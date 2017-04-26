 Оккупанты сокращают медработников в школах Феодосии – нечем платить зарплату

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "15 минут".
Увольнения начались с 20 апреля.
В Крыму и ранее сообщали о нехватке кадров в сфере медицины. Только для "скорой помощи" в регионе не хватает тысячи медработников. Причиной дефицита кадров называли низкую оплату труда.
Медицинские работники из России, которых направили работать в оккупированный Крым, имеют относительно низкую профессиональную подготовку. При этом приезжих из соседней России медиков возмущает уровень их зарплаты, стоимость аренды жилья в Крыму и местные цены на продукты питания, которые значительно выше, чем в России.
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