, - российские СМИ - Цензор.НЕТ 7300
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так там просто уха для мичмана. потому так переживает
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на 84 танцюриста и шансоника в самалете было 60 тонн кастюмов, балалаек и касметики
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вот результат, на ту стоят гавно-турбины, есть такой эффект при взлете у сов-самолетов,
провал, который надо компенсировать мощностью движков, которой не было, вот он и упал!
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Если самолет взлетел и начал набирать высоту, значит, вес был посильный, иначе он бы не оторвался от полосы. Перед самолетом не было небоскребов, которые надо перелететь, горизонт был абсолютно чист, он мог набирать высоту по сколь угодно пологой траектории, становясь с каждой минутой все легче. Если бы они почувствовали, что машина плохо управляется, то могли бы слить или выработать топливо, приземлиться и снять часть груза.
Странно, что на 1 минуту 14 секунд мощности и подъемной силы хватало, а потом вдруг обнаружился катастрофический перегруз.
Но это перестает быть странным, если помнить, что самолет вез наличку - оплату участникам боевых действий в Сирии. То есть ему дали отлететь так, чтобы не было очевидцев падения с берега, и вместе с тем чтобы не искать место падения (и разбросанный груз) слишком долго.
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І командир лох, і бортінженер лох. Бортінженер завжди точно знає запас палива у баках. Пілот під час заходу на посадку завжди відчуває конкретну масу і "центровку" літака і коригує політ положенням стабілізатора. Чому вони не "перетерли" ці параметри і не вирахували необхідний обсяг дозаправки - то були їхні проблеми. А тепер і проблем нема і винуватців нема.
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После посадки в Адлере их дозаправили, и положили что-то,
что не дало отлететь слишком далеко.
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а если в твоей стране, то ты патриот украинушки!
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С предателями поступаем, как завещал ваш любимый сралин.
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Володя хуйлотин, арасскажинам о Чечне в 90-х?
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дончане тоже подорвали рабов на рынке, свинья?
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Мариупольцы сами себя "градами" обстреляли, слопатоед снигерийский?
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Ента скока-скока стекломоя с собой "артисты" прихватили, шо самопад рухнул????
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на самом то деле лайнер был тяжелее воздуха, но кацапы об этом не знали.
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семь котлов на Донбассе были неизвестны властям ..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКрушение самолета Минобороны РФ в Черном море: лайнер был перегружен, но экипаж об этом не знал, - российские СМИ
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