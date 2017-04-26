 5 детей отравились в школе Донецкой области

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, пятеро детей в возрасте от 8 до 12 лет, ученики школы города Северск (Бахмутский район), госпитализированы с подозрением на острый гастрит и острую кишечную инфекцию.
Как предварительно установлено, в школьной столовой ученики ели один и тот же набор продуктов. Кухонная комната и столовая были опечатаны до приезда санэпидемстанции.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей).
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