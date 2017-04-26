 В оккупированной Керчи неизвестные повредили электрокабель. Часть города осталась без электричества

Как передает Цензор.НЕТ, местные СМИ сообщают, что авария произошла около 15 часов.
Без электричества остались абоненты района железнодорожного вокзала, центральной части города и детской больницы, сообщает сайт "Керчь - мой город".
По утверждению энергетиков, причиной аварии стало повреждение неустановленными лицами электрического кабеля на подстанции "Керченская".
О сроках устранения аварии и возобновлении подачи электроэнергии пока не сообщается.
В начале апреля 2017 года в Керчи оккупанты анонсировали 9-часовые отключения электроэнергии в течение всего месяца. В "Крымэнерго" утверждают, что отключения связаны с "плановым ремонтом".
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