 Россия продолжает распространять ложь через подконтрольные медиа в Украине, - "Народный фронт"

Об этом говорится в заявлении "Народного фронта", сообщает Цензор.НЕТ.
"Кремлевская пропаганда последовательно и методично работает над политическим противостоянием в Украине и демонизацией образа Соединительных Штатов.
Очередным примером манипуляций "Народный фронт" считает публикацию на сайте "Страна.ua" материала под названием "Кто Вы, мистер Кент?". Это - типичный образец стиля КГБ, а также псевдожурналистикы в манере "Russia Today".
Вся публикация пронизана антиамериканской конспирологией о тайном и тотальное влияние США на украинскую политику. В последние дни в серии публикаций о скандалах вокруг НАБУ "Страна.ua" настойчиво проталкивает "американский след". Все сводится к тому, что все действия осуществляются по указанию из-за океана. И в обычных московских традициях напоминается, что украинским революциями также заправляли "агенты американских спецслужб", - говорится в заявлении.
По мнению НФ, цель таких действий - сеять в Украине неверие в собственные силы, переключать внимание с реальных подрывных действий на фейки и ложь, усиливать политическое противостояние и одновременно распространять недоверие.
"Что же касается эмоций вокруг действий Национального антикоррупционного бюро Украины, то представители "Народного фронта" неоднократно заявляли: каждый должен заниматься своим. НАБУ должно обеспечить профессиональные следственные действия, подозреваемые лица имеют право доказать свою правоту, суд должен выносить честные решения, а медиа заниматься освещением объективных фактов", - отмечается в партийном обращении.
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Российский режиссер Никита Михалков в контексте публикации фильма о резиденциях Дмитрия Медведева обвинил власти РФ в молчании, которое толкает "несмышленых детей" на борьбу с государственным строем.
Об этом сообщает "Московский комсомолец".
По словам режиссера, в России растет поколение, которое не знает своей истории и не понимает последствий тех или иных действий.
"Они не понимают до тех пор, пока не получат резиновой дубинкой по голове или пулю в лоб", - сказал Михалков.
Он отметил, что молчание властей РФ в ответ на публикацию фильма о резиденциях Медведева "выглядит настолько неоднозначным, что вызывает такое сомнение, которое может оправдать борьбу людей с государственным строем". Михалков считает, что в это борьбу вовлекаются "несмышленые дети".
"Эти дети не смотрят телевизор, они сидят в интернете, и всю информацию получают там", - добавил он.
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Все говорят о важности знания истории и потому для паРаши важно фальсифицировать историю Беларуси и Украины.
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Два дня назад не выдержал - уебал орателя в зубы и потом еще не розданной пачкой газет по башке добавил. Старых пердунов, начавшив визжать, что я хвашизд и лишаю их культурной жизни - послал на йух, после чего они и разбежались.
Вот только так и нужно бороться с кацапской пропагандой - с разворота по ебалу.
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и кто хуже, уже сложно сказать
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мы на Дамбассе воюем с Омериканцами...,слово в слово это же говорил Жиринжопский 3 года назад...Гниды...
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