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 Политика Украины
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 В ближайшее время будут "перезагружены" девять министерств - на работу выйдут более тысячи молодых профессионалов, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал масштабное кадровое обновление в девяти министерствах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Премьер отметил: "Реформа государственной службы, которую мы начали сразу же после формирования нашего Правительства, должна помочь преодолеть институциональную слабость и перейти от устаревшей советской системы к европейской модели управления.

Сегодня на заседании правительства Александр Саенко презентовал ряд решений по модернизации 9 министерств, которые будут полностью перезагружены и уже в ближайшем будущем привлекут около 1000 молодых и активных профессионалов с желанием изменить нашу страну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я свое мнение сказал - руководство НАПК не в адеквате", - Гройсман - Авакову
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А старые сотрудники останутся делиться опытом ? А бюджет потянет?
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Нет, просто прийдут их детки на замену.
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Резервы Винницы? Техникум МАУП ускоренный выпуск специалистов по базарам?!
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а как же...у нас то вводится рыночная экономика.значит старые пердуны с совковыми навыками должны освободить места .диалектика...
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ну ты бы привел скрины генеалогических древ...или там ,справки из роддомов предоставил.или записи церковных книг о венчаниях-крестинах...а то просто бла-бла ниачом
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Да вам хоть в глаз соли, вы будете на хозяина работать
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так чо со скринами?на хозяев тоже можешь данные предоставить.достоверные только
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Вовк -Рошен, Пашинский сынок, Сынок Порошенко - Му Му депутат, Зам. мнистра энергетики- - дочка судьи, Зам министа Рюкзакова....Это так на вскидку.....Погугли и не тупи
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а то ничо,что в статье о том,что старых выгонять,новых принимать?не жмет под мышками? .а ты мне старое тычешь...
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Эти навыгоняют, и напринимают...Только потом хрен уволишь! Скажут что по конкурсу и молодые.....
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От нынешних за 3 года только беды и нищета. И им доверить смену кадров???
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Сейчасещё и землю хотят с3.14здить как заводы, здания и пр. в 90-е за фантики-ваучеры.
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У нас не рыночная, а криминально-базарная экономика.
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Если Гройсман пришел в Кабмин с базара,то это не значит что у нас рыночная экономика.Рыночной экономики у нас не больше чем при СССР
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Насколько я знаю в Минагро без взятки простые смертные вопросы не решают.
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мне уже страшно.
старых еще не накормили, а тут еще более тысячи новых, голодных.
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Да реформы в нас действительно проффесиоанальны.
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па руцке безграмотно,мовою-недолуго... може гугл переводчик помог бы?
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Я и моя молодая команда... Где-то это было )
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Хотят уже молодых искалечить. Под себя ломать будут.
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То есть пришло время пристраивать к кормушке своих отпрысков. Так, Гройсман?

Уверен- "родословная" каждого из этих "молодых специалистов" состоит из свиней в украинской власти.
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А если Вы, Дустэ, ошибётесь с родословной, то что, "злой" язык себе отрежете? Что плохого, что хотят поменять "старых" на молодых? Это один из вариантов люстрации. Чем он плох?
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Эти "молодые профессионалы" нигде не учились в нормальном понимании этого слова,дипломы куплены,должности и карьерный рост-куплены.Все что у них есть материального ,не заработано,а отжато,распилено,раздерибанено у других либо из бюджета. И их родословная не имеет значения,других "молодых профессионалов " попросту нет,им увы,неоткуда взяться.
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Молодых родственничков чиновников Гройсманенко пристраивает?
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Ну вам все плохо... Хоть это уже что-то новое.
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Они молоды, но грабить страну будут не по-детски
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Детки то подрасли...теперь по портфелю. Вот когда успели профессионалами стать и главное где.,В КАКОЙ СТРАНЕ.
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В ближайшее время будут "перезагружены" девять министерств - на работу выйдут более тысячи молодых профессионалов, - Гройсман


Шото мне уже становится страшно.
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Лучше бы себя перегрузил, а лучше отгрузил, подальше от Грушевского.
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Кажется мы уже навидались этих"проффессоров"!!!!!Пора провожать!!!
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Новые будут хапать по новому. Пока в Украине остаётся хоть один олигарх можно поставить крест на развитии и на благосостоянии народа.
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Ещё недавно думал, что на данном форуме собираются люди, неравнодушные к судьбе Украины, которые критикуют власть с конструктивных позиций. Увы, вижу сплошное очернительство. Сначала думал, что это проплаченные тролли. Сейчас думаю, что никакие они не проплаченные. Просто полностью деградированная гопота, обозлённая на всех и вся.
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А з чого радіти? Владі пофігу той конструктивізм, не будь наївним. Вона розуміє тільки коли оглоблею по голові і то не завжди. І не накривай всіх мокрим рядном, критик великий.
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Точно,думаю ,что напоминает эта риторика,а ведь "озимое поколение". Срочно выдали их тогда под очередные выборы.Выросла такая амброзия из этого поколения что не дай бог
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Тушите свет.Поколение купившие дипломы выходит на роботу.
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ага..
вчера показывали уже одно "юное дарование" в минюсте.
28 лет. деффачка

Карьера:

- помощник депутата
- зам. министра юстиции.

Сука! Хоть бы не позорились. Шлюх набирать пачками
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ближайшее время будут "перезагружены" девять министерств - на работу выйдут более тысячи молодых профессионалов, - Гройсман
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