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Все про:обыск (1062) СБУ (14080) Укргаздобыча (127)

 СБУ проводит обыск в офисе "Укргазвидобування"

"Укргазвидобування" сообщает, что в офисе компании проводятся обыски сотрудниками Службы безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице компании в Facebook.

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"Обыски проводятся представителями СБУ по решению следственного судьи Шевченковского района Киева об изъятии компьютерной техники у руководителей Компании и серверов. Представители СБУ мотивируют обыски якобы незаконным использованием программного обеспечения, которое Компания официально и легально закупила через систему #ProZorro. Подобные действия могут дестабилизировать работу УГВ. Компания сотрудничает с представителями СБУ", - заявляют представители "Укргазвидобування".

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"Представители СБУ мотивируют обыски якобы незаконным использованием программного обеспечения, которое Компания официально и легально закупила через систему #ProZorro."

Это типа чтобы устроить маски шоу , можно просто сказать что какая-то программа ВОЗМОЖНО шпионская или незаконная. Получить ордер на обыск, потом изьять компы поставить какой-то вирус и сказать что так было - фирма вне закона - нужно закрыть, а лучше передать в руки друзей офшора.
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Расклад такой - ублюдки шерстят ублюдков. Скорей всего шокосвин хочет потрусить денежные мешки. Не обольщайтесь ! )) - В свой карман.
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