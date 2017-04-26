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Все про:металлургия (193) Укрзализныця (1063)

 Металлурги просят Госрегслужбу усадить Укрзализныцю стол переговоров по грузовым тарифам

Федерация металлургов Украины и Объединение предприятий "Укрметаллургпром" просят Государственную регуляторную службу Украины инициировать заседание рабочей группы для обеспечения диалога между национальными грузоотправителями и государственным монополистом ПАО "Укрзализныця" в отношении тарифной политики последнего.

Об этом говорится в совместном письме главы ФМУ Сергея Беленького и президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова главе Государственной регуляторной службы Украины Ксении Ляпиной, пишет бизнес-портал UAprom.info

Металлурги отмечают, что многочисленные обращения к руководству ПАО "Укрзализныця" по поводу предоставления материалов, необходимых для качественной работы рабочей группы, фактически игнорируются руководством государственного монополиста.

"Фактически ПАО "Укрзализныця" предоставляет формальные ответы, которые не содержат необходимой для конструктивной работы информации и поступают с большими задержками во времени, - как правило, не ранее, чем через два месяца после соответствующих запросов. Вместе с тем в последнее время, исходя из информации в СМИ, руководство ПАО "Укрзализныця" и чиновники Министерства инфраструктуры Украины анонсировали повышение тарифов на железнодорожные перевозки грузов на 22-25%, начиная уже с июня-июля текущего года. Создается впечатление, что руководство УЗ слышит только себя и не спешит переходить к конструктивному диалогу с главными потребителями его услуг, а также пытается любым способом избежать публичного обсуждения своих действий и надлежащего обоснования своей тарифной политики", - сказано в письме.

В то же время, подчеркивают металлурги, наблюдается существенное ухудшение реальной ситуации в горно-металлургической отрасли, что, прежде всего, связано с потерей значительного количества производственных и добывающих мощностей на временно неподконтрольной территории ОРДЛО и необходимостью поиска альтернативных источников обеспечения технологических звеньев соответствующими сырьевыми материалами и энергоносителями (прежде всего, коксующимся и энергетическим углем).

"При таких условиях, качественная и эффективная работа основного и, по сути, единственного внутреннего грузоперевозчика ПАО "Укрзализныця" является главной гарантией экономической безопасности и будущего не только для отдельной отрасли, но и для всей Украины в целом", - подчеркивается в письме.
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Потрібно підняти ціни на вантажні перевезення у 2,5 рази до рівня хоча б Польщі! В нас вантажні перевезення Укрзалізниці найдешевші в Європі, в той час як енергоносії найдорожчі в Європі. Укрзалізниця має працювати по європейським цінам і надавати олігархам послуги по європейським тарифам! Не тільки народ має сплачувати міжнародну ціну за газ та електрику, олігархи мають також сплачувати по світовим цінам!
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А сами металлурги не хотят, что бы цену на их продукцию, так же определял "узкий круг ограниченных лиц"? В чем проблема? А по территории той же Польши они по каким тарифам платят?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМеталлурги просят Госрегслужбу усадить Укрзализныцю стол переговоров по грузовым тарифам
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