 Двое военнослужащих погибли во время боевой подготовки на Чугуевском полигоне, - оперативное командование "Восток" ВСУ

Как передает

, об этом на странице в

сообщает оперативное командование "Восток" Вооруженных Сил Украины.

"На Чугуевском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке погибли двое военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады", - сказано в сообщении.