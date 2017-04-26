Социолог из Украины Копатько получил от Путина российское гражданство
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России украинского социолога Евгения Копатько.
"Принять в гражданство РФ Копатько Евгения, родившегося 27 июля 1963 года в Украине", - говорится в указе президента РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Копатько в 1985 года окончил истфак Донецкого государственного университета, а в 1991 году - социологический факультет МГУ имени Ломоносова.
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Сейчас таких пиарит окончательно скурвившийся 112 канал.
А пипл хавает...
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