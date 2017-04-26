 Нардепы от НФ просят суд отдать им на поруки Гендиректора "ВостГОКа" Сорокина

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин из зала суда, передает Цензор.НЕТ.
За подозреваемого готовы поручиться депутат, экс-командир батальона "Днепр" Юрий Береза и 3 депутата: Виталий Сташук, Геннадий Кривошея и Олег Крышин.
При этом Береза сказал суду, что не знает, в чем подозревается Сорокин.
Депутат заявил, что "ВостГОК" является бюджетообразующим предприятием для города Желтые Воды, и его руководитель не должен находиться под стражей.
Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
1125 35
Материалы по теме: Задержание Мартыненко
САП обжаловала меру пресечения Мартыненко, - Холодницкий(35)
Защита Мартыненко инициирует увольнение 5 судей Апелляционного суда(18)
НАПК даст даст оценку действиям министров, принимавших участие в судебном заседании по делу Мартыненко, - Корчак(45)
Гройсман о поручительстве министров за Мартыненко: "Это было командное, коллективное, политическое решение"(64)
Экс-нардеп Куликов: "Если хоть часть "мемуаров" Мартыненко станет достоянием следствия - коридоры нынешней власти опустеют"(0)
Антикоррупционные органы сообщили о подозрении Гендиректору "ВостГОКа", - Сытник. ВИДЕО(14)
НАБУ полтора года рисует против меня фейки на основе проплаченных публикаций, - Мартыненко(116)
Есть тут один....
Ответить
Ответить
Ответить
Поступил бы приказ от Яйценюка.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Насиров вон тоже клоун хоть куда...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Повторяю на поруки
Если ж вы поскупитесь -
Заявляю ждите, суки
Я ж такое вам устрою, я ж такое вам устрою
Друга Мишку не забуду - и вас в землю всех зарою
А то ведь, правда,- несправедливость (с)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
разработка сайтов. т.2345678. Арсений.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить