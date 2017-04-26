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 Политика Украины
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Все про:МИД (4059) отставка (2300) ПАСЕ (1031) Беца (126) Аграмунт Педро (49)

 Украина будет бороться, чтобы ПАСЕ возглавил тот, кто уважает права человека и принципы организации, - МИД

Украина будет бороться за то, чтобы Парламентскую ассамблею Совета Европы возглавил человек, уважающий верховенство права и принципы организации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца в эфире одного из телеканалов.

"В контексте Педро Аграмунта однозначно могу сказать, что любой руководитель любой международной организации, а Парламентская ассамблея является органом Совета Европы, он должен отстаивать принципы, ценности и нормы этой организации, чего не было в его случае ни разу за период его каденции. И это касается не только Сирии и его визита в Сирию с российскими представителями, это касается и его заявлений, касающихся возвращения полномочий российской делегации, которая не исправила свои нарушения, поэтому санкции против нее и остаются", - заявила Беца.

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"Нам нужно бороться ради того, чтобы организацию (ПАСЕ. - Ред.) возглавляли люди, которые действительно представляют эту организацию, которые дорожат вопросами верховенства права, прав человека, и которые действительно отстаивают принципы организации", - добавила пресс-секретарь МИД.

Напомним, вчера в ПАСЕ прошли слушания относительно визита Аграмунта в Сирию. Известно, что в ходе слушаний он несколько раз намекал на свою отставку в пятницу. Украинская делегация в ПАСЕ заявляла о своих намерениях добиваться отставки президента Ассамблеи Педро Аграмунта после скандала с его визитом в Сирию.






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Кто будет бороться,если бороться некому ? Шлепать языком они мастера.
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Украина пусть сначала с этим сайтом разберётся! тут нарушаются права человека граждан Украины, шутки шутками, и вроде мелочь, но все придёт своё время
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