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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Крым (19597) медицина (1479) Феодосия (166) школа (1711)

 Оккупанты сокращают медработников в школах Феодосии – нечем платить зарплату

В Феодосии школьных медработников вынуждены увольнять, поскольку на их зарплаты нет денег. Увольнения начались с 20 апреля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "15 минут".

Увольнения начались с 20 апреля.

В Крыму и ранее сообщали о нехватке кадров в сфере медицины. Только для "скорой помощи" в регионе не хватает тысячи медработников. Причиной дефицита кадров называли низкую оплату труда.

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Медицинские работники из России, которых направили работать в оккупированный Крым, имеют относительно низкую профессиональную подготовку. При этом приезжих из соседней России медиков возмущает уровень их зарплаты, стоимость аренды жилья в Крыму и местные цены на продукты питания, которые значительно выше, чем в России.

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" кто не хочет сеять кукурузу будет собирать кедровые орехи" на дальневосточном гектаре
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А как дела с оккупантами на всей территории Украины?...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты сокращают медработников в школах Феодосии – нечем платить зарплату
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