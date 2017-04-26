 Социолог из Украины Копатько получил от Путина российское гражданство

"Принять в гражданство РФ Копатько Евгения, родившегося 27 июля 1963 года в Украине", - говорится в указе президента РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Копатько в 1985 года окончил истфак Донецкого государственного университета, а в 1991 году - социологический факультет МГУ имени Ломоносова.