 Суд начал избирать меру пресечения Гендиректору "ВостГОКа" Сорокину: САП просит об аресте или 15 млн грн залога

Об этом сообщила судья Виктория Кицюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Сорокин подозревается в создании преступной организации и завладении 17 млн долларов при закупке урана для "ВостГОКа".
Прокурор САП Роман Симкив просил суд арестовать подозреваемого и установить залог 15 млн гривен, отметив, что тот может скрываться от следствия.
В частности 21 апреля из-за утечки информации о расследовании Сорокин в срочном порядке вылетел из Украины и вернулся только 23 апреля.
Также до сих пор за границей находится его заместитель Владимир Богданец, также подозреваемый в преступлении.
Защита в свою очередь просит отдать Сорокина на поруки депутатам Верховной Рады от фракции "Народный фронт".
Прокуратура подчеркивает, что контракт о закупке через австрийского посредника Steuermann уранового концентрата для "ВостГОКа" по завышенным ценам будет действовать до 2019 года.
При этом поставлено только 800 из заявленных 3 тыс. тонн урана.
20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
432 3
Нардепы от НФ просят суд отдать им на поруки Гендиректора "ВостГОКа" Сорокина(28)
САП еще не получила полный текст решения суда по Мартыненко, чтобы обжаловать меру пресечения, - Холодницкий(11)
Гройсман о поручительстве министров за Мартыненко: "Это было командное, коллективное, политическое решение"(64)
Антикоррупционные органы сообщили о подозрении Гендиректору "ВостГОКа", - Сытник. ВИДЕО(14)
Я докажу свою невиновность и привлеку к уголовной ответственности руководство НАБУ, - Мартыненко(188)
Директор ВостГОКа Сорокин опровергает информацию о своем побеге за границу и намерен сам посетить НАБУ(32)
Чиновник на Хмельтичине попался на получении 25 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО
На засыпку.... хто сядет
Ответить
Ответить
- Запитай у пенсіонерів, в яких пенсія близько $50.
Ответить