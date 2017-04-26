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Все про:археолог (128) Министерство культуры и туризма (280) раскопки (13)

 Чиновники Минкульта сорвали археологический сезон во всей Украине, - Институт археологии

Руководство Института археологии НАН Украины обнародовало информацию о том, что из-за бездеятельности и саботажа чиновников Министерства культуры Украины, полевой археологический сезон 2017 года фактически сорван.

Как передает Цензор. НЕТ по этому поводу руководство Института археологии провело пресс-конференцию.



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По словам директора Института археологии, члена-корреспондента НАН Украины Виктора Чабая в Украине cложилась достаточно сложная система выдача разрешительных документов для проведения раскопок. Прежде чем профессиональные археологи приступают к раскопкам, они проходят жесткий отбор бюрокартических и научно-квалификационных фильтров.

Необходимость археологических исследований профессиональные археологи доказывают в Полевом комитете, который является коллективным органом, в который входят профессиональные археологи из академических организаций, ВУЗов и музеев. Потом исследователи проходят квалификационную комиссию и получают открытый лист на проведение раскопок. Но это еще не все. Затем археолог получает разрешение на проведение раскопок от управления охраны культурного наследия Минкульта.

По словам Чабая такой сложной разрешительной ситемы нет нигде в Европе.

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Он отметил, что каждый год у археологов начинаются проблемы с управлением охраны культурного наследия Минкульта.

"На данное время в Минкульте находится 110 заявлений на на получение разрешений. Первые заявления были отосланы в Управление еще в начале января. Установленный законом месячный срок для получения разрешения или аргументированного отказа давно прошел, а реакция от Минкульта - отсутствует", - подчеркнул Чабай.

На 27.04.2017 г. Институт подал ряд заявлений зарегистрированных в Министерстве культуры под №30/0/60-17 от 11.01.2017, №№57-62/0/60-17 от 19.01.2017, №74/0/60-17 от 24.01.2017, №97/0/60-17 от 30.01.2017, №128/0/60-17 от 03.02.2017, №129/0/60-17 от 03.02.2017, №211/0/60-17 от 20.02.2017, №257/0/60-17 от 24.02.2017, №322/0/60-17 от 09.03.2017 г. По всем этим заявлениям - истек месячный срок, определенный законом для их рассмотрения и никакого ответа не последовало. Еще ряд заявок отправлены в Минкульт и есть опасения, что их судьба будет аналогичной.

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Таким образом, абсолютное бездействие нескольких чиновников Минкульта, ответственных за выдачу разрешительных документов, фактически сорвало полноценный археологический сезон 2017 года.

По словам сотрудников Института археологии, которые коммуцируют с Минкультом любые попытки решить эту ситуацию с руководством Министерства пока не принесли результата.

Учитывая изложенное, приходится констатировать системный саботаж выполнения археологических исследований в Украине со стороны Министерства культуры Украины, что уже имеет крайне негативные последствия.

В результате отсутствия разрешений срывается выполнение научных тем, многие из которых выполняются в рамках международных проектов и при участии уважаемых иностранных специалистов. Срыв сроков выполнения археологических исследований в составе крупных государственных строительных проектов (объекты производства и поставки электроэнергии, трубопроводного транспорта, дорожное строительство) тормозит реализацию этих проектов.

Некоторые археологические памятники уже разрушаются из-за невозможности проведения спасательных археологических исследований. Министерство культуры Украины не отвечает на отправленные по этому поводу запросы. В частных беседах требуются дополнительные документы, не предусмотренные порядком предоставления разрешений, после их предоставления разрешения все равно не выдаются за новые поводы.

В целом все озвученное представителями Министерства выходит далеко за пределы правового поля.

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я не знаю хорошо это или плохо но слава Украине!
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Какой ужас... как же мы теперь - без археологического сезона? А геологический, а географический, а биологический? А то, студентов на практику не возят годами уже.... эххххх, археология.
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тупые археологи, никак не поймут, что прежде чем что то копать, надо как следует занести в министерство.
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Еще одно место где хорошо деньгу "зарабатывать"!!! Кто хоть раз видел как они работают??? Квадратный метр земли они могут днями "очищать"!!! Вот и посчитайте, и сколько их этих чистильщиков!!! Конечно есть среди них настоящие спецы, но их единицы!!!
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"26.04.17 17:41 Двое военнослужащих погибли во время боевой подготовки на Чугуевском полигоне, - оперативное командование "Восток" ВСУ"

Так хочеться щоб це були Півторак та Муженко. Але ж не з нашим счастям...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЧиновники Минкульта сорвали археологический сезон во всей Украине, - Институт археологии
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