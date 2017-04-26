 Михалков о новом поколении россиян, которые не смотрят ТВ: "Они не понимают, пока не получат дубинкой по голове или пулю в лоб"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом Михалков сказал на VIII Форуме безопасного интернета, посвященном безопасности детей в информационном пространстве.
"Революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики. А плодами пользуются негодяи. Для того, чтобы правильно оценивать следствие, нужно правильно понимать причину. Когда я слушаю правильные речи, вижу озабоченность общества, я понимаю, что этого мало. Мы сталкиваемся с тем, что растет поколение, которое не знает своей истории, не понимает последствий, к которым могут привести те или иные действия. Они не понимают до тех пор, пока не получат резиновой дубинкой по голове или пулю в лоб.
Мы что, хотим вернуться в 1918 или 1941 год? Когда выходит фильм Навального, невозможно молчать. Нужно было сказать, что "это не мое", например (Михалков имеет в виду собственность и проекты фондов, связанных с Медведевым - ред.). Молчание в данном случае выглядит настолько неоднозначным, что вызывает такое сомнение, которое может оправдать борьбу людей с государственным строем. В эту борьбу вовлекаются и несмышленые дети. Но за ними стоит мощная машина, которая уже совершила цветные революции по всему миру. Эти дети не смотрят телевизор, они сидят в интернете, и всю информацию получают там", - заявил российский режиссер, симпатизирующий российским властям.
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Н.С.Михалков.
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Три Михалкова по тебе ползут!
(С)
Валентин Гафт
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Мои предки восходят к очень высоким фамилиям. Мой пращур был постельничим у царя Алексея Михайловича, следовательно, являлся очень талантливым
Должность постельничих была заключена в том, что их с утра до вечера закармливали до отвала горохом с квашенной капустою, наделяя оных обильным газовыделением. Потом вечером, лостельничих помещали на барское или царское ложе, и закрывали одеялом с головой.
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Он родной брат Сергея Михалкова - автора Гимна СССР.
Он родился в Москве в 1922 году.
Он окончил в 1939 году (в 17 лет) спецшколу НКВД,
В 1941 году в начале Великой Отечественной войны служил в особом отделе Юго-Западного фронта.
В сентябре 1941 года попал в плен, где перешёл на сторону немцев и дослужился до командира танковой роты в танковой дивизии СС «Мёртвая голова»
Он успешно воевал против Красной Армии. Имел награды Рейха.Он получил лично от Гитлера массу орденов.
В 1945 году он попал в плен к маршалу Жукову в Берлине.
С 1945 по 1950 год он сидел 5 лет в Лефортовской тюрьме КГБ в Москве.
В 1950 году он был выпущен из тюрьмы по личному приказу Сталина (за брата Михаила просил сам Сергей Михалков).
После этого Михаил Михалков стал (с помощью брата) сочинять песни для Красной Армии.
Более двадцати лет он выступал как пропагандист военно-патриотической темы.
За что он был отмечен многими почётными грамотами и знаками армейских и флотских соединений, а также многими дипломами и премиями на Всесоюзных конкурсах песен.
С 1950 по 1970 год он издал более 400 песен для Красной Армии.
Он умер в 2006 году в Москве, в возрасте 84 года.
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Очередным примером манипуляций "Народный фронт" считает публикацию на сайте "Страна.ua"
Источник: http://censor.net.ua/n437924
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Житель Вязьмы сжёг возлюбленную, играя в огнедышащего дракона
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Скрепы не позволяют ???
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Не моё.. И кто поверит? Другое дело, если сказать "мне подбросили" или "шёл и нашёл, несу сдавать"..
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В принципе, обычная ситуация для кацапии, правда, если
в результате госпереворотапосле долгой и продолжительной болезни, хуйло откинет копыта, то все эти михалковы, первыми начнут пинать его труп ногами.
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- Они не пятиэтажные!
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А одеяло дать забыли. Поэтому запах от него - мама, не горюй!
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Можно долго путать следы, прикидываться идиотом и кричать во все горло «Вы все врете», но рано или поздно вьющаяся веревочка заканчивается прочной петелькой.
Чаушеску или Каддафи сформулировали бы это более эмоционально, да по объективным причинам сейчас этого сделать не могут. Что на реальную картину нашего мира не влияет.
Очень похоже, что хозяин Кремля таки доигрался до ситуации, когда выхода без потерь не существует.
Шведские эксперты подтвердили подлинность записи голоса российского офицера, причастного к гибели авиалайнера Malaysia Airlines рейса MH17 над Донбассом. Согласно окончательному выводу экспертиза на записи фигурирует голос организатора транспортировки по территории Донбасса ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит самолет- российского отставного генерал-майора Сергея Дубинского. Шах и мат.
Анализ был проведен в шведской лаборатории Voxalys в Гетеборге в соответствии с инструкциями Международной ассоциации криминалистической фонетики и акустики (IAFPA).
То есть не отвертишься.
Напомню, в сбитом самолете, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли все 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших - граждане Нидерландов, в том числе школьники.
Международный резонанс сумасшедший. Это к гибнущим на Донбассе украинцам Европа может относиться философски, а списать и забыть почти три сотни собственных граждан они не смогут. И даже пробовать не станут, потому что избиратели этого не поймут. Так что даже лояльно настроенные к Москве политики будут вынуждены требовать кары для террористов.
И тут Путин попадает в ловушку, выхода из которой нет.
Можно продолжать изображать оскорбленную невинность и все отрицать. Это значительно укрепит в глазах Запада репутацию неадекватности российского режима, договариваться с которым невозможно.
То есть будут душить общими усилиями. За укрывательство террористов наказывают очень строго, а «Томагавки» смеяться не умеют. Да и счета зарубежные «под нож» пойдут однозначно.
Второй вариант - частично признать вину и сдать Дубинского европейскому правосудию. Но это чревато сразу на двух направлениях.
Первое - сигнал всем пособникам режима - вас сдадут в любую секунду.
Второе Дубинский по прозвищу «Хмурый» может там и заговорить. Купить жизнь, сдав старших товарищей.
Так что, вероятнее всего, заговорить ему не дадут.
Трагический и нелепый несчастный случай ждет «Хмурого». Потому считать отравление, выстрел в голову, удавку на шее или автокатастрофу счастливым случаем нельзя.
Попутно придется зачистить всех причастных. А возможно и тех, кто зачищал. Чтобы похоронить даже косвенных свидетелей. Причастных к транспортировке, к охране, к прикрытию операции.
Идентифицированный Дубинский станет детонатором для целой цепочки убийств тех, кто может что-то сболтнуть. Что тоже можно считать простым и понятным сигналом всем, кто служит Кремлю.
За вашу верность и готовность выполнить приказ можете быстро получить пулю в затылок.
Запад такая зачистка не обманет - сам факт и результат экспертизы никуда не денутся. Таким образом, Запад получат причину и повод для ужесточения отношений с Кремлем, которые сложно игнорировать. А российские «консервы» оказываются в очень паршивой ситуации.
Куда не шагни - всюду мины.
Приплыли, Вова?
КИРИЛЛ САЗОНОВ
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