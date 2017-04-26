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 Политика Украины
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Все про:заложник (1128) обмен (550) Минск (1085) Донбасс (14308) Олифер (142) пленные (89)

 ТКГ в Минске повторно договорилась о подтверждении списка заложников, которые не хотят возвращаться в ОРДЛО в рамках обмена

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ- Россия) повторно договорилась о согласовании списка граждан, которые отказываются от перемещения в ОРДЛО в рамках обмена заложниками.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе Дарья Олифер на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"На 18 апреля 2017 года была запланирована верификация отказа граждан от перемещения на неподконтрольную Украине часть Донбасса. Однако в связи с позицией ОРДЛО мероприят ие было сорвано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики сорвали подтверждение заложников, отказывающихся от перемещения в ОРДЛО в рамках обмена, - Ирина Геращенко

По итогам сегодняшней работы согласовано, что такая верификация состоится в кратчайшие сроки, в ней также примут участие представители ОБСЕ, СБУ, офиса украинского омбудсмена, матери удерживаемых лиц", - написала Олифер.

Также читайте: Боевики требуют от Украины передать им убийц, насильников, а также лиц, издевавшихся над нашими погибшими, - Ирина Геращенко
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Как же так? Молодьіе перспективньіе республики и не хотят? А ведь у нас фошиздьі, так что отдайте им их вату.
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Харчами перебирают, совсем распустились...
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Битьё определяет сознание. / почти К.Маркс/
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чо такие трудные темы, что тут писать я не понимаю(
они патриоты Украины?
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Ради это Кучма ехал в Минск? Твари брехливые! Все разговоры там в основном про отжатые предприятия ахметки
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Я не понимаю этого прикола! Какая нам разница: хотят они возвращаться или нет?! Произвести обмен по спискам, выпереть всех - и желающих, и не желающих. А после этого они могут попытаться законно переехать на контролируемую Украиной территорию. Пока они размазывают говно по стенам, наши ребята там сидят по ямам!
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после нарезки территории Украины под создание днр и лнр,согласно рашистского плана....минский сходняк обмельчал совсем....
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долго что ли сделать так чтобы захотели? как дети, ей-богу
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТКГ в Минске повторно договорилась о подтверждении списка заложников, которые не хотят возвращаться в ОРДЛО в рамках обмена
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