 В Черкасской области налоговики ликвидировали три подпольных цеха по производству фальсифицированного алкоголя

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, была установлена группа лиц, которые организовали работу ряда подпольных цехов по изготовлению фальсифицированного алкоголя. Производство фальсификата осуществлялось путем смешивания спирта с водой и добавлением различных химических ингредиентов.
В результате проведенных обысков была прекращена работа трех подпольных цехов. Из незаконного оборота изъято более 1,1 тысячи литров спирта, более 1,5 тысячи литров фальсификата, а также оборудование и транспортные средства, которые использовались в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет более миллиона гривен.
Расследование уголовного производства продолжается.
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