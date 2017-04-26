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Все про:Европарламент (1256) Франция (1846) Марин Ле Пен (14)

 Европарламент официально запустил процедуру лишения Ле Пен парламентского иммунитета

В среду, 26 апреля, Европейский парламент официально запустил процедуру снятия парламентского иммунитета с кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщают СМИ во Франции.

Ранее французские следователи, которые занимаются расследованием в отношении Ле Пен, направили запрос в Европарламент с требованием лишить ее иммунитета. Ее обвиняют в растрате финансовых средств Европейского парламента.

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Вы чё? Наш человек! Требуем экстрадиции в Украину!
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Нуууу.... пару раз мона.... за политику в отношении эмигрантов и рф..... с особым цинизмом
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Запасаемся попкорном в ожидании реакции ракоцапов.
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И это человек один из лидеров -кандидатов во Франции?
Ладно- политическая проститутка , еще и воровка.
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ПРРРИЯЯЯТНАЯ НОВОСТЬ!!! Этой мразе путлеровских денег мало, так замахнулась на ЕСовские мани!!!
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...путин, как зоновская девка, кто с ним поведется, тот и закантачится.
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Я часто вижу их в нашем супермаркете, этих баранов. Стариков, под семьдесят, работающих охранниками. Пенсию украл Ельцин, потом Путин, но как голосовали за него, так и будем поддерживать и голосовать. И работать до гробовой доски. Иначе с голоду сдохнешь..Из этой же оперы были и белые Камазики, - чисто пиаровские колонны - Белые КАМАЗы
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Марина Лепенкина совсем обнаглела: мало ей денег от вовы х#йла так еще тырит в европарламенте.
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Ну шо, маринка, можешь посвятить себя президентской гонке полностью и бесповоротно.

Хотя лучше, в твоей ситуации, чемоданчики паковать и с теми денежками, что давеча надоила у хуйла, раствориться в неизвестном направлении. Сменив, естественно, сорду лица и паспортніе данніе.
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Нехай тікає в Україну. Тут її антиНародний Фронт на поруки візьме.
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гопник видно всерьез думал,что умнее всех...но проканывает только в быдлорашке это
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м-да цензор.нет просто пронизан свободой слова
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Це тільки підозра... А у нас на виду красти можна.
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І до речі не сказано що вона крала. Просто розтратила.
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мдаааа.. веселенькі вибори у Франції цього сезону ))).. Мабуть Макрон єдиний гідний претендент. Бажаю йому успіху.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвропарламент официально запустил процедуру лишения Ле Пен парламентского иммунитета
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