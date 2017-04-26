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Все про:омбудсмен (270) Лутковская (314)

 Лутковская согласна на повторное выдвижение своей кандидатуры на должность омбудсмена

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская согласна на выдвижение своей кандидатуры на второй срок.

Об этом она сообщила в эфире телеканала "112 Украина", передают Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

"Я теоретически готова продолжать свою работу на этой должности, и команда, которая работает со мной, готова продолжать со мной", - сказала она.

Омбудсмен отметила, что офис уполномоченного на данный момент имеет высокий уровень доверия среди правозащитников.

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При этом Лутковская хочет, чтобы хотя бы одна фракция парламента встретилась с ней и обсудила возможное ее выдвижение на второй срок.

Также она напомнила, что 27 апреля заканчивается пятилетний срок ее полномочий.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 24 апреля 2012 года Верховная Рада избрала Лутковскую уполномоченным парламента по правам человека.

27 апреля 2012 года она приступила к обязанностям, зачитав текст присяги на заседании Рады.

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Шахрезада Ивановна!...Я согласна.....Один из бесполезных персонажей из чиновничества Украины.
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а низя вывесить на главной странице что можно тут писать а что нет, и каждый день добавлять новое, ну например севодня надо писать то и то а про то не говорить
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ну?, вы что боитеся та напишите, и через минуту сатрите,
а у меня останется, я скопирую
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Не зусим зразумела - з якой мовы Вы перакладаеце на расейскую?
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ну и? это не работает, баны высасывают из пальца, настолько явно что просто позорно,
удаляют комментарии без этих нарушений, так на что вы тут нарисовали, скопировали то исть
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севодня нельзя писать - украинцы - дураки, козлы, братья лишнехромосомным...

зафтра нельзя писать - украинцы - дураки, козлы,
братья лишнехромосомным...

...
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что? а то не так, кому это неизвестно что тут происходит,
причём настолько что уже даже в комментарях нейтральных просто потрандеть подозревают
и доносят
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севодня потом понятней можно если трудность нет павторна для понимание с начала до конец и с точкай?
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Спасибо ей что "согласна" - такой ценный кадр, больше некуда

Лутковская до этого представляла интересы государства Украина в международных судах - т.е. занималась прямо противоположным в сравнении с текущей должностью - защитой прав человека.
Воткнули ее на эту должность в свое время регионалы в пику предыдущей, ставшей неугодной Корпачевой... Корпачева куда более соответствовала требованиям данного поста, проявляла больше независимости и настойчивости в отстаивании прав граждан.
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Представляла государство в качестве истца или ответчика?
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Лутковская ранее работала в системе Минюста:
вопросы представительства государства в ЕСПЧ
Представитель государства в ЕСПЧ, насколько известно, в суде защищает интересы этого государства (в отличие от адвоката ЕСПЧ)
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Конретизируем: на тот момент, в минюсте Лавриновича
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Именно она выписывала позицию команды Виктора Януковича в делах Юрия Луценка и Юлии Тимошенко в Европейском суде.
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Мадам Лутковская одна из той п#здобратии, которая сидит на этой должности со времен януковоща. Толку от нее 0,0. На свалку!
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Иди в школу работай по специальности, украинский язык преподавай, учителей не хватает.
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Ешшо бы... С таким окладом и нихрена не делая. Плюс командировошные,плюс безплатный проезд в метро...Гы-гы...
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Работа не пыльная и, надо полагать, денежная...
Она согласна...
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