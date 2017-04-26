EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия
  2754  15
Все про:обыск (1061) Россия (70186) СБУ (14071) программное обеспечение (21)

 СБУ уличила восемь компаний в использовании российского шпионского ПО

У компаний провели обыски и изъяли компьютерную технику со шпионским ПО с функциями негласного доступа к информации с ограниченным доступом.

Служба Безопасности Украины провела обыски и изъяла компьютерное оборудование в 8 компаниях, которые использовали и реализовывали запрещенное шпионское программное обеспечение российского производства. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице СБУ на Facebook.

"По результатам проведенной сотрудниками СБУ операции осуществлены обыски и изъята компьютерная техника в восьми компаниях, которые использовали и реализовывали шпионское российское программное обеспечение со скрытыми функциями негласного доступа, в том числе к информации с ограниченным доступом", - сообщили в СБУ.

Шпионские программы производства РФ относятся к специальным техническим средствам негласного получения информации.

В СБУ продолжается работа по установлению лиц, причастных к их использованию и распространения, выясняются нанесенные национальным интересам Украины убытки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала замкомандира одной из частей Нацгвардии, который за деньги посылал бойцов охранять частное имущество. ФОТО

"В прошлом году правоохранители в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины, прекратили деятельность коммерческой структуры, которая незаконно реализовывала в Украине российское программное обеспечение (ПО). Во время досудебного следствия оперативники спецслужбы установили несколько фирм, обществ и компаний, руководство которых сознательно закупило нелегальное ПО", - заявили в СБУ.

Начиная с 2014 года специальными и разведывательными органами РФ используются программы и технические средства для негласного получения разведывательной информации.

"Российские спецслужбы заинтересованы в получении доступа к информации объектов критической инфраструктуры, а также предприятий, имеющих важное оборонное значение. Подобное программное обеспечение устанавливается как на персональные компьютеры, так и на мобильные терминалы для доступа к электронной почте, мессенджеров и телефонных разговоров", - добавили в СБУ.
Продолжается следствие.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ проводит обыски в компании Dragon Capital.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
СБУ якесь дивне, може 1С заборонити, це ж російський продукт і РФ має доступ абсолютно до всієї бухгалтерської звітності абсолютно всіх стратегічних та військових об'єктів! Які після цього ще можуть бути секрети від РФ? Ви вже всі дані повідомили ворогу, що Ви ще там збираєтесь захищати? Діти, їй богу! путін дасть команду і вся економіка України зупиниться, бо зупиняться сервера 1С, пройде оновлення 1С і вся інформація знищиться і наступить колапс!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Движется дело.По не многу,но есть результаты. Скоро депутатов -шпионов возьмут за...
Вообщем. молодцы СБУ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ватного дерьма у нас еще хватает, чистить не перечисть эти авгиевы конюшни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хоч би оголосили що за ПО. Бо раптом мій власний контупер стукає на мене в ФСБ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це не шпіонське ПО. Це скоріше всього антивірус Касперського. Теоретично він має доступ до всього комп*ютера з найбільшим рівнем доступу - система. На ділі (на даний час) немає нічого спільного з шпигунством. СБУ займалося сьогодні рейдерством. Ця новина вроді відноситься до фірми , де сьогодні були маски шоу - dragon capital
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якби ФСБ не вбудувала в Касперський шпигунські алгоритми можна було б сильно здивуватись такому дармоїдству. Але факт що Дурова розпотрошили, а Касперського не чіпають сам по собі промовистий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это типа стоял антивирус. И теперь клеят статью за шпионское ПО?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Касперский выпускник КВИРТУ, техническую разведку у нас познавал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
СБУ подрабатывает антивирусом на полставки? Бред
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ уличила восемь компаний в использовании российского шпионского ПО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти