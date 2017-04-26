 СБУ проводит обыск в офисе "Укргазвидобування"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице компании в Facebook.
"Обыски проводятся представителями СБУ по решению следственного судьи Шевченковского района Киева об изъятии компьютерной техники у руководителей Компании и серверов. Представители СБУ мотивируют обыски якобы незаконным использованием программного обеспечения, которое Компания официально и легально закупила через систему #ProZorro. Подобные действия могут дестабилизировать работу УГВ. Компания сотрудничает с представителями СБУ", - заявляют представители "Укргазвидобування".
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Это типа чтобы устроить маски шоу , можно просто сказать что какая-то программа ВОЗМОЖНО шпионская или незаконная. Получить ордер на обыск, потом изьять компы поставить какой-то вирус и сказать что так было - фирма вне закона - нужно закрыть, а лучше передать в руки друзей офшора.
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