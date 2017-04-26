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 В Харьковской области в детдоме семейного типа повесился 12-летний мальчик

Тело мальчика обнаружила приемная мать.

В поселке Близнюки Харьковской области повесился воспитанник детского дома семейного типа, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в области.

"В дежурную часть отделения полиции 25 апреля в 13:15 поступило сообщение от 59-летней жительницы пгт Близнюки о том, что в комнате "Детского дома семейного типа" сын покончил с собой. С 2007 года мальчик находился под опекой заявительницы", - говорится в сообщении.

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Мальчик был найден повешенным.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
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Админ, закрой коменты, а то мразоты сейчас набежит
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Боже,что это делается в этих домах? идиотизм(((
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приходилось сталкиваться. разные бывают, есть лучше многих семей, есть так себе, аля общага. Но все что видел, вразы лучще обычных детдомов.
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Сама ты идиотка. Сначала возьми на воспитание ребенка из детдома со всеми псих.особенностями, генетикой и прелестями развития, а потом пи..ди.
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ну.как же так? 12 лет...просто...вообщем ,помолчу.Шок получил.
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Иди на х-й. Ты хоть одного такого взял на воспитание?
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Нельзя обвинять приемную семью не зная поднаготной. Лет 30 назад, когда еще учился в школе у нас у училки тоже сын повесился. Нормальная полная семья, старший брат. Получил плохую оценку, наказали не взяли к бабушке - накопилось, накипело, а возраст ранимый и такой финал.... Не нам судить... Одно точно, что приемные семьи лучше казарм-детдомов в своем большинстве.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Харьковской области в детдоме семейного типа повесился 12-летний мальчик
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