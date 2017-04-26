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Все про:гражданство (551) Копатько (10)

 Социолог из Украины Копатько получил от Путина российское гражданство

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России украинского социолога Евгения Копатько.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Зеркало недели.

"Принять в гражданство РФ Копатько Евгения, родившегося 27 июля 1963 года в Украине", - говорится в указе президента РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Копатько в 1985 года окончил истфак Донецкого государственного университета, а в 1991 году - социологический факультет МГУ имени Ломоносова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский социолог Копатько вошел в группу консультантов при марионетке Кремля Аксенове
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Эта тварь не вылазила с телевизора.
Сейчас таких пиарит окончательно скурвившийся 112 канал.
А пипл хавает...
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Ця консерва і не маскувалась. Глашатай ригівський.
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Это использованный Ахметкой презерватив ...
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Социолог из Украины Ипать-Копатько получил от Путина российское гражданство.
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Теперь вместе с таким же перебежчиком Ростиком Ищенко будут тужиться, чтобы побольше грязи на Украину плеснуть....
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Адекватный был специалист. Если он убежал из Украины, то я тогда даже не знаю что написать
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АДЕКВАТНЫЕ В ТУНДРУ НЕ БЕГУТ.

В ТУНДРУ БЕГУТ КОПЫТНЫЕ ЛЕМИНГИ, ТОПИТЬСЯ В ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ
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то таке жирне вічно заслинене уйо...ще ..зараз їх звуть експертами...
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Рупор партії регіонів знайшов своє пристанище. Невелика втрата.
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этот пидор копытько-ебатько был проплаченной рыговской прокладкой всегда.он даже не мог скрывать своей гнилой натуры когда трещал по телеку.нннаааааааааааа ууууууй Копатько еб...ное из Украины.да чего про этого пидора вообще говорить.размазня,подкаблучник ,жополиз,чмо...это если коротко.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСоциолог из Украины Копатько получил от Путина российское гражданство
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