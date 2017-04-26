 Боевики обстреливают позиции ВСУ из минометов, ранен один воин, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Приморском направлении, из минометов калибра 120-мм противник вел огонь по позициям возле Широкино. Из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали опорные пункты в районе Водяного, а из гранатометов различных систем били по защитникам Новотроицкого. Вблизи Марьинки действовали вражеские снайперы.
На Донецком направлении, минометами калибра 82-мм враг накрывал защитников Авдеевки и Верхнеторецкого, а из стрелкового оружия обстреливал защитников Новгородского. Также под Новгородским активизировался вражеский снайпер.
На Луганском направлении, из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра российско-террористические подразделения били по опорным пунктам вблизи Новоалександровки. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по позициям ВСУ в районе Троицкого. Позиции возле населенного пункта Попасная враг накрывал минометами калибра 120-мм. Из гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров били по защитникам Новозвановка.
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