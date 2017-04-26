EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины
  1125  35
Материалы по теме:
Все про:Мартыненко (352) суд (20718) Сорокин (5) Народный фронт (1181) Береза Юрий (61) САП (448) Кривошея (4)

 Нардепы от НФ просят суд отдать им на поруки Гендиректора "ВостГОКа" Сорокина

4 депутата Верховной Рады от фракции "Народный фронт" просят Соломенский районный суд Киева отдать им на поруки Генерального директора госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" ("ВостГОК") (Желтые Воды, Днепропетровская область) Александра Сорокина, подозреваемого в завладении средствами при закупке урана для госпредприятия.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин из зала суда, передает Цензор.НЕТ.

За подозреваемого готовы поручиться депутат, экс-командир батальона "Днепр" Юрий Береза и 3 депутата: Виталий Сташук, Геннадий Кривошея и Олег Крышин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд начал избирать меру пресечения Гендиректору "ВостГОКа" Сорокину: САП просит об аресте или 15 млн грн залога

При этом Береза сказал суду, что не знает, в чем подозревается Сорокин.

Депутат заявил, что "ВостГОК" является бюджетообразующим предприятием для города Желтые Воды, и его руководитель не должен находиться под стражей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый по "делу Мартыненко" планировал взятку министру Насалику, - САП

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Валерку Пермякова НФ не хочет на поруки взять?
Нардепы от НФ просят суд отдать им на поруки Гендиректора "ВостГОКа" Сорокина - Цензор.НЕТ 429

Есть тут один....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какая вообще интересная схема - нахаляву вытаскивать всякое отребье из тюряги
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та да. Просто человек хороший. И здоровается всегда, и на гитаре хорошо играет. )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эти уроды из "Народного Фронта" и Чикатило бы на поруки взяли.

Поступил бы приказ от Яйценюка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отдайте его на поруки Мартыненку...А чё, можно на повестках сэкономить...Одну сразу двум слать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все дело в нашей прогнившей системе. Судебную реформу давно пора ы провести, но видимо ПАП это не выгодно, сам сядет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хотят на поруки - значит соучастники. Не бывает красивых глаз.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Навіщо такий суд взагалі потрібен? Розпустити всіх суддів, буде суттєва економія бюджету.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это уже высший уровень кролячьей наглости. Поняли, что рейтинг у них давно минусовой, так решили действовать вызывающе и по беспределу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучше не на поруки, а отдайте его депутату Ляшко на "по яйца". Может хоть тогда меньше воровать будут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не - он неплохой шоумен. а эти - унылое... материал для якутских петухов! я про зимнюю скульптуру...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Одно другому не мешает.

Насиров вон тоже клоун хоть куда...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, я тут совсем другое его качество имел в виду
 показать весь комментарий
Ответить
 
Каста неприкасаемых? Ау....прихватизаторы Майдана с рейтингом ниже плинтуса. Подельников не бросаем?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ахренеть. Если бюджетообразующее предприятие, то руководителю можно красть из бюджета? Народные фронтовики. Вы, совсем, ку-ку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А выйти на Крещатик к людям и без охраны? Ну так реально правду матку о себе услышать? А может и по харям жирным получить для возвращения в реальность из Небожителей?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Говорю заступитесь
Повторяю на поруки
Если ж вы поскупитесь -
Заявляю ждите, суки

Я ж такое вам устрою, я ж такое вам устрою
Друга Мишку не забуду - и вас в землю всех зарою
А то ведь, правда,- несправедливость (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Из недофронта можно сожать ВСЕХ....не ошибетесь,ворюга на ворюге и ворюгой погоняет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
РУКИ ВАМ НАДО ВСЕМ ПООТРУБЫВАТЬ!!!! МУДАЧЬЕ!!!! ГДЕ ЗАКОН??????????????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Луше б кого из представителей нынешней власти задержали. Кононенко вон до сих пор не стесняясь прикрывается мандатом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
да лучше тогда уже за Гонтареву пускай берутся, к этой барышне намного больше вопросов! особенно после того, что она сделала с курсом
 показать весь комментарий
Ответить
 
Строительство стен, взятие на поруки, разработка сайтов. т.2345678. Арсений.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какие нах поруки? А не ох.ели депутатики, что понравилось? Бумажку написали и очередной вор свободен. Поруки - советский отстой. Есть закон и нужно его выполнять
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну сейчас еще САП начнет себе цену набивать и корчить из себя больших профессионалов, а на самом деле пшик какой-то
 показать весь комментарий
Ответить
 
М-да...придет время - с вас никто на поруки не возьмет...не успеет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто возьмет на поруки "антинародный фронт"?...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардепы от НФ просят суд отдать им на поруки Гендиректора "ВостГОКа" Сорокина
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти