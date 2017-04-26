 В Харьковской области в детдоме семейного типа повесился 12-летний мальчик

В поселке Близнюки Харьковской области повесился воспитанник детского дома семейного типа, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в области.
"В дежурную часть отделения полиции 25 апреля в 13:15 поступило сообщение от 59-летней жительницы пгт Близнюки о том, что в комнате "Детского дома семейного типа" сын покончил с собой. С 2007 года мальчик находился под опекой заявительницы", - говорится в сообщении.
Мальчик был найден повешенным.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
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