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Все про:Медведев (3965) Михалков (144) протест (5402) Россия (70188)

 Михалков о новом поколении россиян, которые не смотрят ТВ: "Они не понимают, пока не получат дубинкой по голове или пулю в лоб"

Российский режиссер Никита Михалков заявил, что своим молчанием относительно фильма Навального о фондах, которые связаны с Дмитрием Медведевым власти РФ толкают "несмышленых детей" на борьбу с государственным строем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом Михалков сказал на VIII Форуме безопасного интернета, посвященном безопасности детей в информационном пространстве.

"Революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики. А плодами пользуются негодяи. Для того, чтобы правильно оценивать следствие, нужно правильно понимать причину. Когда я слушаю правильные речи, вижу озабоченность общества, я понимаю, что этого мало. Мы сталкиваемся с тем, что растет поколение, которое не знает своей истории, не понимает последствий, к которым могут привести те или иные действия. Они не понимают до тех пор, пока не получат резиновой дубинкой по голове или пулю в лоб.

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Мы что, хотим вернуться в 1918 или 1941 год? Когда выходит фильм Навального, невозможно молчать. Нужно было сказать, что "это не мое", например (Михалков имеет в виду собственность и проекты фондов, связанных с Медведевым - ред.). Молчание в данном случае выглядит настолько неоднозначным, что вызывает такое сомнение, которое может оправдать борьбу людей с государственным строем. В эту борьбу вовлекаются и несмышленые дети. Но за ними стоит мощная машина, которая уже совершила цветные революции по всему миру. Эти дети не смотрят телевизор, они сидят в интернете, и всю информацию получают там", - заявил российский режиссер, симпатизирующий российским властям.

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"Ведь что такое было крепостное право? Крепостное право - это патриотизм, закрепленный на бумаге. Человек был связан со своей землей-матушкой не только чувством долга, но и документально. Крепостное право - это мудрость народа, это четыреста лет нашей истории. И теперь, когда мне предлагают вычеркнуть эти четыреста лет из нашей истории вычеркнуть, я говорю «Братцы, так вы что же думаете, наши предки дураками были? Я очень рад, что Путин сейчас возрождает нашу историческую память.»...
Н.С.Михалков.
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Ну как же можно вычеркнуть 400 лет из истории? В то, счастливое для этого арлекина время, его предки были постельничими у самого батюшки самодержцца всея Малая и Белая и т. д. Давили клопов на супружеском ложе, да сдували пену с гениталий матушки царицы при необходимости.Работа не пыльная и временами даже интересная. А сейчас надо карячиться, шевелить мозгами.Попросил денег на создание сети забегаловок- послали на хер. Тяжело.
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Не, у него все класно, горшки выносить не нать. Хош вильму снимай, хош не снимай. Вон только на УС 2, 60 лямов зелени из бюджета, и так на каждое творение. Не помню в какой части, фриц в полете задницу из самолета высовывает и серет на красноармейцев, а те ему на, в зад из ракетницы, фиерично, куда там голивуду...
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я яценюка вспомнил
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Отключить интернет...а каждого винторогого...на три часа в день приковывать цепью к телевизору....
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Но все равно перед красотой ботоксного хфюрера не устоял
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а в нос кольцо ватному " барину " не скрепно?
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там не каждый устоит,только сильные духом
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Россия! Чуешь этот странный зуд?!
Три Михалкова по тебе ползут!

(С)
Валентин Гафт
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это у них генетически. на расции таких большинство. вот этим, животным, удалось в силу их таланта, лизать жопу царя с прибылью.
Мои предки восходят к очень высоким фамилиям. Мой пращур был постельничим у царя Алексея Михайловича, следовательно, являлся очень талантливым

