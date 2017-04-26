 ТКГ в Минске повторно договорилась о подтверждении списка заложников, которые не хотят возвращаться в ОРДЛО в рамках обмена

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе Дарья Олифер на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"На 18 апреля 2017 года была запланирована верификация отказа граждан от перемещения на неподконтрольную Украине часть Донбасса. Однако в связи с позицией ОРДЛО мероприят ие было сорвано.
По итогам сегодняшней работы согласовано, что такая верификация состоится в кратчайшие сроки, в ней также примут участие представители ОБСЕ, СБУ, офиса украинского омбудсмена, матери удерживаемых лиц", - написала Олифер.
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они патриоты Украины?
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