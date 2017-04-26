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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Нафтогаз (2249) США (12445) Северный поток (137) Коболев (184)

 США категорически против строительства Северного потока

Глава Нафтогаза Андрей Коболев провел встречу с министром єнергетики США, где обсуждался вопрос строительства газопровода "Северній поток-2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Нафтогаза.

В сообщении отмечается: "Андрей Коболев встретился с Риком Перри, министром энергетики США. Министр подтвердил, что США категорически против Северного потока-2".

Также читайте: Литва и Латвия присоединились к иску Польши против "Северного потока" и OPAL

Напомним, что НАК Нафтогаз Украины 27 марта 2017 г. подала иск в Европейский суд справедливости против Еврокомиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 г., которое позволяет российскому монополисту "Газпрому" значительно увеличить использование мощностей газопровода OPAL и объемы прокачки газа по Северному потоку.

Также читайте: Россия использует энергетику, как инструмент в политике, - президент Литвы Грибаускайте в Мюнхене

В декабре 2016 г. года президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда приняли совместное заявление, в котором призвали пересмотреть решение Европейской Комиссии, которое открывает возможность для "Газпрома" увеличить объемы поставок газа в Европу в обход Украины.

Газопровд OPAL соединяет морской трубопровод "Северный поток" с газовой инфраструктурой в Чехии. Он был запущен в 2011 г.

Читайте: Реализация "Северного потока-2" является для Польши неприемлемой, - Шидло
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Коболев не дал денег на ремонт газопровода сказал что с 2019 он будет не нужен ! Вот так
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у меня сват работает на ремонте этих газопроводов...сваха его дома не видит-все время на выездах.
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В данном случае Гыг прав, он про выписды....
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Я не понимаю, теперь же вы независимы от российского газа, зачем вам транзиткацапского газа? Раньше вы говорили что Россия будет шантажировать, теперь она уже не сможет. И вообще это же не ваше дело. Может уже оставите в покое кацапов, просто бы разошлись.
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Все очень просто: покоя кацапам не будет, пока последняя кацапская свинья не уберется с нашей территории и остатки кацапстана не заплатят сполна за причиненные смерти наших людей и разрушения на нашей территории.
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Может просто вам нужны деньги агрессора? А это не торговля на крови?
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Заплатят сполна = будет наказан по заслугам каждый замешанный в кровавой войне против Украины. А остальные кацапы, допустившие такое, будут выплачивать всю свою никчемную жизнь за свои ошибки, деньгами или рабами.
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В одном месте вам не нужны кровавые деньги агрессора, в другом нужны. По-моему вы просто беспринципные лицемеры.
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Хотя, я знаю, что от вас все равно ничего не зависит.
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Кацапи нас і українські території в першу чергу повинні залишити в спокої,виплатити репарації пповісивши Путлера і всю його банду на Красній площі.
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И кабзона, и того горелего бурята, если не подохнут раньше!
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Настоящий украинец. Всегда первым делом вы пишете "выплатити".) Когда украинец родился, еврей заплакал.
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ГроязьПром и Роснефть банкроты,сумма долга перевалила за 3,5 триллиона,какой нах поток?
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США категорически против строительства Северного потока
А каким боком они к нему относятся? К чему эта новость? Вот если бы написали что евространы, к которым тянут трубу выступили против него, то тогда да.
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.....самым непосредственным боком - деньгами, технологиями и оборудованием.....

"В конгресс США внесен законопроект о новых санкциях против России, которые могут коснуться широкого круга компаний, частных лиц и проектов, включая нефтяную сферу и оборонную отрасль".....
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у тебя со зрением плохо? Каким боком США причастны к прокладке трубы? Не нефть, не оборонка, а газовая труба. И прекрати про санкции.... уже даже не смешно слышать каждый месяц что рашка вот вот загнется из за них...
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0 из сракозадвиженска, а отчего бы вам не уйтить?
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......да, как то сглупил.....ватному тролю пытался что то объяснять.......
...а оно здесь на любимый свой боярышник к майским каляками-маляками зарабатывает....
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Наверное Трамп прав,когда требует от Европы вынуть голову из песка...Это торгашеская линия продаваться орде за газовый сребрянник,в то время, как безопасность европейцев должна оплачивать Америка. Забыли там Мюнхен 1938,а новый на пороге.
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Коболеву невдомек что Министерство Энергетики США не имеет никакого отношения к нефте- и газодобыче.
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Зато помогает в замораживании решения о строительстве
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У амеров полно других возможностей что б повлиять на ситуацию.
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Северного потока не будет. А если будет, Украину это не затронет. Для населения хватит и газа собственной добычи.
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сидел на нефтяной паутине и всех под себя подминал... Возомнил себя господьБогом. Все по сказке о Золотой рыбке... ТРЕСНУТОЕ КОРЫТО - теперь его...
США категорически против строительства Северного потока - Цензор.НЕТ 4428

