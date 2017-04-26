 Украина будет бороться, чтобы ПАСЕ возглавил тот, кто уважает права человека и принципы организации, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца в эфире одного из телеканалов.
"В контексте Педро Аграмунта однозначно могу сказать, что любой руководитель любой международной организации, а Парламентская ассамблея является органом Совета Европы, он должен отстаивать принципы, ценности и нормы этой организации, чего не было в его случае ни разу за период его каденции. И это касается не только Сирии и его визита в Сирию с российскими представителями, это касается и его заявлений, касающихся возвращения полномочий российской делегации, которая не исправила свои нарушения, поэтому санкции против нее и остаются", - заявила Беца.
"Нам нужно бороться ради того, чтобы организацию (ПАСЕ. - Ред.) возглавляли люди, которые действительно представляют эту организацию, которые дорожат вопросами верховенства права, прав человека, и которые действительно отстаивают принципы организации", - добавила пресс-секретарь МИД.
Напомним, вчера в ПАСЕ прошли слушания относительно визита Аграмунта в Сирию. Известно, что в ходе слушаний он несколько раз намекал на свою отставку в пятницу. Украинская делегация в ПАСЕ заявляла о своих намерениях добиваться отставки президента Ассамблеи Педро Аграмунта после скандала с его визитом в Сирию.
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