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Все про:Мартыненко (352) суд (20718) Сорокин (5) САП (448) Кицюк Виктория (10)

 Суд начал избирать меру пресечения Гендиректору "ВостГОКа" Сорокину: САП просит об аресте или 15 млн грн залога

Соломенский районный суд Киева начал избирать меру пресечения для генерального директора госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" ("ВостГОК") (Желтые Воды, Днепропетровская область) Александра Сорокина.

Об этом сообщила судья Виктория Кицюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Сорокин подозревается в создании преступной организации и завладении 17 млн долларов при закупке урана для "ВостГОКа".

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Прокурор САП Роман Симкив просил суд арестовать подозреваемого и установить залог 15 млн гривен, отметив, что тот может скрываться от следствия.

В частности 21 апреля из-за утечки информации о расследовании Сорокин в срочном порядке вылетел из Украины и вернулся только 23 апреля.

Также до сих пор за границей находится его заместитель Владимир Богданец, также подозреваемый в преступлении.

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Защита в свою очередь просит отдать Сорокина на поруки депутатам Верховной Рады от фракции "Народный фронт".

Прокуратура подчеркивает, что контракт о закупке через австрийского посредника Steuermann уранового концентрата для "ВостГОКа" по завышенным ценам будет действовать до 2019 года.

При этом поставлено только 800 из заявленных 3 тыс. тонн урана.

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20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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Суд начал избирать меру пресечения Гендиректору "ВостГОКа" Сорокину: САП просит об аресте или 15 млн грн залога

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд начал избирать меру пресечения Гендиректору "ВостГОКа" Сорокину: САП просит об аресте или 15 млн грн залога
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