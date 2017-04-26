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Все про:алкоголь (1516) налоговая милиция (1295) Черкасщина (505)

 В Черкасской области налоговики ликвидировали три подпольных цеха по производству фальсифицированного алкоголя

В Черкасской области сотрудники налоговой милиции разоблачили группу лиц, которые организовали изготовление и продажу фальсифицированного алкоголя и ликвидировали три подпольных цеха по его изготовлению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, была установлена группа лиц, которые организовали работу ряда подпольных цехов по изготовлению фальсифицированного алкоголя. Производство фальсификата осуществлялось путем смешивания спирта с водой и добавлением различных химических ингредиентов.

В Черкасской области налоговики ликвидировали три подпольных цеха по производству фальсифицированного алкоголя 01

В результате проведенных обысков была прекращена работа трех подпольных цехов. Из незаконного оборота изъято более 1,1 тысячи литров спирта, более 1,5 тысячи литров фальсификата, а также оборудование и транспортные средства, которые использовались в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет более миллиона гривен.

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В Черкасской области налоговики ликвидировали три подпольных цеха по производству фальсифицированного алкоголя 02
Расследование уголовного производства продолжается.


В Черкасской области налоговики ликвидировали три подпольных цеха по производству фальсифицированного алкоголя 03

В Черкасской области налоговики ликвидировали три подпольных цеха по производству фальсифицированного алкоголя 04

В Черкасской области налоговики ликвидировали три подпольных цеха по производству фальсифицированного алкоголя 05

В Черкасской области налоговики ликвидировали три подпольных цеха по производству фальсифицированного алкоголя 06
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Вот и прекрасные условия для ведения бизнеса по-гросмански. Это и есть ответ на его завывания о прекрасных реформах.- Если люди предпочитают не палиться перед властями,а рисковать всем и прятаться.
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