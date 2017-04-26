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 В оккупированной Керчи неизвестные повредили электрокабель. Часть города осталась без электричества

В оккупированной Керчи из-за аварии в среду 26 апреля часть города осталась без электроснабжения.

Как передает Цензор.НЕТ, местные СМИ сообщают, что авария произошла около 15 часов.

Без электричества остались абоненты района железнодорожного вокзала, центральной части города и детской больницы, сообщает сайт "Керчь - мой город".

По утверждению энергетиков, причиной аварии стало повреждение неустановленными лицами электрического кабеля на подстанции "Керченская".

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О сроках устранения аварии и возобновлении подачи электроэнергии пока не сообщается.

В начале апреля 2017 года в Керчи оккупанты анонсировали 9-часовые отключения электроэнергии в течение всего месяца. В "Крымэнерго" утверждают, что отключения связаны с "плановым ремонтом".
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Порошенку терміново нагородити орденом всіх крадіїв кабелів в Криму! А чо кримських корумпованих ментів-бандитів атброськіних можна нагороджувати, а звичайних крадіїв не можна?
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Обыскивайте всех кто в пляжных тапочках. Особенно летом.
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укроДРГ в шлепанцах ))) или кто из пары Шкиряк-Зорян ))
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Так, метал зараз подорожчав, от і кабель комусь знадобився.
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Это блуждающая ДРГ Украины на мусоровозе из Донецка заблудилась! А реально жрать нечего хотели С3.14здить......
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Но все же нельзя так называть преза. Помягче бы.
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Это с другой стороны России за кабель дернули, чтоб Северной Корее помочь. Там тоже мрак и тоже и в прямом и в переносном смысле. И в обоих случаях - дело рук России. Совпадение? Не думаю!
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Думаю все куда банальней - медь если есть, то её уже нет!
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Высокочистый алюминий из кабеля тоже ничего!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ оккупированной Керчи неизвестные повредили электрокабель. Часть города осталась без электричества
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