Должность постельничих была заключена в том, что их с утра до вечера закармливали до отвала горохом с квашенной капустою, наделяя оных обильным газовыделением. Потом вечером, лостельничих помещали на барское или царское ложе, и закрывали одеялом с головой.
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Михалков о новом поколении россиян, которые не смотрят ТВ: "Они не понимают, пока не получат дубинкой по голове или пулю в лоб" - Цензор.НЕТ 9685Михалков о новом поколении россиян, которые не смотрят ТВ: "Они не понимают, пока не получат дубинкой по голове или пулю в лоб" - Цензор.НЕТ 9685Родственники Никиты Сергеевича Михалкова. Вот знакомьтесь - его родной дядя Михаил Михалков - служил с 1941 года по 1945 год в гитлеровской армии офицером СС, командиром роты в дивизии СС «Мёртвая голова».
Он родной брат Сергея Михалкова - автора Гимна СССР.
Он родился в Москве в 1922 году.
Он окончил в 1939 году (в 17 лет) спецшколу НКВД,
В 1941 году в начале Великой Отечественной войны служил в особом отделе Юго-Западного фронта.
В сентябре 1941 года попал в плен, где перешёл на сторону немцев и дослужился до командира танковой роты в танковой дивизии СС «Мёртвая голова»
Он успешно воевал против Красной Армии. Имел награды Рейха.Он получил лично от Гитлера массу орденов.
В 1945 году он попал в плен к маршалу Жукову в Берлине.
С 1945 по 1950 год он сидел 5 лет в Лефортовской тюрьме КГБ в Москве.
В 1950 году он был выпущен из тюрьмы по личному приказу Сталина (за брата Михаила просил сам Сергей Михалков).
После этого Михаил Михалков стал (с помощью брата) сочинять песни для Красной Армии.
Более двадцати лет он выступал как пропагандист военно-патриотической темы.
За что он был отмечен многими почётными грамотами и знаками армейских и флотских соединений, а также многими дипломами и премиями на Всесоюзных конкурсах песен.
С 1950 по 1970 год он издал более 400 песен для Красной Армии.
Он умер в 2006 году в Москве, в возрасте 84 года.
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Что там опять у москалей?
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Я там написал, что в США с начала года разбилось 6 самолетов, в том числе 3 военных, один F-16, в одном случае погибло 3 пилота при крушении разведывательного самолета Нью-Мексико. Через 20 секунд меня заблокировали.
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Это какой-то закон? Нельзя ничего плохого писать про Америку. Кажется вы даже газету из-за этого собираетесь закрывать, а редактора посадить как агента Кремля.
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Тут же статья была про врагов народа.
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"Кремлевская пропаганда последовательно и методично работает над политическим противостоянием в Украине и демонизацией образа Соединительных Штатов.
Очередным примером манипуляций "Народный фронт" считает публикацию на сайте "Страна.ua"
Источник: http://censor.net.ua/n437924
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Вы какой-то не украинец. Слишком спокойный, не обзываетесь, вопросы задаете. Да, возможно я перегнул.
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Да вы бунтарь.
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Я вот думаю , неужели кацапы так зазомбированы , что у них не возникает желания врезать дубинкой Михалкову по лысине ???
Скрепы не позволяют ???
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Да ничё они не зомбированны... Они просто ёбнутые
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В Украине после двух революций всё прошло как в поговорке
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толи дело династия михалковых .эти все понимали всегда мигом...переобувались на лету
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"Мы сидели часа 3 разговаривали. И так уже смешно: в кафе заходили, значит, представители разных силовых структур, как бы так, разговаривая по телефону, но одновременно, как бы, снимая вот так вот. Как бы, разговаривает, но так поворачивается камера и снимает. Потом пришли еще оперативники, поставили так фотоаппарат, ну, метров за 5 от нас тоже так снимать, вот так, демонстративно. Ну, у каждой спецслужбы - у Росгвардии, МВД, там, ФСБ - есть какие-то свои, очевидно" - Цепные псы прогнившего режима
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"Нужно было сказать, что "это не мое", например (Михалков имеет в виду собственность и проекты фондов, связанных с Медведевым - ред."

Не моё.. И кто поверит? Другое дело, если сказать "мне подбросили" или "шёл и нашёл, несу сдавать"..
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У нормальных людей, Михалков вызывает только чувство омерзения.
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в нем проснулся говночерпий по прадеду, который был удостоен великой чести выносить ночной горшок самого царя-батюшки
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Там всех "деятелей" собрали дифирамбы петь хуйлу, только не все это делают с таким энтузиазмом, как эта падаль.
В принципе, обычная ситуация для кацапии, правда, если в результате госпереворота после долгой и продолжительной болезни, хуйло откинет копыта, то все эти михалковы, первыми начнут пинать его труп ногами.
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Правильно Михалычь дубиной между рог и посильней
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... часть суши, со всех сторон окруженная цивилизацией.
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- Владимир Владимирович, а бараки?
Михалков о новом поколении россиян, которые не смотрят ТВ: "Они не понимают, пока не получат дубинкой по голове или пулю в лоб" - Цензор.НЕТ 3767 - Они не пятиэтажные!
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в телевизоре все хорошо можно свихнуться от постоянной лжи,а в интернете нет
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Вот где корень зла.- СМИ имеющейся власти. Для них свободный интернет как ладан для черта.Касается и Украины тоже.
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Ага, надо сказать так: "Это не моё! А вы держитесь там, и хорошего настроения!"
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«Расия! Слышишь страшный зуд? Три Михалкова по тебе ползут» В. Гафт
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он же косоглазый-а значит опыленный монголом и этим все сказано
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В одном он все-таки прав. Молодое поколение кацапов не знает своей истории. Да и немолодое тоже
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Маразматики и психопаты из прошлых времен захватили власть в России и у нас их тоже полно! Их надо или в зоопарк или в дурдом, а лучше всего в тюрьму, потому что по милости этой сволочи уже погибли десятки тысяч людей на Донбассе! Вам не остановить развитие мира и человечества, которое идет абсолютно другим путем. Этот путь нужно или понять и идти им или отойти в сторону.
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А что там знать в истории России. Что не возьмешь, одна ложь. Так зачем учить брехню...
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новое поколение россиян не станет смотреть твои говнофильмы, хоть ты дерись
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династия Михалковых уходит корнями в царскую Россию. Последний воспитан в духе марксизма-ленинизма. Откуда ему, утомленному солнцем, знать о могуществе интернета? У каждой власти на четвереньках кляньча деньги для своего кино. Старый маразматик, не доходит, что он давно уже не свой среди чужих а чужой среди своих
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Главный гимнописец назвал младшенького в честь Н.Хрущева. Этим он подчеркнул "первому секретарю" ,что колеблется вместе с парт линией.Маститый режиссер верен заветам,он тоже не промах...Быть при хозяине сытнее и комфортней.
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Я б трохи перефразував би заголовок для українських ватників щоб дійшло накінець "Михалков о ватниках Украины которые смотрят "Интер": "Они не понимают, пока не получат дубинкой по голове или пулю в лоб после захода в "родную гавань"".
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Цитата: Такое впечатление, что Мигалкова закормили до отвала горохом с квашеной капустою, наделив обильным газовыделением.
А одеяло дать забыли. Поэтому запах от него - мама, не горюй!
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Вы и ваши дети это зомбированное стадо,которое за флакон "боярышника" готово один другому череп проломать.
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Когда оно сдохнет наконец? Уже после ""Утомлённые солнцем-2" ему надо было повеситься.
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Ну что, приплыли, Вова?


