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 Двое военнослужащих погибли во время боевой подготовки на Чугуевском полигоне, - оперативное командование "Восток" ВСУ

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На Чугуевском общевойсковом полигоне в Харьковской области во время боевой подготовки погибли двое военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает оперативное командование "Восток" Вооруженных Сил Украины.

"На Чугуевском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке погибли двое военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады", - сказано в сообщении.

Все причины и обстоятельства будут выяснены во время расследования, которое началось под руководством заместителя командующего войск оперативного командования "Восток".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 офицеров привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее размещение 54-й бригады на Чугуевском полигоне, - Минобороны
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