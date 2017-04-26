 США категорически против строительства Северного потока

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Нафтогаза.
В сообщении отмечается: "Андрей Коболев встретился с Риком Перри, министром энергетики США. Министр подтвердил, что США категорически против Северного потока-2".
Напомним, что НАК Нафтогаз Украины 27 марта 2017 г. подала иск в Европейский суд справедливости против Еврокомиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 г., которое позволяет российскому монополисту "Газпрому" значительно увеличить использование мощностей газопровода OPAL и объемы прокачки газа по Северному потоку.
В декабре 2016 г. года президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда приняли совместное заявление, в котором призвали пересмотреть решение Европейской Комиссии, которое открывает возможность для "Газпрома" увеличить объемы поставок газа в Европу в обход Украины.
Газопровд OPAL соединяет морской трубопровод "Северный поток" с газовой инфраструктурой в Чехии. Он был запущен в 2011 г.
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А каким боком они к нему относятся? К чему эта новость? Вот если бы написали что евространы, к которым тянут трубу выступили против него, то тогда да.
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"В конгресс США внесен законопроект о новых санкциях против России, которые могут коснуться широкого круга компаний, частных лиц и проектов, включая нефтяную сферу и оборонную отрасль".....
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...а оно здесь на любимый свой боярышник к майским каляками-маляками зарабатывает....
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Бремя белого человека, всё такое.
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Переход литовской Vilniaus energija на сжиженный природный газ из Норвегии привел к подорожанию цен на отопление для населения Литвы. Сообщается, что в марте отопление подорожало на 7% до 6,64 евроцента за 1 кВт/ч. «С 1 марта в цене стала отражаться цена газа, который покупаем на терминале СПГ. Поскольку это самый дорогой газ на рынке, он стал причиной подорожания тепла. У Lietuvos dujų tiekimas покупаем более дешевый газ, что снизило цену. Поскольку на терминале СПГ в обязательном порядке мы должны покупать около 65% газа, а у Lietuvos dujų tiekimas - 35%, если все сложить, цена на отопление в марте увеличилась», - цитируют литовские СМИ пресс-секретаря Vilniaus energijа Нериюса Микалаюнаса.
......терминал для Литвы избыточен, планировалось, что газ с него будет поставляться в Эстонию и Латвию, но они от газа, стоимостью в 1,5 раза дороже российского отказались. Самой Литве столько сжиженного газа не нужно, тем более, если перейти только на него, то взлетит вверх стоимость отопления, а остатки промышленности станут совсем нерентабельными.
Литва попыталась поставить газ на Украину, но «Газпром» и Беларусь отказались предоставить свою газотранспортную систему, что не удивительно, ибо с соседями следует жить мирно, а Литва давно про это забыла.
Осталось последнее средство - государственная компания Klaipėdos nafta, которая является оператором терминала СПГ «Independence», обратилась к норвежской компании Statoil с просьбой о снижении количества закупаемого газа, о чем поведал миру генеральный директор компании Мантас Бартушка. А что делать? Спроса нет, и не предвидится - платить в полтора раза дороже никто не хочет, даже собственные потребители, не говоря уже про соседних «балтийских тигрят».
Оно, конечно, литовские чиновники, переполошившись о потере лица, тут же заюлили. Министр энергетики Литвы Рокас Масюлис оперативно опроверг информацию Klaipėdos nafta.
«Сейчас испытываются различные режимы работы терминала СПГ, его возможности», - заявил министр.
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Запасайся попкорном, рыба. Интересно будет. Хлеба не знаю, но зрелищ хватит на всех.
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Его и в варианте который предлагает РФ (заметно более коротком и дешёвом) не часто используют...
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. енергию придется в 2 р. дороже ...исЧо - всей семье купил ОЗК, - если рванет какая - нибудь АЭС ( при остановке ТЭЦ ) , , работающая на максимуме на старом сов. оборудовании при ам. яд топливе , не подходящим для сов реакторов ( вспомним Темерлин в Чехословакии ) , может и выживем
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нам не надо чужие трубы в огороде, ну правильна, кому надо чтобы на его территории
кто хотел тот и зарывал что ему придумается
Слава Украине!
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