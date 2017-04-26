Лутковская согласна на повторное выдвижение своей кандидатуры на должность омбудсмена
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская согласна на выдвижение своей кандидатуры на второй срок.
"Я теоретически готова продолжать свою работу на этой должности, и команда, которая работает со мной, готова продолжать со мной", - сказала она.
Омбудсмен отметила, что офис уполномоченного на данный момент имеет высокий уровень доверия среди правозащитников.
При этом Лутковская хочет, чтобы хотя бы одна фракция парламента встретилась с ней и обсудила возможное ее выдвижение на второй срок.
Также она напомнила, что 27 апреля заканчивается пятилетний срок ее полномочий.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 24 апреля 2012 года Верховная Рада избрала Лутковскую уполномоченным парламента по правам человека.
27 апреля 2012 года она приступила к обязанностям, зачитав текст присяги на заседании Рады.
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а у меня останется, я скопирую
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удаляют комментарии без этих нарушений, так на что вы тут нарисовали, скопировали то исть
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зафтра нельзя писать - украинцы - дураки, козлы,
братья лишнехромосомным...
...
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причём настолько что уже даже в комментарях нейтральных просто потрандеть подозревают
и доносят
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Лутковская до этого представляла интересы государства Украина в международных судах - т.е. занималась прямо противоположным в сравнении с текущей должностью - защитой прав человека.
Воткнули ее на эту должность в свое время регионалы в пику предыдущей, ставшей неугодной Корпачевой... Корпачева куда более соответствовала требованиям данного поста, проявляла больше независимости и настойчивости в отстаивании прав граждан.
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вопросы представительства государства в ЕСПЧ
Представитель государства в ЕСПЧ, насколько известно, в суде защищает интересы этого государства (в отличие от адвоката ЕСПЧ)
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Она согласна...
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