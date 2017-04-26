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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1659) пропаганда (1984) Россия (70186) СМИ (3269) США (12444) Народный фронт (1181) фейк (54)

 Россия продолжает распространять ложь через подконтрольные медиа в Украине, - "Народный фронт"

Партия "Народный фронт" обращает внимание на активизацию кремлевской пропаганды в Украине, когда через подконтрольны Москве СМИ распространяются фейки о деятельности НАБУ и американском влиянии на украинскую политику.

Об этом говорится в заявлении "Народного фронта", сообщает Цензор.НЕТ.

"Кремлевская пропаганда последовательно и методично работает над политическим противостоянием в Украине и демонизацией образа Соединительных Штатов.

Очередным примером манипуляций "Народный фронт" считает публикацию на сайте "Страна.ua" материала под названием "Кто Вы, мистер Кент?". Это - типичный образец стиля КГБ, а также псевдожурналистикы в манере "Russia Today".

Вся публикация пронизана антиамериканской конспирологией о тайном и тотальное влияние США на украинскую политику. В последние дни в серии публикаций о скандалах вокруг НАБУ "Страна.ua" настойчиво проталкивает "американский след". Все сводится к тому, что все действия осуществляются по указанию из-за океана. И в обычных московских традициях напоминается, что украинским революциями также заправляли "агенты американских спецслужб", - говорится в заявлении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Вы пробили дно", - ведущий российского "Первого канала" принес в студию ведро дерьма. ВИДЕО

По мнению НФ, цель таких действий - сеять в Украине неверие в собственные силы, переключать внимание с реальных подрывных действий на фейки и ложь, усиливать политическое противостояние и одновременно распространять недоверие.

"Что же касается эмоций вокруг действий Национального антикоррупционного бюро Украины, то представители "Народного фронта" неоднократно заявляли: каждый должен заниматься своим. НАБУ должно обеспечить профессиональные следственные действия, подозреваемые лица имеют право доказать свою правоту, суд должен выносить честные решения, а медиа заниматься освещением объективных фактов", - отмечается в партийном обращении.

Также читайте: Руководство НАБУ уничтожает доверие к правосудию, - заявление НФ



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Давненько не было слышно.....Правдвоткрыватели уже как 3 года! Кулявлобовцы поручительцы!
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Ты будешь родственник красномордого рыга, которого на корм червям отправили?
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Завязывай с боярышником или что там пьёшь средство для мытья унитазов?!
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Так есть же Целое Министерство! И Комитет......Но пока Банковой выгодно, всё будет как надо.
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Пулю в лоб: скандальный режиссер Путина сделал неожиданное заявление о детях, которые не смотрят ТВ

Российский режиссер Никита Михалков в контексте публикации фильма о резиденциях Дмитрия Медведева обвинил власти РФ в молчании, которое толкает "несмышленых детей" на борьбу с государственным строем.
Об этом сообщает "Московский комсомолец".
По словам режиссера, в России растет поколение, которое не знает своей истории и не понимает последствий тех или иных действий.
"Они не понимают до тех пор, пока не получат резиновой дубинкой по голове или пулю в лоб", - сказал Михалков.
Он отметил, что молчание властей РФ в ответ на публикацию фильма о резиденциях Медведева "выглядит настолько неоднозначным, что вызывает такое сомнение, которое может оправдать борьбу людей с государственным строем". Михалков считает, что в это борьбу вовлекаются "несмышленые дети".
"Эти дети не смотрят телевизор, они сидят в интернете, и всю информацию получают там", - добавил он.
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"...поколение, которое не знает своей истории..."

Все говорят о важности знания истории и потому для паРаши важно фальсифицировать историю Беларуси и Украины.
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Ужас... и как люди вообще раньше учили историю без телевизора?
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ну и почему до сих пор эти СМИ работают в Украине?
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Понятие Свобода слова приходилось слышать? каждая мразь имеет право на мысль.даже Шариков со Швондером..
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Когда я услышал пару дней назад Бойко, которую назвали украинской журналисткой и при этом она рапространяла кремлёвскую пропаганду, то ради свободы слова я назвал бы её, простите за следующее слово, российской журналисткой...
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Зараз на 112 ..екс-деп Стецьків .гарненько розбомбив барижну торгівлю з Лугандоном та юдівські гешефти з електроенергією та вугіллям !!!
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сайт Корреспондент чистейшая ватная Сталагмита,давно пора пошерстить по Дуплу,чтоб не воняли Стагагмитами..
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Они скрытные, тихонько Операцию Крадун делают в Украине. Пабьеда, за год с 8-го на !-е место по коррупции!!! И кто 3 года рулит?
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Я каждый день хожу через переход станции метро "Дружбы народов" (Киев). И каждое утро там стоит организм, истошно вопящий: "гАазета "Вести". сАамая правда прА жизнь в УкрАине.". Ну вот стаким вот кАнкретным кАцапским Акцентом. Ну и очередь старых пердунов, желающих преобщиться к "источнику кацапской правды".

Два дня назад не выдержал - уебал орателя в зубы и потом еще не розданной пачкой газет по башке добавил. Старых пердунов, начавшив визжать, что я хвашизд и лишаю их культурной жизни - послал на йух, после чего они и разбежались.

Вот только так и нужно бороться с кацапской пропагандой - с разворота по ебалу.
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Это плохо. Но с реальной жизнью у нас скоро каждый день будет с такой засавкой(((
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кацаПсины злые.. ,упал истребитель Миг-31,Индия отказалась от покупки 126 истребителей Путлера...,контракт на $10 ярдов тютю медным тазомс,денех нет,но вы держитесь там...
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Россия нашла замену украинским газотурбинным двигателям

Россия продолжает распространять ложь через подконтрольные медиа в Украине, - "Народный фронт" - Цензор.НЕТ 725
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Главная ошибка Семенченко- Парасюка была в том,что они кроме банков не стали блокировать олигархические сми. Вот тот самый спрут,кто объегоривает украинцев по последним технологиям. Неудивительно,что основная масса - это незнайки с мозгами доверчивого младенца.
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Так они банки и не блокировали. Это всё Азов с Аваковым балуются.
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в случае закрытия кацаПсинских Сикеевых Соловьевых в Украине,Бойко с Шустричем и прочими Аннами Германами завоют кацаПсинским лаем на весь мир... типа Шариковское отродие Зрения лишают.. :D Джентльмены удачи блин..
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крадуны обвиняют шатунов
и кто хуже, уже сложно сказать
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пЫсатель Александр Проханов сдал кацаПсинов с потрохами :
мы на Дамбассе воюем с Омериканцами...,слово в слово это же говорил Жиринжопский 3 года назад...Гниды...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия продолжает распространять ложь через подконтрольные медиа в Украине, - "Народный фронт"
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