 Двое военнослужащих погибли во время боевой подготовки на Чугуевском полигоне, - оперативное командование "Восток" ВСУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает оперативное командование "Восток" Вооруженных Сил Украины.
"На Чугуевском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке погибли двое военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады", - сказано в сообщении.
Все причины и обстоятельства будут выяснены во время расследования, которое началось под руководством заместителя командующего войск оперативного командования "Восток".
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