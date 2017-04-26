 Европарламент официально запустил процедуру лишения Ле Пен парламентского иммунитета

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщают СМИ во Франции.
Ранее французские следователи, которые занимаются расследованием в отношении Ле Пен, направили запрос в Европарламент с требованием лишить ее иммунитета. Ее обвиняют в растрате финансовых средств Европейского парламента.
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Ладно- политическая проститутка , еще и воровка.
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Хотя лучше, в твоей ситуации, чемоданчики паковать и с теми денежками, что давеча надоила у хуйла, раствориться в неизвестном направлении. Сменив, естественно, сорду лица и паспортніе данніе.
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