 Металлурги просят Госрегслужбу усадить Укрзализныцю стол переговоров по грузовым тарифам

Об этом говорится в совместном письме главы ФМУ Сергея Беленького и президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова главе Государственной регуляторной службы Украины Ксении Ляпиной, пишет бизнес-портал UAprom.info
Металлурги отмечают, что многочисленные обращения к руководству ПАО "Укрзализныця" по поводу предоставления материалов, необходимых для качественной работы рабочей группы, фактически игнорируются руководством государственного монополиста.
"Фактически ПАО "Укрзализныця" предоставляет формальные ответы, которые не содержат необходимой для конструктивной работы информации и поступают с большими задержками во времени, - как правило, не ранее, чем через два месяца после соответствующих запросов. Вместе с тем в последнее время, исходя из информации в СМИ, руководство ПАО "Укрзализныця" и чиновники Министерства инфраструктуры Украины анонсировали повышение тарифов на железнодорожные перевозки грузов на 22-25%, начиная уже с июня-июля текущего года. Создается впечатление, что руководство УЗ слышит только себя и не спешит переходить к конструктивному диалогу с главными потребителями его услуг, а также пытается любым способом избежать публичного обсуждения своих действий и надлежащего обоснования своей тарифной политики", - сказано в письме.
В то же время, подчеркивают металлурги, наблюдается существенное ухудшение реальной ситуации в горно-металлургической отрасли, что, прежде всего, связано с потерей значительного количества производственных и добывающих мощностей на временно неподконтрольной территории ОРДЛО и необходимостью поиска альтернативных источников обеспечения технологических звеньев соответствующими сырьевыми материалами и энергоносителями (прежде всего, коксующимся и энергетическим углем).
"При таких условиях, качественная и эффективная работа основного и, по сути, единственного внутреннего грузоперевозчика ПАО "Укрзализныця" является главной гарантией экономической безопасности и будущего не только для отдельной отрасли, но и для всей Украины в целом", - подчеркивается в письме.
145 3
ОБСЕ: Из-за блокады сотрудников комбината отправляют в отпуска(149)
Минус 4 грузовых поезда в сутки – это минус 1,6 млн долларов экспортной выручки ежедневно, - директор ММК Ильича(61)
НКРЭКУ планирует изменить подход к расчету стоимости транспортировки природного газа для потребителей - юридических лиц, - глава Федерации металлургов Украины(16)
Мэр Мариуполя просит Кабмин увеличить пропускную способность перегона Камыш-Заря - Волноваха для улучшения работы предприятий и пассажироперевозок(13)
The Eureporter: Реформы в Украине – начало или конец истории?(0)
Правительство РФ просит металлургические холдинги поставлять руду на оккупированный Донбасс, - российские СМИ(87)
Гройсман предложил участникам блокады Донбасса прийти на металлургические предприятия и объяснить их работникам мотивы своих действий(419)
Ответить
Ответить
Ответить