Можно долго путать следы, прикидываться идиотом и кричать во все горло «Вы все врете», но рано или поздно вьющаяся веревочка заканчивается прочной петелькой.

Чаушеску или Каддафи сформулировали бы это более эмоционально, да по объективным причинам сейчас этого сделать не могут. Что на реальную картину нашего мира не влияет.

Очень похоже, что хозяин Кремля таки доигрался до ситуации, когда выхода без потерь не существует.

Шведские эксперты подтвердили подлинность записи голоса российского офицера, причастного к гибели авиалайнера Malaysia Airlines рейса MH17 над Донбассом. Согласно окончательному выводу экспертиза на записи фигурирует голос организатора транспортировки по территории Донбасса ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит самолет- российского отставного генерал-майора Сергея Дубинского. Шах и мат.

Анализ был проведен в шведской лаборатории Voxalys в Гетеборге в соответствии с инструкциями Международной ассоциации криминалистической фонетики и акустики (IAFPA).

То есть не отвертишься.

Напомню, в сбитом самолете, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли все 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших - граждане Нидерландов, в том числе школьники.

Международный резонанс сумасшедший. Это к гибнущим на Донбассе украинцам Европа может относиться философски, а списать и забыть почти три сотни собственных граждан они не смогут. И даже пробовать не станут, потому что избиратели этого не поймут. Так что даже лояльно настроенные к Москве политики будут вынуждены требовать кары для террористов.

И тут Путин попадает в ловушку, выхода из которой нет.

Можно продолжать изображать оскорбленную невинность и все отрицать. Это значительно укрепит в глазах Запада репутацию неадекватности российского режима, договариваться с которым невозможно.

То есть будут душить общими усилиями. За укрывательство террористов наказывают очень строго, а «Томагавки» смеяться не умеют. Да и счета зарубежные «под нож» пойдут однозначно.

Второй вариант - частично признать вину и сдать Дубинского европейскому правосудию. Но это чревато сразу на двух направлениях.

Первое - сигнал всем пособникам режима - вас сдадут в любую секунду.

Второе Дубинский по прозвищу «Хмурый» может там и заговорить. Купить жизнь, сдав старших товарищей.
Так что, вероятнее всего, заговорить ему не дадут.

Трагический и нелепый несчастный случай ждет «Хмурого». Потому считать отравление, выстрел в голову, удавку на шее или автокатастрофу счастливым случаем нельзя.

Попутно придется зачистить всех причастных. А возможно и тех, кто зачищал. Чтобы похоронить даже косвенных свидетелей. Причастных к транспортировке, к охране, к прикрытию операции.

Идентифицированный Дубинский станет детонатором для целой цепочки убийств тех, кто может что-то сболтнуть. Что тоже можно считать простым и понятным сигналом всем, кто служит Кремлю.

За вашу верность и готовность выполнить приказ можете быстро получить пулю в затылок.

Запад такая зачистка не обманет - сам факт и результат экспертизы никуда не денутся. Таким образом, Запад получат причину и повод для ужесточения отношений с Кремлем, которые сложно игнорировать. А российские «консервы» оказываются в очень паршивой ситуации.

Куда не шагни - всюду мины.

Приплыли, Вова?

КИРИЛЛ САЗОНОВ
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМихалков о новом поколении россиян, которые не смотрят ТВ: "Они не понимают, пока не получат дубинкой по голове или пулю в лоб"
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