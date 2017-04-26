 СБУ уличила восемь компаний в использовании российского шпионского ПО

Служба Безопасности Украины провела обыски и изъяла компьютерное оборудование в 8 компаниях, которые использовали и реализовывали запрещенное шпионское программное обеспечение российского производства. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице СБУ на Facebook.
"По результатам проведенной сотрудниками СБУ операции осуществлены обыски и изъята компьютерная техника в восьми компаниях, которые использовали и реализовывали шпионское российское программное обеспечение со скрытыми функциями негласного доступа, в том числе к информации с ограниченным доступом", - сообщили в СБУ.
Шпионские программы производства РФ относятся к специальным техническим средствам негласного получения информации.
В СБУ продолжается работа по установлению лиц, причастных к их использованию и распространения, выясняются нанесенные национальным интересам Украины убытки.
"В прошлом году правоохранители в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины, прекратили деятельность коммерческой структуры, которая незаконно реализовывала в Украине российское программное обеспечение (ПО). Во время досудебного следствия оперативники спецслужбы установили несколько фирм, обществ и компаний, руководство которых сознательно закупило нелегальное ПО", - заявили в СБУ.
Начиная с 2014 года специальными и разведывательными органами РФ используются программы и технические средства для негласного получения разведывательной информации.
"Российские спецслужбы заинтересованы в получении доступа к информации объектов критической инфраструктуры, а также предприятий, имеющих важное оборонное значение. Подобное программное обеспечение устанавливается как на персональные компьютеры, так и на мобильные терминалы для доступа к электронной почте, мессенджеров и телефонных разговоров", - добавили в СБУ.
Продолжается следствие.
Напомним, ранее стало известно, что СБУ проводит обыски в компании Dragon Capital.
2754 15
Мартыненко пытался избежать ответственности, - НАБУ(90)
Задержание Мартыненко было обоснованным, так как он пытался скрыться, - НАБУ(110)
Канал контрабанды сигарет ликвидирован на Закарпатье. ФОТОрепортаж(21)
В доме Насирова нашли информацию по делу о присвоении 2 млн долл. на реформу ГПУ(76)
СБУ проводит обыск в офисе Lucky Labs(0)
Правоохранители провели обыск в офисе дипломата Филипчука по делу нардепа Артеменко о плане передачи Крыма в аренду РФ, - прокуратура АРК. ФОТО(34)
Оккупанты проводят обыски у крымских татар в Бахчисарае: "Вооруженные российские силовики ворвались в дома. Дороги заблокированы". ВИДЕО+ФОТО(32)
Ответить
Ответить
Вообщем. молодцы СБУ
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить