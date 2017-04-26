EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия
  160  3
Материалы по теме:
Все про:взрыв (4007) ОБСЕ (2511) обстрел (6088) Донбасс (14308)

 Миссия ОБСЕ зафиксировала 110 взрывов на Донбассе 25 апреля

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 110 взрывов в Донецкой области 25 апреля.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Согласно ему, миссия возобновила патрулирование с некоторыми ограничениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотник ОБСЕ зафиксировал вблизи Тернового на Луганщине 77 танков и 13 ББМ

Так, в Донецкой области миссией зафиксировано около 600 нарушений режима прекращения огня, в том числе около 110 взрывов. В Луганской области зафиксирован один выстрел из стрелкового оружия.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И это не считая того, на котором подорвались.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интереснее когда они подрываются. Они так возбуждаются от этого !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМиссия ОБСЕ зафиксировала 110 взрывов на Донбассе 25 апреля
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти