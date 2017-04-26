 В ПАСЕ могут расследовать обстоятельства финансирования визита Аграмунта в Сирию, - Арьев

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от БПП Владимир Арьев.
"Он (Аграмунт, - ред.) ничего не объяснил: ни почему поехал в Алеппо, ни кто профинансировал эту поездку. И я думаю, что мы будем настаивать на проведении расследования обстоятельств финансирования визита - в рамках программы антикоррупционных действий, уже утвержденных сегодня Бюро и Ассамблеей. Я давно говорил, что в Ассамблее серьезная коррупция. И надеюсь, что то расследование с привлечением внешних институций, которое уже назначила Ассамблея, позволит ей очиститься. Надеюсь, что все не зашло настолько далеко. В свое время меня активно упрекали в том, что я подрываю имидж Ассамблеи, заявляя в украинских СМИ о ее коррумпированности. Теперь, однако, все понимают: для того, чтобы очиститься, нужно что-то делать. И сейчас, мне кажется, будет тот самый шторм, который, не разрушив организацию, принесет чистую воду", - заявил Арьев.
Отвечая на вопрос, могли ли россияне с такой легкостью "спалить" одной такой поездкой тепло относившихся к ним европейских политиков или у них и были такие цели, Арьев отметил: "Дело в том, что их целью было не "палить" политиков, а "палить" всю организацию. Мол, если нас там нет, то Путин показывает, что это такая организация, что быть в ней России не очень-то и нужно. Коррумпированная, с конфликтами и склоками. Это - основная цель России. И свое влияние на политиков из Ассамблеи они использовали именно таким образом. (К слову, в плане технологии таким же образом они любят представлять и Украину). Но единственное, чего они добились, - так это того, что сами стали токсичными. И я еще месяц назад, когда Аграмунт поехал в Сирию, сказал: "Русские будут токсичными уже на следующей сессии".
Также глава украинской делегации в ПАСЕ считает, что главу организации должны назначать на конкурентной, а не безальтернативной основе, как избирался Аграмунт.
"Это может случиться в любой организации: если нет выборов, соревновательности, то человек, занимающий должность таким образом, бронзовеет и считает, что может безнаказанно совершать любые поступки. Аграмунта избрали как раз таким образом - и, я думаю, это сыграло с ним злую шутку. Потому что он ожидал, что его будут поддерживать в любом случае. И я сегодня уже высказал мнение, что нам пора рассмотреть вопрос о возвращении к конкурентному назначению на должности. Ибо как может структура, которая занимается наблюдением за демократичностью выборов, сама не иметь выборов в своих руководящих органах?" - отмечает Арьев.
747 4
"Это было бы символично": Логвинский прокомментировал шансы занять место Аграмунта в случае его отставки. ВИДЕО(4)
В случае отставки Аграмунта одним из претендентов на должность президента ПАСЕ будет Логвинский, - Борислав Береза(19)
Аграмунт уже не тонко, а толсто намекает на свою отставку в пятницу, - Ирина Геращенко(33)
ПАСЕ завтра проведет отдельные слушания по визиту Аграмунта в Сирию, - Гончаренко(13)
Совет Европы, к сожалению, повторяет судьбу Лиги Наций - Портников(0)
В ПАСЕ грандиозный скандал. Очень многие делегаты требуют отставки президента, - Арьев(50)
Аграмунт традиционно убежал с заседания сессии ПАСЕ, на котором обсуждали его визит в Сирию с депутатами Госдумы РФ, - Ирина Геращенко(19)
Ответить
Как в анекдоте о вероятности встретить на улице слона: "50 на 50"...
Ответить
Ответить