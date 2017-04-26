 Чиновники Минкульта сорвали археологический сезон во всей Украине, - Институт археологии

Как передает Цензор. НЕТ по этому поводу руководство Института археологии провело пресс-конференцию.
По словам директора Института археологии, члена-корреспондента НАН Украины Виктора Чабая в Украине cложилась достаточно сложная система выдача разрешительных документов для проведения раскопок. Прежде чем профессиональные археологи приступают к раскопкам, они проходят жесткий отбор бюрокартических и научно-квалификационных фильтров.
Необходимость археологических исследований профессиональные археологи доказывают в Полевом комитете, который является коллективным органом, в который входят профессиональные археологи из академических организаций, ВУЗов и музеев. Потом исследователи проходят квалификационную комиссию и получают открытый лист на проведение раскопок. Но это еще не все. Затем археолог получает разрешение на проведение раскопок от управления охраны культурного наследия Минкульта.
По словам Чабая такой сложной разрешительной ситемы нет нигде в Европе.
Он отметил, что каждый год у археологов начинаются проблемы с управлением охраны культурного наследия Минкульта.
"На данное время в Минкульте находится 110 заявлений на на получение разрешений. Первые заявления были отосланы в Управление еще в начале января. Установленный законом месячный срок для получения разрешения или аргументированного отказа давно прошел, а реакция от Минкульта - отсутствует", - подчеркнул Чабай.
На 27.04.2017 г. Институт подал ряд заявлений зарегистрированных в Министерстве культуры под №30/0/60-17 от 11.01.2017, №№57-62/0/60-17 от 19.01.2017, №74/0/60-17 от 24.01.2017, №97/0/60-17 от 30.01.2017, №128/0/60-17 от 03.02.2017, №129/0/60-17 от 03.02.2017, №211/0/60-17 от 20.02.2017, №257/0/60-17 от 24.02.2017, №322/0/60-17 от 09.03.2017 г. По всем этим заявлениям - истек месячный срок, определенный законом для их рассмотрения и никакого ответа не последовало. Еще ряд заявок отправлены в Минкульт и есть опасения, что их судьба будет аналогичной.
Таким образом, абсолютное бездействие нескольких чиновников Минкульта, ответственных за выдачу разрешительных документов, фактически сорвало полноценный археологический сезон 2017 года.
По словам сотрудников Института археологии, которые коммуцируют с Минкультом любые попытки решить эту ситуацию с руководством Министерства пока не принесли результата.
Учитывая изложенное, приходится констатировать системный саботаж выполнения археологических исследований в Украине со стороны Министерства культуры Украины, что уже имеет крайне негативные последствия.
В результате отсутствия разрешений срывается выполнение научных тем, многие из которых выполняются в рамках международных проектов и при участии уважаемых иностранных специалистов. Срыв сроков выполнения археологических исследований в составе крупных государственных строительных проектов (объекты производства и поставки электроэнергии, трубопроводного транспорта, дорожное строительство) тормозит реализацию этих проектов.
Некоторые археологические памятники уже разрушаются из-за невозможности проведения спасательных археологических исследований. Министерство культуры Украины не отвечает на отправленные по этому поводу запросы. В частных беседах требуются дополнительные документы, не предусмотренные порядком предоставления разрешений, после их предоставления разрешения все равно не выдаются за новые поводы.
В целом все озвученное представителями Министерства выходит далеко за пределы правового поля.
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Так хочеться щоб це були Півторак та Муженко. Але ж не з нашим счастям...
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