США категорически против строительства Северного потока - Цензор.НЕТ 7528
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все равно, как если ЕС против забора на границе с Мексикой.
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Там где Трамп реально против, неожиданно появляется авианосец...
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Интересно, почему США должно ИПАТЬ на какой арбе и по какому маршруту продавец возит свой товар на базар , тем более , что США этот товар не интересует ....
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Потому, что они сверхдержава. Настоящая, а не как у мокшан.
Бремя белого человека, всё такое.
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В какой-то степени интересует, они хотят Европу посадить на свою сланцевую газовую балду.. пардон иглу
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Значит его не будет.Расеюшка,вставая с колен попала под трамповские яйца.
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Интересно, если избрание Трампа презом - это " рука Москвы" , как это декларируют, то что с Трампом выиграла Москва?
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Мало ли что они против. Тут реальные действия нужны. Поставки сжиженного газа в Европу, например.
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И по какой цене? Это тока в Украине покупают газ и уголь через посредников , при этом набивая себе карманы и ложа на плечи граждан разницу в цене
Переход литовской Vilniaus energija на сжиженный природный газ из Норвегии привел к подорожанию цен на отопление для населения Литвы. Сообщается, что в марте отопление подорожало на 7% до 6,64 евроцента за 1 кВт/ч. «С 1 марта в цене стала отражаться цена газа, который покупаем на терминале СПГ. Поскольку это самый дорогой газ на рынке, он стал причиной подорожания тепла. У Lietuvos dujų tiekimas покупаем более дешевый газ, что снизило цену. Поскольку на терминале СПГ в обязательном порядке мы должны покупать около 65% газа, а у Lietuvos dujų tiekimas - 35%, если все сложить, цена на отопление в марте увеличилась», - цитируют литовские СМИ пресс-секретаря Vilniaus energijа Нериюса Микалаюнаса.
......терминал для Литвы избыточен, планировалось, что газ с него будет поставляться в Эстонию и Латвию, но они от газа, стоимостью в 1,5 раза дороже российского отказались. Самой Литве столько сжиженного газа не нужно, тем более, если перейти только на него, то взлетит вверх стоимость отопления, а остатки промышленности станут совсем нерентабельными.
Литва попыталась поставить газ на Украину, но «Газпром» и Беларусь отказались предоставить свою газотранспортную систему, что не удивительно, ибо с соседями следует жить мирно, а Литва давно про это забыла.
Осталось последнее средство - государственная компания Klaipėdos nafta, которая является оператором терминала СПГ «Independence», обратилась к норвежской компании Statoil с просьбой о снижении количества закупаемого газа, о чем поведал миру генеральный директор компании Мантас Бартушка. А что делать? Спроса нет, и не предвидится - платить в полтора раза дороже никто не хочет, даже собственные потребители, не говоря уже про соседних «балтийских тигрят».
Оно, конечно, литовские чиновники, переполошившись о потере лица, тут же заюлили. Министр энергетики Литвы Рокас Масюлис оперативно опроверг информацию Klaipėdos nafta.
«Сейчас испытываются различные режимы работы терминала СПГ, его возможности», - заявил министр.
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Если даже поверить, что все что тут накрапано правда (пруфф-линк отсутствует), то в любом случае есть прекрасное оправдание в политическом плане для правительства любой европейской страны - ЭТО ПЛАТА ЗА ОТКАЗ КОРМИТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИ ПОДДЕРЖИВАТЬ АГРЕССОРА. Думаю народ это понял бы. В странах Балтии наверняка.
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http://www.stena.ee/blog/kak-litva-podavilas-norvezhskim-gazom Еще - а не кажется ли вам , что необходимо себе создать агрессора , чтобы потом под патриотические лозунги беззастенчиво грабить собственное население ?
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Нет не кажется. В моей стране агрессор аннексировал Крым, разрушил половину Донбасса. Так что для меня он более чем реален. "Братские" объятья кацапов в странах Балтии думаю еще не забыли. Так что соизмерить могут что для них дешевле, а что дороже.
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В ЕС возможно. Можно в мегаджоулях, гигакаллориях, возможно наверное и в киловаттах. По крайней мере присоединенная мощность газопровода оценивается в кВт/ч.
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А как вы заставите кого то в Европе этот газ купить???
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Шото мине подсказывает, что позиция ЕС будет на сто процентов совпадать с позицией США. Ну а время покажет.
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Что - то мне подсказывает , что Германия по - сути рулящая ЕС будет делать в своих интересах и пожелает зарабатывать на росс. газе , являясь его распределителем в ЕС .. это в УКраине политика рулит экономикой, а там наоборот
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А вот и понаблюдаем за строительством этого самого потока 2 :D
Запасайся попкорном, рыба. Интересно будет. Хлеба не знаю, но зрелищ хватит на всех.
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Я объелся попкорном наблюдая за созданием украинской власти нового шелкового пути
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Ну выбери чего еще организм принимает. Интересного много будет.
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Кста, а что не так с путем? По-моему никто от него вроде покуда не отказывался.
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...но как то особо и не использует...

Его и в варианте который предлагает РФ (заметно более коротком и дешёвом) не часто используют...
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Думаю ключевое ПОКА не используют. А правильнее настраивают логистику. Потому как сам путь достаточно сложный логистически. По-моему пробный состав запущен был в январе 2016г кажись. Не большой срок прошел покуда для столь сложного предприятия ИМХО.
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На все интересное желудка не хватит.. В данный момент наблюдаю за поставкой угля из ЮАР , заранее прикинул , , что платить за э..
. енергию придется в 2 р. дороже ...исЧо - всей семье купил ОЗК, - если рванет какая - нибудь АЭС ( при остановке ТЭЦ ) , , работающая на максимуме на старом сов. оборудовании при ам. яд топливе , не подходящим для сов реакторов ( вспомним Темерлин в Чехословакии ) , может и выживем
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Круто.Этой шмарой ,что слева детей пугать,когда не слушаются..
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Дайте фото Псаки , а еще лучше - ее комментарии
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так, если в обход Украины это получается же хорошо
нам не надо чужие трубы в огороде, ну правильна, кому надо чтобы на его территории
кто хотел тот и зарывал что ему придумается
Слава Украине!
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Замечательное высказывание !
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Со слов кобелева трудно охватить реальность и достовепность ситуации.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША категорически против строительства Северного потока
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