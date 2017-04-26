 Миссия ОБСЕ зафиксировала 110 взрывов на Донбассе 25 апреля

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Согласно ему, миссия возобновила патрулирование с некоторыми ограничениями.
Так, в Донецкой области миссией зафиксировано около 600 нарушений режима прекращения огня, в том числе около 110 взрывов. В Луганской области зафиксирован один выстрел из стрелкового оружия.
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