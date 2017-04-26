 В ближайшее время будут "перезагружены" девять министерств - на работу выйдут более тысячи молодых профессионалов, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Премьер отметил: "Реформа государственной службы, которую мы начали сразу же после формирования нашего Правительства, должна помочь преодолеть институциональную слабость и перейти от устаревшей советской системы к европейской модели управления.
Сегодня на заседании правительства Александр Саенко презентовал ряд решений по модернизации 9 министерств, которые будут полностью перезагружены и уже в ближайшем будущем привлекут около 1000 молодых и активных профессионалов с желанием изменить нашу страну".
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старых еще не накормили, а тут еще более тысячи новых, голодных.
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Уверен- "родословная" каждого из этих "молодых специалистов" состоит из свиней в украинской власти.
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Шото мне уже становится страшно.
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вчера показывали уже одно "юное дарование" в минюсте.
28 лет. деффачка
Карьера:
- помощник депутата
- зам. министра юстиции.
Сука! Хоть бы не позорились. Шлюх набирать пачками
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